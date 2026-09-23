Primavera inicia con calor extremo: Senamhi activa alerta roja desde hoy en Lima y más de 20 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta roja por una ola de calor que afecta a más de 20 regiones de Perú. (Andina)

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La primavera comenzó en Perú bajo una intensa ola de calor que abarca más de 20 regiones, incluida Lima, según la alerta roja emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El aviso rige desde este miércoles 23 de septiembre hasta el viernes 25 y advierte un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en zonas de la costa y la sierra.

La alerta incluye a Lima y Callao, además de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

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El inicio de la estación coincide con la presencia del Fenómeno El Niño Costero en el litoral peruano. De acuerdo con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), este evento podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027.

La alerta roja prevé más radiación ultravioleta y ráfagas de hasta 40 km/h

El Senamhi informó que la reducción de la nubosidad hacia el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta. El organismo señaló que se prevé “escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”.

El reporte también contempla ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, sobre todo durante las tardes. En la costa norte, además, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas durante los días comprendidos por la alerta.

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Para este miércoles 23 de septiembre, el pronóstico indica máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte. En la costa central, los valores previstos oscilan entre 23 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros de entre 21 °C y 24 °C.

En la sierra norte, las temperaturas máximas estarán entre 20 °C y 31 °C. Para la sierra central se anticipan valores de entre 24 °C y 29 °C, y para la sierra sur se esperan temperaturas de entre 19 °C y 29 °C.

Lima inicia la estación con jornadas cálidas y distritos que podrían superar los 30 °C

El impacto de las condiciones cálidas alcanzará a Lima Metropolitana, donde la primavera comenzó el martes 22 de septiembre a las 19:05, hora local. El especialista del Senamhi Yury Escajadillo anticipó que las temperaturas diurnas se elevarán en la capital durante esta estación.

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“Vamos a mantener estas condiciones cálidas en toda la franja costera. En Lima Metropolitana, por ejemplo, significa amanecer con 18-19 °C y hacia el día incluso llegar hasta 30 °C. Pero hacia diciembre, incluso, podemos llegar a 31-32 °C”, afirmó Escajadillo en declaraciones recogidas por RPP.

Según el Senamhi, los distritos ubicados cerca del litoral tendrán temperaturas de entre 19 °C y 30 °C. En tanto, los sectores más alejados del mar, entre ellos La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, registrarán valores de entre 18 °C y 31 °C.

El organismo añadió que existe “probabilidad de superar los 32 °C hacia fines de año” en los distritos alejados del litoral. Durante los primeros días de la primavera, persistirán las mañanas con cielo cubierto o nublado, además de garúas o lloviznas ocasionales. Hacia el mediodía se prevé la presencia de brillo solar.

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Las temperaturas subirán hasta los 35 °C en la costa norte el jueves

El jueves 24 de septiembre, la costa norte podría registrar las temperaturas más altas de los tres días incluidos en la alerta roja. El Senamhi estimó máximas de entre 25 °C y 35 °C para esa zona.

En la costa central, el pronóstico para esa jornada contempla temperaturas de entre 24 °C y 30 °C. La costa sur tendría registros de entre 21 °C y 24 °C. En la sierra norte, los valores máximos estarán entre 20 °C y 31 °C; en la sierra central, entre 23 °C y 29 °C; y en la sierra sur, entre 18 °C y 28 °C.

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Para el viernes 25 de septiembre, la costa norte volvería a presentar temperaturas de entre 24 °C y 34 °C. La costa central tendría máximas de entre 23 °C y 29 °C, mientras que la costa sur se mantendría entre 21 °C y 24 °C.

La sierra norte registraría temperaturas de entre 20 °C y 31 °C. En la sierra central, los valores estarán entre 24 °C y 29 °C. En la sierra sur, las máximas previstas oscilarán entre 18 °C y 28 °C.

Piura y Tumbes tendrían lluvias al inicio de la primavera

El comportamiento de las precipitaciones también tendrá variaciones por regiones. Escajadillo indicó que la costa norte, en particular Piura y Tumbes, iniciará la primavera con lluvias de ligera intensidad.

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“Es probable que tengamos lluvias moderadas e, incluso, fuertes hacia diciembre. Hacia noviembre y diciembre es el tiempo donde las lluvias pueden aumentar en su intensidad”, señaló el especialista.

El Senamhi prevé episodios de llovizna durante la noche y la madrugada en la costa central y sur. El reporte añade un aumento de los vientos, de moderada a fuerte intensidad, en localidades próximas al litoral.

Para la Amazonía y algunos sectores de la sierra suroriental, el organismo proyectó precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual, principalmente en Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.