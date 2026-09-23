BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

Los siete integrantes de la banda surcoreana BTS posan vestidos de traje formal para una imagen promocional de su gira mundial.

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La banda de K-pop tendrá tres presentaciones en el Estadio San Marcos, pero antes de su encuentro con el público, habrá una experiencia para fans. BTS abrirá una tienda POP-UP en Lima, un espacio temporal que reunirá productos oficiales, escenarios temáticos y actividades vinculadas con la gira Arirang.

La propuesta, denominada BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA, estará disponible del 25 de septiembre al 25 de octubre en Casa Prado, ubicada en Miraflores. El acceso no tendrá costo, aunque los visitantes deberán realizar una reserva digital previa y presentar un código QR al momento de ingresar.

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La llegada de este formato se produce a pocas semanas de los conciertos que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook ofrecerán en Lima el 7, 9 y 10 de octubre. Las presentaciones forman parte de la gira mundial Arirang y han generado demanda entre los seguidores peruanos del grupo.

El 'BTS Arirang Pop-Up' reúne mercancía oficial y piezas coleccionables inspiradas en el tour mundial de la agrupación.

El espacio permitirá adquirir mercancía oficial y acercarse a referencias visuales de una gira que congregará a miles de personas en el recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Qué es una tienda POP-UP y qué podrán encontrar los fanáticos de BTS

Una tienda POP-UP es un establecimiento que funciona durante un período limitado. Suele instalarse para acompañar el lanzamiento de un producto, una colección, un álbum o una gira. En la industria musical, este tipo de propuesta ofrece artículos exclusivos y una ambientación diseñada para acercar a los artistas con sus seguidores.

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En el caso de BTS, el local de Lima combinará la venta de productos con una experiencia temática. Según la información difundida por Weverse, plataforma oficial de la comunidad del grupo, el recinto contará con pantallas digitales, iluminación especial y zonas destinadas a las fotografías.

Los asistentes podrán encontrar álbumes, prendas de vestir, artículos coleccionables, llaveros y Army Bombs, los dispositivos luminosos que suelen utilizarse durante los conciertos de BTS. La disponibilidad de algunos productos podría estar sujeta a límites por persona, de acuerdo con las condiciones de compra anunciadas para la experiencia.

El acceso al espacio temático en Miraflores es gratuito pero requiere un registro digital previo para organizar el aforo por turnos. (VisualesIA)

La estética del espacio estará relacionada con Arirang, nombre de la actual gira mundial de la agrupación surcoreana. La tienda temporal abrirá todos los días de 10:00 a 20:00 y estará ubicada en la avenida 28 de Julio 878, en Miraflores.

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Por qué la experiencia causa sensación entre los seguidores de la banda coreana

El interés por la tienda POP-UP de BTS se explica, en parte, por su vínculo con los tres conciertos del grupo en Lima. El espacio abrirá casi dos semanas antes de la primera función, prevista para el 7 de octubre, y permitirá que los seguidores prolonguen la experiencia de la gira fuera del Estadio San Marcos.

Para parte del fandom, los productos oficiales tienen además un valor coleccionable. Los álbumes, prendas y lightsticks suelen formar parte de la identidad de ARMY, una comunidad que utiliza estos artículos en conciertos, reuniones y actividades vinculadas con la banda.

Las zonas acondicionadas para tomar fotografías también convertirán el lugar en un punto de encuentro para los seguidores. Las imágenes y videos que los visitantes compartan en redes sociales pueden aumentar el interés por los turnos disponibles para ingresar a la experiencia.

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Ediciones anteriores del BTS POP-UP en otras ciudades, como Ciudad de México, incluyeron prendas, coleccionables y ambientaciones inspiradas en la estética de la banda.

El acceso gratuito tendrá un sistema de reservas anticipadas, con fecha y horario definidos, para ordenar el ingreso y evitar concentraciones en los exteriores de Casa Prado. Las reservas se habilitarán el jueves 24 de septiembre a las 20:00, a través de la plataforma btspopuplatam.com.

Antes de solicitar un turno, los usuarios deberán crear una cuenta y completar la verificación de identidad. Tras confirmar la reserva, cada persona podrá revisar los datos de su visita y descargar el código QR desde la sección “Mi cuenta”.

Los organizadores indicaron que los asistentes deberán acudir al área de espera desde 20 minutos antes de su horario asignado. La permanencia dentro de la tienda podrá extenderse por hasta una hora desde el ingreso.

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La apertura de esta experiencia coincidirá con los preparativos para los conciertos de BTS en Perú, cuya venta de entradas llegó a registrar más de 619 mil usuarios conectados de manera simultánea para las tres fechas anunciadas.