Perú

Precio del dólar sigue subiendo en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 23 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Manos de cambista con dólares en Perú
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina
Guardar

Reporte del precio del dólar hoy miércoles 23 de septiembre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con alza en S/3,3784, según Bloomberg. Asimismo, la moneda estadounidense había cerrado ayer con aumento en S/3,3660, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“El USD mantiene un sesgo ligeramente favorable, apoyado por la mejora de la producción industrial y la mayor actividad energética en EE.UU. Por su parte, la recuperación del consumo en Reino Unido brinda cierto soporte a la libra y limita el avance del dólar”, opinó Allisson Pérez, trader de Divisas en Renta4 SAB, sobre el cierre anterior.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 23 de septiembre en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,345
  • Venta: S/3,370.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,289
  • Venta: S/3,369.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura del BCRP con el precio del dólar del 22 de septiembre en Perú
Así cerró el dólar hoy en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,356
  • Venta: S/3,362.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 23 de septiembre

  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 8 986,2 millones.

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesdólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Los jubilados pensionistas de la ONP, los trabajadores públicos y más cobrarán sus pagos en octubre según las fechas ya reveladas

Cronograma de pagos de octubre 2026 del Banco de la Nación: Fechas para pensiones y remuneraciones

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

En una reciente transmisión de Willax TV, Beto Ortiz afirmó que los investigados por una agresión escolar reciben camas, prendas, artículos de aseo y alimentos distintos a los del resto de internos

Menores del Liceo Naval acusados de agresión sexual tendrían “trato VIP” en Maranguita: comida y camas especiales

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Los candidatos expusieron sus propuestas sobre seguridad, transporte y limpieza pública, en una jornada marcada por los enfrentamientos verbales y con el candidato de Renovación Popular como principal blanco de las críticas

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Empresas de telecomunicaciones presionan por nuevas reglas para renovar sus concesiones en Perú

La ASIET solicitó al gobierno peruano destrabar la renovación de concesiones de telecomunicaciones para asegurar inversiones en fibra óptica y redes 5G

Empresas de telecomunicaciones presionan por nuevas reglas para renovar sus concesiones en Perú

Machu Picchu: relanzan licitación de buses en ruta Hiram Bingham tras quejas de más de 40 empresas de transporte

La Municipalidad Provincial de Urubamba creó un comité de cinco integrantes para preparar la nueva licitación del transporte en la ruta Hiram Bingham

Machu Picchu: relanzan licitación de buses en ruta Hiram Bingham tras quejas de más de 40 empresas de transporte
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Debate municipal Lima 2026: todo lo que pasó en la segunda jornada

Dina Boluarte reaparece en público tras 10 meses de ser vacada como presidenta: “Estoy feliz”

Fiscalía abre investigación a Germán Juárez por presuntas irregularidades en caso de Martín Vizcarra

Debate municipal Lima 2026: candidatos cerraron la segunda jornada con duros cuestionamientos a Rafael López Aliaga

Candidato de Fuerza Popular a Rafael López Aliaga: “Te sigue doliendo la presidencia”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, desmiente denuncias de bullying en su contra: “Yo no soy esa persona”

Magaly Medina hace un llamado a proteger la identidad del escolar afectado en el Liceo Naval

Magaly Medina responde a sus detractores tras polémica por ‘La China Polo’: “Yo sé de lo que me defiendo”

María Fe Saldaña señala a Chris Soifer y Delany López como supuestas parejas de Josimar tras su separación: “Tengo video”

Israel Dreyfus y Luciana Roy admiten química y no descartan romance: “Estamos en el mismo ritmo”

DEPORTES

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario

Voleibolista cubana de 15 años destaca en las formativas de San Martín y se proyecta para jugar por Perú: “Me motiva”

Programación de los amistosos de Perú en fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Programación de las semifinales ida de la Copa de la Liga 2026: partidos, horarios y canales TV

Dos bajas sensibles de Perú para duelo con Estados Unidos por fecha FIFA: el replanteo del Mano Menezes