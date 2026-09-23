Perú

Qué se recuerda el 23 de septiembre: Una fecha peruana entre el Himno Nacional, los Alpes y la transición democrática

La jornada recuerda el estreno público de la marcha nacional, el vuelo de Jorge Chávez, el nacimiento de Valentín Paniagua y las muertes de Tilsa Tsuchiya y Humberto Martínez Morosini

Banda presidencial de Perú, partitura antigua, maqueta de avión sobre un mapa, paleta de pintor con pinceles y flor amarilla en un florero.
Objetos representativos de la historia de Perú, como una banda presidencial, una partitura y una paleta de pintura, integran un bodegón sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 23 de septiembre concentra en el calendario peruano episodios ligados a los símbolos patrios, la aviación, la política, el arte y la comunicación. La fecha reúne la primera interpretación pública del Himno Nacional del Perú, la hazaña de Jorge Chávez Dartnell en los Alpes y el nacimiento del expresidente Valentín Paniagua.

También recuerda la muerte de la pintora Tilsa Tsuchiya y del periodista y conductor Humberto Martínez Morosini. A esos hechos se suma la celebración del Día de la Primavera y la Juventud, asociado en el país con actividades escolares, encuentros públicos y expresiones culturales.

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La coincidencia de estos acontecimientos permite recorrer momentos distintos de la historia nacional, desde los primeros meses de la independencia hasta la transición democrática iniciada en 2000. Cada uno dejó una referencia en la construcción de la memoria colectiva peruana.

Cinco manos sostienen una partitura con pluma, una maqueta de avión, una banda presidencial peruana, un pincel y una flor amarilla.
Varias manos abiertas sostienen objetos representativos de Perú, como una banda presidencial, una maqueta de avión, una partitura con pluma, un pincel y una flor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Himno Nacional sonó ante San Martín en septiembre de 1821

La tradición histórica sitúa el primer estreno público del Himno Nacional el 23 de septiembre de 1821, poco después de la proclamación de la independencia. La ceremonia tuvo lugar en el entonces Teatro Principal de Lima, conocido después como Teatro Segura, ante el general José de San Martín y figuras vinculadas al proceso emancipador.

Pintura histórica de hombre en uniforme militar azul de espaldas alzando un brazo desde un balcón, frente a una multitud en una plaza con edificios y bandera roja
Las actividades por Fiestas Patrias en Lima incluyen la Ruta de la Independencia.

La obra fue compuesta por José Bernardo Alcedo, con letra de José de la Torre Ugarte, tras una convocatoria impulsada por San Martín para elegir una marcha nacional. La soprano Rosa Merino interpretó la composición frente al público, acompañada por la orquesta dirigida por el propio Alcedo.

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Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 19 agosto
José Bernardo Alcedo nació en 1788 en Lima y se consagró como compositor del Himno Nacional del Perú. Su obra trascendió fronteras, marcando la identidad cultural sudamericana. (Andina)

La pieza pasó a ocupar un lugar central entre los símbolos patrios. Su adopción respondió a la necesidad de dotar al nuevo Estado de una composición que representara la ruptura con el orden colonial y la afirmación de una identidad política propia. Investigaciones históricas han advertido que existen diferencias documentales sobre la fecha exacta del estreno, aunque el 23 de septiembre quedó instalado como la conmemoración más extendida.

Himno Nacional - Rosa Merino - símbolo patrio - Perú - historias - 22 septiembre
La primera interpretación del Himno Nacional, cantada por Rosa Merino en 1821, no solo conmovió a los presentes, sino que marcó el inicio de una tradición que uniría a los peruanos por generaciones. (Andina)

Jorge Chávez cruzó los Alpes y murió cuatro días después

El 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez Dartnell partió desde Brig, en Suiza, con la meta de atravesar los Alpes y llegar a Domodossola, en Italia. El vuelo formaba parte de una competencia aérea que exigía superar una ruta de montaña a bordo de un monoplano Blériot.

El aviador peruano consiguió completar el trayecto y alcanzó la localidad italiana, pero la aeronave sufrió daños estructurales durante el descenso. Una de las alas cedió antes del aterrizaje y el aparato cayó. Chávez padeció fracturas graves en las piernas y fue trasladado a un hospital.

Murió el 27 de septiembre de 1910, a los 23 años, como consecuencia de las heridas y la pérdida de sangre. La medicina de la época todavía no disponía de procedimientos de transfusión extendidos. Su figura quedó asociada a la frase atribuida al piloto durante sus últimas horas: “Arriba siempre arriba, hasta las estrellas”.

Efemérides – Perú – historias – 23 septiembre
En este día el Perú llora la pérdida de Jorge Chávez Dartnell, quien, tras cruzar los Alpes, fallece por un accidente aéreo, siendo recordado como un pionero y héroe de la aviación civil. (Andina)

Valentín Paniagua encabezó la transición democrática en 2000

El 23 de septiembre de 1936 nació en Cusco Valentín Paniagua Corazao, abogado, docente y dirigente de Acción Popular. Su trayectoria pública incluyó funciones como diputado, ministro de Justicia y presidente del Congreso antes de asumir la Presidencia de la República.

Carlos Ferrero Costa recibe la banda presidencial de Valentín Paniagua. (Foto: Andina)
Carlos Ferrero Costa recibe la banda presidencial de Valentín Paniagua. (Foto: Andina)

Paniagua llegó al cargo el 22 de noviembre de 2000, después de la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón y de la vacancia presidencial aprobada por el Congreso. Ejerció como presidente transitorio hasta el 28 de julio de 2001, en un período marcado por el restablecimiento de las instituciones tras la crisis del régimen anterior.

Landau mostró a la presidenta electa una fotografía de inicios de los años 90 en la que aparecen su padre, Alberto Fujimori y David Rockefeller. X: Christopher Landau
Landau mostró a la presidenta electa una fotografía de inicios de los años 90 en la que aparecen su padre, Alberto Fujimori y David Rockefeller. X: Christopher Landau

Su administración convocó a elecciones generales y facilitó la transferencia de mando a Alejandro Toledo. También creó la Comisión de la Verdad, que inició la investigación sobre la violencia política ocurrida entre 1980 y 2000. Paniagua murió el 16 de octubre de 2006, en Lima, y su gestión quedó vinculada al retorno del orden constitucional.

Efemérides – Perú - historias - 16 octubre
Perú recuerda el 16 de octubre de 2006 la partida de Valentín Paniagua, un político y abogado que, como presidente interino, jugó un papel crucial en la restauración de la democracia en el país. (Andina)

Tilsa Tsuchiya y Humberto Martínez Morosini dejaron huella en el arte y la televisión

El 23 de septiembre de 1984 murió en Lima la artista Tilsa Tsuchiya Castillo, un día antes de la fecha de su nacimiento. Había nacido el 24 de septiembre de 1928 en Supe y se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, donde tuvo entre sus maestros a Ricardo Grau.

Efemérides - Perú - historias - 24 septiembre
Tilsa Tsuchiya Castillo, pintora de renombre, nació en 1928. Su obra es famosa por mezclar mitos andinos con influencias japonesas, destacando en la escena artística internacional. (Revista Mujeres)

Su obra incorporó elementos de la tradición andina, referencias orientales, relatos mitológicos y experiencias personales. Tsuchiya desarrolló figuras humanas, animales y seres imaginarios en escenarios de colores definidos y atmósferas simbólicas. En 1970 recibió el Premio Bienal Teknoquímica, uno de los reconocimientos de su carrera.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 23 septiembre
Con su estilo inconfundible, Humberto Martínez Morosini marcó generaciones desde la radio y la televisión; su muerte en 2015 dejó un vacío en la historia de los medios en el Perú. (Andina)

La jornada también recuerda a Humberto Augusto Martínez Morosini, nacido en Arequipa el 13 de marzo de 1929 y fallecido en Lima el 23 de septiembre de 2015. Condujo espacios informativos, programas de entretenimiento y transmisiones deportivas en televisión. Entre 2000 y 2001 fue congresista de la República.

La primavera suma una celebración de juventud, amistad y renovación

El 23 de septiembre es reconocido en Perú como Día de la Primavera y la Juventud. La fecha suele coincidir con el inicio de la estación en el hemisferio sur, aunque el equinoccio puede producirse el 22 o el 23 de septiembre, según el año y la ubicación geográfica.

Colegios, universidades, municipios y organizaciones sociales suelen organizar actividades alusivas a la fecha. La celebración se relaciona con la juventud, la amistad, los espacios al aire libre y el cambio de las condiciones climáticas después del invierno.

Jóvenes en un parque lanzan pétalos amarillos al aire mientras sostienen banderas de colores cerca de árboles florecidos.
Un grupo de jóvenes lanza pétalos de flores amarillas y ondea banderas en un parque de Lima durante la celebración del Día de la Primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el 23 de septiembre enlaza la voz de Rosa Merino, el vuelo de Jorge Chávez, la etapa de transición encabezada por Paniagua y los aportes de Tsuchiya y Martínez Morosini. Es una fecha que reúne símbolos, trayectorias y acontecimientos de distintas etapas de la historia peruana.

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