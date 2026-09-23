Perú

Marina Gold se pronuncia luego de que Michelle Onetto negara hacerle bullying: “Es la misma de hace 7 años”

La actriz de cine para adultos mantiene firme su postura y asegura que la exconductora de Zaca TV sí le hizo bullying en su etapa escolar

La actriz Marina Gold ofrece declaraciones sobre la influencer Michelle Onetto, conocida como Ñengo, en respuesta a la negación de los hechos por parte de la creadora de contenido. El reporte presenta testimonios en video e imágenes compartidas en redes sociales sobre los señalamientos de bullying.
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Marina Gold volvió a referirse a las declaraciones de Michelle Onetto, conocida en redes sociales como Ñengo, quien negó haber sido responsable de las cuentas desde las cuales la streamer asegura que recibió amenazas, insultos y hostigamiento cuando estudiaba en el Liceo Naval Almirante Guise.

La exintegrante de Zaca TV sostuvo que los usuarios asociaron su nombre con una cuenta que no le pertenecía. También admitió que escribió un comentario en una publicación relacionada con Marina Gold, aunque lo calificó como inapropiado. Según explicó, las capturas con mensajes ofensivos y amenazas corresponderían a otra cuenta, identificada como “Vacawatusi”.

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Ante ello, Marina Gold fue consultada por Magaly TV La Firme y mantuvo la postura que había expuesto previamente. Para ella, Onetto formaba parte de un grupo de alumnos que provocaba situaciones de acoso contra otros estudiantes durante los años que coincidieron en el colegio.

Captura de pantalla dividida que muestra a dos mujeres y un titular informativo del programa de televisión Magaly TV La Firme
Marina Gold se pronuncia en televisión sobre las declaraciones de Michelle Onetto tras acusarla de acoso escolar durante su etapa escolar en el Liceo Naval.

Era parte del grupo de las personas que, en mi opinión, causaban algunos actos que generaban acoso a muchas personas”, afirmó la creadora de contenido. Sus palabras no apuntaron únicamente a una cuenta específica, sino a la dinámica que, según relató, existía entre varios alumnos del plantel.

Marina Gold sostuvo que ese grupo imponía un ambiente de temor que dificultaba que quienes recibían ataques pudieran denunciar o pedir ayuda. “Ese miedo que ellos inculcaban entre los estudiantes era real. Y nos quitaban el sentimiento de que tengo derecho de quejarme de algo”, declaró.

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La streamer ya había contado que estudió tres años en el Liceo Naval Almirante Guise y que durante ese periodo recibió comentarios sobre su apariencia y su situación económica. En su testimonio, difundió capturas de publicaciones que, según indicó, buscaban ridiculizarla y exponerla frente a otros compañeros.

Michelle Onetto, conocida como Ñengo, rompe su silencio y habla sobre la polémica del Liceo Naval y las acusaciones de bullying relacionadas con Marina Gold. Aclara que ella no era la persona señalada y explica los motivos de su silencio inicial. TikTok

Marina Gold dijo que no espera una disculpa de Michelle Onetto

La respuesta de Onetto llegó después de que el caso ganara atención en redes sociales. La exconductora aseguró que no salió antes a aclarar el tema porque el vínculo entre ella y la cuenta señalada surgió de una interpretación del público, no de una acusación directa de Marina Gold.

“Si yo en su momento no salí a aclarar que la persona a la que Marina en su video se refería como su bully no era yo, fue porque este rumor partió de lo que la gente decidió asumir. Esto no salió de ella, no salió de mí”, manifestó Onetto en un video publicado en YouTube.

Sin embargo, Marina Gold señaló que las explicaciones no modificaron su percepción sobre quien fuera parte de Zaca TV. “Me parece muy triste, de alguna manera no me sorprende, siento que es la misma de hace seis o siete años”, expresó durante la conversación con el programa de espectáculos.

Composición con el rostro de una mujer hablando en pantalla y una fotografía de una mujer con cabello magenta en un exterior
Marina Gold responde a Michelle Onetto tras negar esta última las acusaciones de acoso escolar expresadas en redes sociales.

La actriz indicó que prefirió no escuchar por completo las declaraciones de Onetto. Explicó que, para ella, no tiene sentido esperar un gesto de reparación de alguien que, según su versión, no ha mostrado cambios frente a las acusaciones conocidas en los últimos días.

“No esperaba mucho. He preferido no escuchar sus declaraciones porque siento que una persona que después de tanto tiempo no se ha podido reivindicar después de algunas acusaciones, no tiene sentido que las personas esperen una disculpa de una persona como ella”, sostuvo.

Consultada sobre si considera necesaria una disculpa pública, Marina Gold respondió que no. También recordó lo que describió como el funcionamiento del grupo de estudiantes que ejercía el hostigamiento en el colegio.

“Las personas que causaban bullying era un grupo grande, porque esta gente es cobarde y son incapaces de actuar por sí solos”, dijo. Luego añadió que no recuerda a Onetto como alguien que interviniera para frenar estas conductas: “No la he visto como una defensora. No he visto ningún caso en el que ella haya actuado de manera agresiva para defender a nadie”.

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