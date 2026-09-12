Perú bajo vigilancia climática: El Niño Costero se acerca a una fase extraordinaria y puede alcanzar su máxima intensidad

Un reportaje televisivo de ATV presenta información sobre el fenómeno El Niño, declarado en fase extraordinaria por Senamhi. El contenido se refiere al incremento de temperaturas y la situación de las lluvias. Se mencionan el calentamiento del mar, la costa peruana y Lima.

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La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero y prevé que el evento alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. El último comunicado oficial, publicado el 28 de agosto, estimó una probabilidad de al menos 62% para ese escenario en la región Niño 1+2, frente a las costas de Perú y Ecuador. La actualización técnica prevista para el 14 de septiembre deberá precisar si los indicadores ya confirmaron el cambio de categoría.

La proyección coloca a la costa peruana ante meses de temperaturas superiores a los valores habituales y un aumento del riesgo de precipitaciones. El ENFEN anticipó que, entre septiembre y noviembre, el aire se mantendrá muy por encima de lo normal en todo el litoral, con posibilidad de nuevos récords térmicos. Para la costa norte, el organismo espera lluvias por encima de los promedios estacionales y episodios de precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre.

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Un mapa térmico de Senamhi indica la elevación de las temperaturas marinas en la costa de Perú ante el fenómeno de El Niño.

La condición extraordinaria corresponde al nivel más alto de intensidad en la escala utilizada para clasificar El Niño Costero. Su desarrollo está asociado a anomalías positivas persistentes en la temperatura superficial del mar frente al norte peruano y al sur de Ecuador. El calentamiento oceánico altera la interacción entre el mar y la atmósfera, eleva la humedad disponible y puede favorecer lluvias de mayor volumen cuando comienza la temporada húmeda en el norte del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierte sobre la fase extraordinaria del fenómeno de El Niño durante un informe televisivo en la costa peruana.

Cuatro ondas Kelvin cálidas pueden prolongar el calentamiento frente a la costa peruana

El seguimiento del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) incluye la evolución de las ondas Kelvin ecuatoriales, perturbaciones oceánicas que avanzan desde el Pacífico central hacia Sudamérica y modifican la temperatura del mar. Cuando estas ondas son cálidas, pueden profundizar la termoclina y limitar el ascenso de aguas frías hacia la superficie, un proceso que contribuye a sostener las anomalías térmicas frente al litoral peruano.

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Un informe del ENFEN proyecta que el fenómeno de El Niño Costero alcanzará una magnitud extraordinaria en Perú entre setiembre de 2026 y enero de 2027 con un 62 % de probabilidad.

La llegada de nuevas ondas Kelvin es uno de los factores bajo vigilancia ante el incremento de la temperatura marina. El efecto de esos pulsos no se expresa de forma uniforme en toda la costa ni garantiza por sí solo lluvias intensas, pero puede reforzar un escenario cálido si coincide con vientos favorables, elevada humedad atmosférica y el inicio de la estación lluviosa. Por esa razón, los pronósticos se actualizan con información satelital, mediciones en el mar y modelos oceánicos y atmosféricos.

Una multitud de bañistas acude a una playa en Perú tras el informe del SENAMHI sobre el avance del fenómeno de El Niño Costero.

La preocupación se concentra en Piura, Tumbes, Lambayeque y otros puntos de la costa norte donde las precipitaciones pueden activar quebradas, elevar los caudales de ríos y afectar zonas urbanas y rurales expuestas. El ENFEN recomendó que las autoridades utilicen los avisos meteorológicos y los pronósticos estacionales para adoptar medidas de reducción del riesgo y preparar la respuesta ante posibles emergencias durante la temporada de lluvias, que se extiende de septiembre de 2026 a abril de 2027.

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Un mapa térmico de la National Oceanic and Atmospheric Administration registra el calentamiento del océano Pacífico durante el fenómeno de El Niño. (NOAA)

El calentamiento del Pacífico coincide con un nuevo récord mundial de temperatura en agosto

El escenario peruano coincide con un período de temperaturas excepcionales a escala global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 11 de septiembre que agosto de 2026 fue el mes de agosto más cálido desde que existen registros. Los datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus situaron la temperatura media mundial de la superficie a 1,65℃ por encima del nivel preindustrial, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calculó una anomalía de 1,32℃ respecto del promedio del siglo XX.

El incremento del caudal de un río bordea viviendas vulnerables en el norte de Perú bajo una alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor acumulado en los océanos constituye una parte central de ese cuadro. La OMM señaló que agosto registró la mayor temperatura diaria observada en la superficie oceánica global fuera de las regiones polares, con 21,11℃. En el Pacífico tropical central y oriental, El Niño contribuyó a mantener valores elevados, mientras que el Atlántico y el Mediterráneo también registraron temperaturas marinas récord para agosto.

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Un mapa térmico del Instituto del Mar del Perú señala cambios en la temperatura del océano Pacífico frente a las costas de Perú y Ecuador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa atravesó nuevas olas de calor durante agosto, con episodios que se sumaron a una secuencia de temperaturas extremas iniciada en mayo. La OMM reportó condiciones de sequedad en sectores de Francia, Reino Unido, Hungría, Rumania y Serbia, además de caudales excepcionalmente bajos en ríos como el Rin y el Danubio. Para Perú, el seguimiento de la evolución de El Niño Costero será determinante en las próximas semanas: el próximo comunicado del ENFEN, programado para el 14 de septiembre, actualizará la evaluación de las lluvias y las temperaturas previstas hacia el verano de 2027.