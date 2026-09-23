Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

El cantante británico Robbie Williams canta en un escenario frente a la bandera de Perú durante su presentación ante el público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Robbie Williams ofrecerá este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre sus primeros conciertos en Perú. El artista británico se presentará en Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel, con un recorrido por su nuevo disco, Britpop, y sus canciones más conocidas como solista.

La visita forma parte del Britpop Tour, con el que Williams regresó a América Latina después de cerca de 20 años. Según informó One Entertainment, productora de los espectáculos, Lima será la ciudad con mayor convocatoria de la etapa latinoamericana de la gira.

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El público podrá escuchar canciones como Angels, Feel, Supreme y Millennium, que forman parte de los clásicos de su carrera desde su salida de Take That. Los dos conciertos se realizarán en el mismo recinto y con la misma programación de ingreso y presentaciones.

Los recitales tendrán lugar en Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. El público deberá tener en cuenta que el tránsito en la zona puede aumentar durante las horas previas al espectáculo y al terminar cada fecha.

Robbie Williams, el ícono del pop británico, se presenta en el Arena 1 Park de Perú el 24 de septiembre para ofrecer su esperado concierto BRITPOP, prometiendo una noche inolvidable para sus fans. (Ticketmaster)

Quienes se trasladen en vehículo particular o taxi por aplicación pueden revisar el estado de las vías antes de salir y acordar un punto de encuentro para el regreso. También es recomendable identificar con anticipación el acceso correspondiente a cada entrada y seguir las indicaciones del personal de producción y seguridad.

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La organización aconsejó llegar con tiempo para superar los controles previos al ingreso. Además de la entrada, los asistentes deberán portar un documento de identidad y revisar las comunicaciones oficiales de la productora sobre accesos, objetos restringidos y cualquier modificación logística.

¿A qué hora empieza el concierto de Robbie Williams?

Las puertas de Arena 1 Park abrirán a las 17:00 en ambas fechas. El horario busca facilitar el ingreso escalonado de los asistentes y evitar concentraciones cerca de los accesos en los minutos previos a los conciertos.

La banda británica The Lottery Winners será la encargada de abrir las dos jornadas y subirá al escenario a las 19:45. El cuarteto de indie pop, integrado por Thom Rylance, Robert Lally, Katie Lloyd y Joe Singleton, llegará por primera vez a Sudamérica como parte de la gira regional de Williams.

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La agrupación confirmó su participación en los conciertos del artista en Colombia, Chile, Argentina, México y Perú. Su presentación antecederá al show principal de Robbie Williams.

Dos afiches informativos detallan los horarios y la distribución de accesos para las presentaciones de Robbie Williams el 23 y 24 de septiembre en Arena 1 Park, Perú. (One Entertaiment)

El cantante británico saldrá al escenario a las 21:00. Debido a los controles de seguridad y a la afluencia prevista, quienes tengan entradas para cualquiera de las dos fechas pueden organizar su traslado con varias horas de anticipación.

La programación anunciada es la siguiente:

Apertura de puertas: 17:00

The Lottery Winners: 19:45

Robbie Williams: 21:00

El posible setlist de Robbie Williams

El repertorio de Robbie Williams puede variar entre el concierto del 23 de septiembre y el del 24 de septiembre. Sin embargo, las canciones interpretadas durante esta etapa de su gira permiten anticipar una selección que combinará material de Britpop con varios éxitos de su carrera.

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El público peruano podría escuchar:

Let Me Entertain You

Let Love Be Your Energy

Rock DJ

Supreme

Pretty Face

Love My Life

Sexed Up

Rocket

Better Man

Strong

Candy

Wonderwall

Something Beautiful

Millennium

New York, New York

Paranoid

Another One Bites the Dust

Samba De Janeiro

I Want You Back

Y.M.C.A.

Just Can’t Get Enough

Hey Jude

Come Undone

Kids

She’s the One

My Way

Un cartel informativo detalla las normas de acceso, seguridad y entradas para los conciertos de Robbie Williams en el recinto Arena 1 Park de Perú. (One Entertaiment)

El tramo final podría incluir:

Feel

Angels

El orden y la selección definitiva dependerán de cada presentación.