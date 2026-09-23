Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”

Fabrizio Acerbi señaló que el comando técnico evaluará el rendimiento del equipo durante la gira por Brasil antes de decidir en qué posición utilizarán la última plaza para una extranjera. (Video: Movistar Deportes)

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Universitario de Deportes continúa afinando los últimos detalles de su plantel para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La institución ‘crema’ ya tiene definido el grupo de refuerzos nacionales que participará en la próxima temporada y todavía mantiene disponible un cupo para incorporar a una voleibolista extranjera.

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, explicó que la decisión no se tomará de manera inmediata. El comando técnico quiere observar al equipo durante los próximos compromisos internacionales antes de determinar cuál será la posición que necesita reforzar.

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“En nacionales ya estamos cerrados porque son las cuatro que nos permiten. Queda un cupo de extranjera que lo vamos a usar sabiamente. Estamos ahí analizando la posición. Yo creo que el comando técnico va a esperar por lo menos la gira, ver cómo está el equipo y sobre eso tomar decisiones de dónde apuntar al último refuerzo”, señaló en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

De esta manera, el conjunto ‘crema’ afrontará sus próximos partidos amistosos como una oportunidad para evaluar el funcionamiento del plantel y detectar qué sector podría necesitar una incorporación adicional antes del inicio de la competencia oficial.

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Universitario ha mantenido la mayoría de sus extranjeras de la temporada pasada. Crédito: Prensa U Vóley

La ‘U’ tendrá una exigente gira por Brasil

Antes de comenzar su participación en la Liga Peruana de Vóley, Universitario tendrá una importante prueba internacional. El equipo viajará a Brasil para realizar una gira que incluirá entrenamientos y partidos frente a clubes de la Superliga brasileña, una de las principales competencias del vóley mundial.

Acerbi detalló que la delegación partirá el lunes rumbo a Sao Paulo, donde permanecerá inicialmente para continuar con su preparación. Posteriormente, se trasladará a otra ciudad para participar en la Copa Brasilia.

“Muy contento porque esto se une a la gira que estamos haciendo en Brasil, que estamos viajando ya el día lunes a Sao Paulo, primero a entrenar un par de días ahí, y luego a Brasilia, pues ahí nos mediremos pues con Minas Gerais, con Brasilia, con Fluminense y para llegar al inicio de la liga con cuatro partidos internacionales con equipos top de la Superliga de Brasil, más allá de los amistosos a puertas cerradas que se hacen acá”, explicó.

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La experiencia permitirá al cuerpo técnico medir al plantel frente a rivales de mayor exigencia y, al mismo tiempo, servirá para definir si la última incorporación extranjera debe llegar para reforzar alguna posición específica.

Francisco Hervás trabaja con el plantel de cara al inicio de la temporada 2026/27. Crédito: Universitario Vóley

¿Cuándo será la ‘Noche de las Pumas’?

Universitario también confirmó la fecha de su presentación oficial para la nueva temporada. La denominada ‘Noche de las Pumas’ se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La jornada tendrá como atractivo principal un partido internacional frente a Sancor Maringá, equipo que viene de ubicarse entre las primeras posiciones de la Superliga de Brasil durante la temporada anterior.

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“La verdad, estamos contentos. El día 9 va a ser nuestra presentación. Golpe de 8 de la noche será el equipo presentado y 8:30 empezará el partido contra el Sancor Maringá, que quedó entre las primeras posiciones de la Superliga de Brasil la temporada pasada”, indicó Acerbi.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

Así, la institución crema tendrá una presentación que también servirá como última gran prueba antes del inicio de la temporada oficial. El duelo permitirá al público conocer al nuevo plantel y al comando técnico, mientras que el equipo continuará adquiriendo ritmo competitivo.

Con el plantel nacional ya cerrado, la atención estará ahora en el último cupo extranjero. La gira por Brasil y los compromisos internacionales serán determinantes para que Universitario defina qué posición reforzar y complete definitivamente su equipo para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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