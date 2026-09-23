¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?: el contundente motivo por el que no televisará los duelos por fecha FIFA

¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?

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La selección peruana se alista para afrontar los duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por la fecha FIFA, y hay mucha expectativa por ver el desempeño del equipo de Mano Menezes frente los equipos que participaron en el último Mundial 2026.

Y dentro de las novedades en esta jornada doble de preparación está la ausencia de Movistar Deportes. Se conoció que la casa televisiva ya no transmitirá los partidos de la ‘blanquirroja’ generando muchas reacciones. La señal que era considerada como el ‘canal de la selección’ no forma parte del combinado nacional.

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¿Por qué Movistar no transmitirá los partidos de Perú?

Diego Rebagliati dio detalles del contundente motivo por el que Movistar no transmitirá los cotejos de la selección peruana en esta fecha FIFA. Y aseguró que América Televisión es el único canal que cuenta con los derechos televisivos del equipo de Mano Menezes.

“¿Qué pasó con Movistar? Bueno, los derechos de la selección ahora los tiene América Televisión para lo que es toda señal abierta. Y para lo que es señal de cable o cerrada, ya no existe como tal, sino que la tiene un canal de la federación que se llama La Bicolor y que se va a poder ver por streaming", informó el comentarista en el programa ‘Fútbol Satélite’.

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Diego Rebagliati dio detalles de los motivos por el que la señal de cable ya no televisará a la 'blanquirroja'. (Fútbol Satélite)

Programación de amistosos de Perú por fecha FIFA

La selección peruana afrontará cuatro amistosos internacionales durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. La ‘blanquirroja’ disputará todos sus compromisos fuera del país frente a selecciones que participaron en el último Mundial. A continuación, el calendario de los partidos:

Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)

Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)

Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)

Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)

La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

Lista de convocados de Perú para amistosos

El entrenador Mano Menezes convocó a 26 futbolistas para los cuatro amistosos que disputará la selección peruana durante las fechas FIFA de septiembre y octubre.

La nómina tuvo una modificación tras la lesión de Fabio Gruber, defensor del Mainz 05 de la Bundesliga. La Federación Peruana de Fútbol informó en sus redes sociales que el jugador quedó fuera de la convocatoria. El cuerpo técnico llamó a Alfonso Barco, procedente del fútbol croata, para cubrir la baja en el plantel de la ‘blanquirroja’.

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Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario de Deportes)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

César Inga (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Gremio)

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (FC Copenhague)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

André Carrillo (Corinthians)

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Quito)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)

Alex Valera (Universitario de Deportes)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)

Jhonny Vidales (Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor