Fenómeno El Niño en Perú: sensación térmica llegaría a 38 ºC y temperatura superaría un récord histórico en 2027

La sensación térmica en Perú podría alcanzar los 38 ℃ por la alta humedad asociada al fenómeno El Niño, según el Senamhi. (RPP Noticias)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que la fase extraordinaria del fenómeno El Niño podría elevar las temperaturas en distintas zonas del país durante 2027. Según las proyecciones expuestas por el organismo, los termómetros podrían acercarse a los 36 ºC y la sensación térmica podría alcanzar los 38 ºC debido a los altos niveles de humedad.

El antecedente que toma como referencia el Senamhi corresponde a febrero de 1998, cuando se registró una temperatura máxima histórica de 35,2 ℃. Nelson Quispe, vocero de la institución, afirmó que ese valor podría superarse durante los próximos meses de 2027.

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“Febrero del 98 se registró la temperatura más alta históricamente, hasta ahora no superada, treinta y cinco punto dos grados Celsius. Esperamos que en el transcurso de estos próximos meses del año 2027 podamos superar este valor extraordinario”, señaló Quispe en Latina.

La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente. (Senamhi)

Consultado sobre el nivel que podrían alcanzar los termómetros, el vocero del Senamhi respondió: “Estaríamos hablando de próximo a los treinta y seis grados Celsius”.

La previsión incluye un aumento de la sensación de calor a causa de la humedad. “La alta humedad, la sensación de calor que uno podría sentir en ese mes podría llegar incluso a los treinta y ocho grados”, precisó Quispe.

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Zonas más afectadas

Los registros de temperaturas máximas de agosto muestran que la costa norte y la costa central de Perú concentran los mayores efectos del calor. De acuerdo con el informe presentado por Latina, Rica Playa, en Tumbes, y Chulucanas, en Piura, superaron la barrera de los 37 ℃.

Ese registro se produjo hacia el final del invierno de 2026 y fue descrito como una cifra récord por especialistas. El Senamhi ubicó a las regiones del norte entre las áreas que podrían recibir los efectos más directos del fenómeno.

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad figuran entre las zonas más afectadas por el fenómeno El Niño en la costa norte de Perú. (Andina)

“Si vemos este mapa, por ejemplo, los efectos más directos en la zona del Niño uno más dos es desde la zona del norte, bueno, obviamente la zona de Ecuador, estamos hablando Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad son las zonas más afectadas”, explicó Nelson Quispe.

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La referencia a la zona Niño 1+2 abarca el sector del océano Pacífico frente a las costas de Ecuador y el norte peruano. Según la exposición del organismo, las condiciones en esa área tienen incidencia sobre las temperaturas y las lluvias que podrían presentarse en el país.

Clima en Lima

La capital peruana también presentó variaciones en sus temperaturas. En el mes de agosto, la máxima registrada en Campo de Marte, en Lima, llegó a 28 ℃. En el mismo mes del año anterior, el valor había sido de 22 ℃.

El aumento de la temperatura del mar y la presencia de aire cálido y húmedo en la atmósfera podrían favorecer episodios de lluvias en la ciudad. Quispe indicó que esas precipitaciones tendrían efectos sobre los caudales.

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Un mapa térmico de la National Oceanic and Atmospheric Administration registra el calentamiento del océano Pacífico durante el fenómeno de El Niño. (NOAA)

“Tenemos uno, mar caliente, temperatura del aire también se calienta, comienza a exacerbarse el aire y genera las precipitaciones. En Lima podría estar presentando algunas lluvias importantes episódicas”, afirmó el vocero del Senamhi.

El funcionario explicó que esos eventos podrían provocar aumentos en los caudales. “¿Eso qué significa? Que el agua que cae genera, pues aumento de caudales. Entonces, por lo tanto, en Lima habría algunos episodios de aumentos de caudales importantes”, sostuvo.

El panorama sería distinto en el norte peruano, donde las lluvias podrían presentarse con una frecuencia mayor. “Lo que sí va a ser consecutivo va a ser en la parte norte, donde las lluvias se tendrían con mayor frecuencia”, añadió Quispe.

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La sierra y la selva

Mientras la costa norte y central afrontan temperaturas elevadas y una mayor presencia de lluvias, la sierra y la selva podrían registrar una escasez de precipitaciones. El escenario tendría consecuencias sobre la disponibilidad de agua y actividades como la agricultura, de acuerdo con las proyecciones del Senamhi.

La sierra y la selva enfrentarían déficit de lluvias y descenso de caudales, mientras 13 regiones del sur del Perú permanecen bajo alerta por lluvias fuertes hasta el 16 de septiembre. (Andina)

Uno de los departamentos mencionados es Puno, donde el déficit hídrico podría afectar el aporte de los ríos que desembocan en el lago Titicaca. César Pantoja, especialista de Hidrología del Senamhi, advirtió sobre una posible tendencia descendente en los caudales de los afluentes.

“El bajo aporte que podría tener por parte de los ríos tributarios, en este caso ríos como Ramis, Huancané y Lave, que van a registrar caudales en tendencia descendente”, señaló Pantoja.

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El especialista indicó que ese escenario podría repercutir sobre la agricultura y el abastecimiento para la población. “Un déficit hídrico puede afectar lo que es la agricultura, tener ese tipo de impactos en la disponibilidad hídrica también para la población”, afirmó.