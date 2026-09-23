Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

Juan Pablo Varillas fue el gran protagonista de la serie Perú vs Paraguay por Copa Davis. Crédito: marruffoto

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Perú consiguió una clasificación sufrida a los Qualifiers de la Copa Davis 2027 tras superar a Paraguay en una llave que tuvo momentos de máxima tensión. El gran protagonista fue Juan Pablo Varillas, quien respondió en los momentos decisivos y recibió los elogios de Ignacio Buse por el nivel mostrado durante los dos días de competencia.

Tras la definición de la serie, la primera raqueta nacional conversó con ‘Latina’ y destacó especialmente el rendimiento de ‘Juanpi’. Para Buse, su compañero fue determinante para que el equipo patrio pudiera sacar adelante el enfrentamiento en Lima, sobre todo después de que la ventaja inicial se complicara.

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“La verdad que el protagonista este fin de semana fue Juan Pablo, porque demostró un nivel que no venía mostrándonos en mucho tiempo. Ahora venía de muchos partidos buenos”, reconoció.

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando la ventaja de 2-0 que tenía el conjunto peruano terminó reduciéndose y la definición quedó abierta hasta el último partido. Buse reconoció que ese escenario modificó por completo la preparación mental del equipo, que tuvo que afrontar un nuevo desafío bajo máxima presión.

“Estábamos 2-0 arriba y yo pensaba que lo íbamos a ganar la serie en el partido de dobles. Ya mentalmente fue duro entrar al singles, de estar dispuesto a sufrir, digamos. Y perder así teniendo match point era aún más complicado para nosotros”, contó.

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El tenista nacional valoró la actuación de su compañero durante la intensa serie de Copa Davis en Lima. (Video: Latina)

En medio de esa tensión, Varillas apareció como una pieza importante para mantener la confianza del grupo. El ‘Colorado’ destacó su fortaleza mental y consideró que su actitud terminó contagiando tranquilidad al resto del equipo. “Pero Juan Pablo estaba felizmente muy bien de cabeza y creo que nos ayudó a todos porque nos dio mucha tranquilidad”, agregó.

Finalmente, el equipo nacional consiguió cerrar la llave con un 3-2 sobre Paraguay y aseguró su presencia en los Qualifiers de la Copa Davis 2027. El triunfo permitió celebrar una clasificación que por momentos parecía encaminada, pero que terminó resolviéndose con mucha tensión y en el último partido de la serie.

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“Me quedo bastante tranquilo”

Más allá del desenlace colectivo, Ignacio Buse también se refirió a la exigencia que representó disputar sus propios encuentros. El tenista aseguró que se queda tranquilo con su actuación porque considera que respondió ante la presión y dejó todo en la cancha.

“Yo me quedo bastante tranquilo porque creo que para la presión que tenía lo gestioné bastante bien. Creo que puede sacar el partido adelante el primer día, el segundo tuve un poco de mala suerte ahí, pero creo que los dos nos llevamos al límite y estoy tranquilo, pero sobre todo muy contento por la serie y por Juan Pablo, que pudo jugar en un gran nivel”, explicó.

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El ‘Colorado’ también describió una sensación particular que se vive en la Copa Davis. A diferencia del circuito profesional, donde una derrota representa únicamente un resultado individual, en esta competencia el rendimiento de un compañero puede terminar generando alegría incluso después de perder un partido propio.

“El tenis al final es un deporte individual y en la Copa Davis es raro porque perdí dos partidos el mismo día, pero ganó Juan Pablo y es como que estás feliz. Es raro porque en ninguna otra semana del año sientes eso. Siempre sientes: ‘Bueno, perdí, estoy muy triste’, y hasta que pasan un par de días y se te pasa”, comentó.

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La celebración del equipo peruano tras lograr clasificación a los ‘Qualifiers’ de la Copa Davis 2027. Crédito: Copa Davis

Buse celebró el cierre de Varillas

Finalmente, el tenista nacional reconoció que después de sus partidos pudo experimentar el habitual bajón emocional, pero rápidamente pasó a celebrar el desenlace de la serie. Para él, la satisfacción de haber conseguido la clasificación terminó imponiéndose a cualquier resultado individual.

“La verdad que estaba tranquilo porque lo había dejado todo, si no hubiese estado más triste. Obviamente, te viene el bajón de emociones después del partido, pero después me puse supercontento de que Juanpi cierre la serie”, sostuvo.

Con el triunfo sobre Paraguay, Perú cerró una serie de alta exigencia y aseguró su clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Ahora, el equipo nacional deberá esperar para conocer a su próximo rival, mientras que Varillas y Buse continuarán con sus respectivas temporadas en el circuito profesional.

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