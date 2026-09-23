“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

Un mensaje de texto enviado a Rafael López Aliaga advierte sobre el impacto de ataques políticos contra el partido Fuerza Popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato a primera regidor de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sí se comunicó con su rival de Fuerza Popular, Samuel Daza, según una captura de pantalla que este último postulante llevó al debate municipal del último martes 22 de setiembre.

De acuerdo con la fotografía difundida por Epicentro TV, Daza envió un mensaje a López Aliaga con el texto “Usted es mi amigo. Y gracias por sus palabras”. A lo que el líder de Renovación Popular respondió: “No te entiendo. Si vas a atacar dímelo. Al final le haces daño a Fuerza Popular”.

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Según la captura de la conversación de WhatsApp, el intercambio entre ambos candidatos ocurrió horas antes del debate municipal, donde protagonizaron un tenso intercambio durante la etapa de duplas. Tras el debate, Samuel Daza anunció que este miércoles 23 de setiembre brindaría una conferencia de prensa donde daría mayores detalles sobre las comunicaciones con Rafael López Aliaga.

Un documento exhibe una conversación impresa entre Rafael López Aliaga y Samuel Daza previa al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Tenso intercambio

Samuel Daza y Rafael López Aliaga protagonizaron uno de los cruces más tensos del debate municipal. El primero acusó al aspirante de Renovación Popular de incluir en sus listas a 110 postulantes con sentencias o antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico. “Rafael, realmente admiro la capacidad que tienes para mentir”, dijo. A continuación, le preguntó si su organización llevaba “110 candidatos sentenciados o con antecedentes por violación, homicidio y narcotráfico”.

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López Aliaga respondió que el sistema del JNE había certificado inicialmente a esas personas sin antecedentes registrados y que, tras conocer la información, decidió suspender la militancia de los 110 mencionados. El excandidato presidencial no ofreció mayores precisiones sobre el proceso de selección de sus candidatos.

En esa línea, Daza advirtió que los cuestionados seguían en carrera electoral. “Tus candidatos siguen en carrera, por si acaso, así que próximamente podríamos tener un alcalde violador, un asesino, traficante”, sostuvo. “Nos dijiste ‘Lima, potencia mundial’, y somos Lima, potencia de tráfico”, agregó.

Un momento acalorado del debate municipal de Lima donde el candidato Samuel Daza confronta a Rafael López Aliaga, acusándolo de incluir a 110 candidatos con sentencias y antecedentes por delitos graves como violación, homicidio y narcotráfico. | América Noticias

El segundo momento de tensión llegó cuando el candidato de Fuerza Popular reveló que había recibido varias comunicaciones de Rafael López Aliaga en las horas previas al debate. “Hoy día me llamaste diez veces. ¿Te acuerdas? Y ayer también. Y tengo todo lo que me has escrito. ¿Cómo se llama eso? Y dime si estoy mintiendo”, afirmó.

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El fujimorista contrastó ese episodio con su etapa como alcalde del distrito de Ancón, cuando, según relató, esperaba sin éxito el respaldo de López Aliaga cuando era burgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Cuando yo era alcalde, realmente quería que tú me llames, de verdad. Soñaba con que me llames, porque quería que me ayudes, pero nunca me llamaste”, señaló.

López Aliaga no respondió sobre el contenido de las llamadas ni explicó el motivo de los contactos y desvió la conversación hacia su gestión municipal. “La persona que más se ha preocupado como alcalde por llevar alimento a las ollitas comunes, a todas, a los comedores populares, a los vasos de leche, agua, es mi gestión”, dijo el líder de Renovación Popular y postulante al cargo de primer regidor.

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