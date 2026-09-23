Perú

Cortes de luz en Lima y Callao este 24 de septiembre: estas son las calles y zonas afectadas

Los cortes se realizarán entre la mañana y la noche, con horarios diferentes según la calle, urbanización, asociación o manzana comprendida.

Panorámica nocturna de ciudad con edificios, algunos iluminados, otros oscuros, una avenida con vehículos y farolas encendidas
El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)
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La empresa Pluz Perú anunció que varios puntos de Lima Metropolitana tendrán cortes de luz este jueves 24 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

San Juan de Lurigancho y Carabayllo concentran varios de los sectores incluidos en la programación. También figuran puntos de Comas, Bellavista, San Isidro, Magdalena del Mar y otras zonas de Lima. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este jueves?

Comas

Horario: 08:30 a 18:00

  • Predio Mercedes, parcela U.C. 008964, Mz. S/N - Lote S/N.
  • Chacra Grande, Valle Chillón.

Horario: 09:00 a 19:00

  • Jr. 21 de Setiembre cuadras 8 y 9.
  • Jr. Puno cuadras 2 y 3.
  • Jr. Los Pinos cuadras 8 y 9.
  • Av. Santa Cruz cuadras 3 y 4.
  • Jr. Santa Rosa cuadras 8 y 9.
  • Av. 21 de Setiembre cuadra 8.

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 a 16:30

  • A.H. El Arenal de Canto Grande, manzanas A y B.
  • Agrup. Fam. Combate de Angamos, manzanas A, B y E.
  • A.H. Miguel Grau, manzanas A, B, C, D y E.
  • A.H. Señor de los Milagros, manzana C.
  • Agrup. Fam. Nuevo Amanecer 11 de Octubre, manzana C.
  • Urb. Ciudad Satélite Canto Grande, manzana C.

Horario: 09:00 a 18:00

  • A.H. El Forestal, manzana A.
  • Agrup. Fam. Los Higales de Campoy, manzanas A y B.
  • A.H. Villa Campoy, manzana A.
  • Asociación Comunidad Corazón de Jesús, manzana A.
  • C.P. Campoy, manzana A.
  • A.H. 30 de Diciembre, manzanas A y B.

Horario: 10:00 a 12:00

  • Jr. Amazonas cuadra 1.
  • Jr. Iquitos cuadras 4 y 5.
  • A.H. Virgen de Chapi, manzanas A, B, C, D, D1, E, F y G.

Carabayllo

Horario: 09:00 a 17:00

  • Jr. 25 de Febrero cuadras 2 y 3.
  • Jr. 28 de Marzo cuadras 2, 3, 4 y 5.
  • Jr. Alfonso Ugarte cuadras 1 y 2.
  • Jr. Ancón cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Arequipa cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Av. Merino Reyna cuadras 1, 2 y 3.
  • Av. Túpac Amaru cuadras 13, 14, 15, 16, 17, 95 y 97.
  • Psje. Túpac Amaru cuadra 4.
  • Jr. Francisco Bolognesi cuadras 1, 2 y 3.
  • Calle Cuzco cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Jr. Lima cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Miguel Grau cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Industrial cuadras 2 y 3.
  • Jr. Leoncio Prado cuadra 1.
  • Jr. Puno cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Jr. Moquegua cuadras 1, 2, 3 y 4.
  • Jr. Ramón Castilla cuadra 1.
  • Jr. Santa Rosa cuadras 2 y 3.
  • Jr. Tarma cuadras 2, 3 y 4.
  • Psje. Los Naranjos cuadra 1.
  • Psje. Los Claveles cuadra 1.
  • Psje. La Merced cuadra 1.
  • Psje. Raúl Porras Barrenechea cuadra 2.
  • A.H. Raúl Porras Barrenechea, manzanas 13, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 41, 43, 43A, 43E, 44, 66, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 70, 70A, 70D, 71, 71A, 71B y 71C.
  • A.H. Raúl Porras Barrenechea, Comité 56, manzanas A, B y C.
  • A.H. Villa Polvorín II, manzana C.
  • A.H. La Flor II etapa, Comité Vecinal N.° 06, manzanas A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E1, F, F1, G1, O.
  • P.J. Vallecito, manzanas 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 38 y 39.
  • A.H. Cruz Milagrosa La Flor, manzanas 69E, 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, 88G, 89B, 89C y 89G.
  • Asociación de Vivienda Las Sábilas, manzana A.
  • A.H. El Mirador de Carabayllo, manzanas A y A prima.

Bellavista

Horario: 09:00 a 18:00

  • Calle Las Aguamarinas cuadra 2.
  • Calle Las Amatistas cuadra 1.
  • Calle Las Esmeraldas cuadra 2.
  • Jr. Los Zafiros cuadra 2.
  • Calle Los Brillantes cuadra 1.
  • Calle Los Diamantes cuadra 1.
  • Calle Los Topacios cuadras 1 y 2.
  • A.H. Luis Negreiros Vega, manzanas A y B.
  • Av. Guardia Chalaca cuadra 23.
  • Av. Guardia Chalaca cuadras 20, 21, 23, 24 y 25.
  • Parque 200 Millas, Urb. San Antonio.

San Isidro / Magdalena del Mar

Horario: 08:00 a 16:00

  • Av. A. Bolognesi cuadras 3 y 4.
  • Calle José Dionisio de Anchórena cuadras 3 y 4.
  • Calle Baltazar La Torre cuadras 8, 9 y 10.
  • Av. Gral. Juan Antonio Pezet cuadras 16, 17 y 19.
  • Calle Manuel Ugarte y Moscoso cuadras 6, 7, 8 y 9.
  • Calle Manuel Marcos Salazar cuadra 2.
  • Calle Gral. de la Fuente cuadras 2 y 3.
  • Calle Dellepiane cuadras 4 y 5.
  • Av. Gral. Salaverry cuadras 32, 33, 34 y 35.
  • Calle Acosta cuadra 1.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Si tu vivienda o negocio se encuentra dentro de las zonas programadas, puedes tomar algunas precauciones antes de la suspensión del servicio:

  • Carga celulares, laptops, baterías externas y otros dispositivos que puedas necesitar.
  • Desconecta los equipos electrónicos y electrodomésticos para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando vuelva la electricidad.
  • Mantén cerradas la refrigeradora y el congelador para conservar la temperatura interior.
  • Utiliza linternas en lugar de velas para evitar accidentes.
  • Si utilizas equipos médicos que dependen de electricidad, procura contar con una fuente de respaldo.
  • Evita realizar actividades que requieran suministro eléctrico durante el horario previsto para la interrupción.

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