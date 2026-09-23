Megaoperativo en el penal de Ancón I: hallan celulares de alta gama, drogas, armas blancas y hasta kit para tatuajes

La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo de allanamiento y descerraje en el penal de máxima seguridad Ancón I.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo de allanamiento y descerraje en el penal de máxima seguridad Ancón I para intervenir las celdas de internos que integrarían la organización criminal “La Confederación”. La acción incluyó el registro completo del pabellón 1, con inspecciones en celdas, pasadizos, patios, talleres, comedores, techos, ductos y cocinas.

Según informó el Ministerio del Interior, el despliegue tuvo como objetivo ubicar elementos vinculados con actividades ilícitas que, de acuerdo con las autoridades, podrían organizarse desde el establecimiento penitenciario. La diligencia se realizó junto con el Ministerio Público y por mandato del Poder Judicial.

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La revisión abarcó las distintas áreas del pabellón donde permanecen los reos intervenidos. Los agentes ingresaron a sectores de uso común y a espacios que forman parte de la infraestructura interna del penal, entre ellos patios, talleres, comedores y conductos.

La intervención policial y judicial buscó desarticular las acciones de la organización criminal La Confederación.

Más de 30 celulares

Durante el registro, los efectivos policiales incautaron más de 30 celulares que estaban escondidos en medias deportivas y cajas de leche. También encontraron drogas, entre ellas pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana.

El operativo permitió además el hallazgo de S/10 000 en efectivo, verduguillos, un repetidor de señal wifi, cargadores de teléfonos celulares, audífonos, balanzas digitales y un kit completo para realizar tatuajes.

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La presencia de teléfonos celulares y equipos de comunicación forma parte de los elementos que serán materia de investigación. De acuerdo con el Ministerio del Interior, los integrantes de la presunta organización serán investigados por los delitos de posesión indebida de celulares o de armas, municiones o materiales explosivos en establecimientos penitenciarios.

Más de 50 presos por extorsión, sicariato y robo agravado fueron trasladados al penal Ancón I. (Foto: MINJUSDH)

El operativo

La intervención en Ancón I fue planificada a partir de labores previas de inteligencia, según la información oficial. La operación contó además con el apoyo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos en Perú.

El Ministerio del Interior indicó que el propósito de la diligencia fue golpear a “La Confederación”, organización cuyos presuntos miembros permanecen recluidos en el pabellón intervenido. La participación de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial permitió ejecutar el allanamiento y el descerraje de las celdas comprendidas en la medida judicial.

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Los agentes revisaron también los techos, los ductos y otras zonas del pabellón. En esos espacios se concentró parte de la búsqueda de objetos que pudieran estar ocultos o que fueran utilizados para mantener comunicaciones desde el interior del penal.

La planificación del operativo contó con el apoyo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos. (INPE)

Delitos desde cárceles

El Ministerio del Interior señaló que este tipo de intervenciones forma parte de la estrategia del sector, encabezado por el ministro César Astudillo, para neutralizar actividades ilícitas atribuidas a organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.

La cartera sostuvo que el objetivo es impedir la comisión de delitos como extorsión, sicariato y secuestro desde las cárceles. En ese marco, la intervención en el pabellón 1 de Ancón I se orientó a detectar equipos, dinero, drogas y otros objetos cuya posesión está prohibida dentro de los establecimientos penitenciarios.

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La información oficial precisó que la investigación continuará sobre los internos que presuntamente forman parte de “La Confederación”, a partir de los objetos encontrados durante el operativo y de las diligencias desarrolladas por las autoridades competentes.