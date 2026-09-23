Perú Deportes

Universitario aún guarda un último cupo extranjero para la Liga Peruana de Vóley: “Lo vamos a usar sabiamente”

Fabrizio Acerbi, directivo de la ‘U’, confirmó que los cupos nacionales ya están completos y adelantó que el club prepara una última incorporación internacional para la temporada 2026/27

Fabrizio Acerbi señaló que el comando técnico evaluará el rendimiento del equipo durante la gira por Brasil antes de decidir en qué posición utilizarán la última plaza para una extranjera. (Video: Movistar Deportes)
Guardar

Universitario de Deportes continúa afinando los últimos detalles de su plantel para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La institución ‘crema’ ya tiene definido el grupo de refuerzos nacionales que participará en la próxima temporada y todavía mantiene disponible un cupo para incorporar a una voleibolista extranjera.

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, explicó que la decisión no se tomará de manera inmediata. El comando técnico quiere observar al equipo durante los próximos compromisos internacionales antes de determinar cuál será la posición que necesita reforzar.

PUBLICIDAD

“En nacionales ya estamos cerrados porque son las cuatro que nos permiten. Queda un cupo de extranjera que lo vamos a usar sabiamente. Estamos ahí analizando la posición. Yo creo que el comando técnico va a esperar por lo menos la gira, ver cómo está el equipo y sobre eso tomar decisiones de dónde apuntar al último refuerzo”, señaló en entrevista con ‘Movistar Deportes’.

De esta manera, el conjunto ‘crema’ afrontará sus próximos partidos amistosos como una oportunidad para evaluar el funcionamiento del plantel y detectar qué sector podría necesitar una incorporación adicional antes del inicio de la competencia oficial.

PUBLICIDAD

Universitario ha mantenido la mayoría de sus extranjeras de la temporada pasada.
Universitario ha mantenido la mayoría de sus extranjeras de la temporada pasada. Crédito: Prensa U Vóley

La ‘U’ tendrá una exigente gira por Brasil

Antes de comenzar su participación en la Liga Peruana de Vóley, Universitario tendrá una importante prueba internacional. El equipo viajará a Brasil para realizar una gira que incluirá entrenamientos y partidos frente a clubes de la Superliga brasileña, una de las principales competencias del vóley mundial.

Acerbi detalló que la delegación partirá el lunes rumbo a Sao Paulo, donde permanecerá inicialmente para continuar con su preparación. Posteriormente, se trasladará a otra ciudad para participar en la Copa Brasilia.

“Muy contento porque esto se une a la gira que estamos haciendo en Brasil, que estamos viajando ya el día lunes a Sao Paulo, primero a entrenar un par de días ahí, y luego a Brasilia, pues ahí nos mediremos pues con Minas Gerais, con Brasilia, con Fluminense y para llegar al inicio de la liga con cuatro partidos internacionales con equipos top de la Superliga de Brasil, más allá de los amistosos a puertas cerradas que se hacen acá”, explicó.

La experiencia permitirá al cuerpo técnico medir al plantel frente a rivales de mayor exigencia y, al mismo tiempo, servirá para definir si la última incorporación extranjera debe llegar para reforzar alguna posición específica.

Francisco Hervás trabaja con el plantel de cara al inicio de la temporada 2026/27.
Francisco Hervás trabaja con el plantel de cara al inicio de la temporada 2026/27. Crédito: Universitario Vóley

¿Cuándo será la ‘Noche de las Pumas’?

Universitario también confirmó la fecha de su presentación oficial para la nueva temporada. La denominada ‘Noche de las Pumas’ se realizará el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

La jornada tendrá como atractivo principal un partido internacional frente a Sancor Maringá, equipo que viene de ubicarse entre las primeras posiciones de la Superliga de Brasil durante la temporada anterior.

“La verdad, estamos contentos. El día 9 va a ser nuestra presentación. Golpe de 8 de la noche será el equipo presentado y 8:30 empezará el partido contra el Sancor Maringá, que quedó entre las primeras posiciones de la Superliga de Brasil la temporada pasada”, indicó Acerbi.

Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026.
Universitario confirmó la Noche de las Pumas 2026. Crédito: X Universitario.

Así, la institución crema tendrá una presentación que también servirá como última gran prueba antes del inicio de la temporada oficial. El duelo permitirá al público conocer al nuevo plantel y al comando técnico, mientras que el equipo continuará adquiriendo ritmo competitivo.

Con el plantel nacional ya cerrado, la atención estará ahora en el último cupo extranjero. La gira por Brasil y los compromisos internacionales serán determinantes para que Universitario defina qué posición reforzar y complete definitivamente su equipo para la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Temas Relacionados

Fabrizio AcerbiUniversitario Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

El comentarista salió al frente para referirse a los cuestionamientos que lo acusan de querer hacer daño a la ‘U’ por informar que habían problemas entre los jugadores y el DT

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

La primera raqueta nacional destacó el gran nivel de su compañero, quien fue clave para que Perú superara 3-2 a su rival y clasificara a los Qualifiers 2027

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?: el contundente motivo por el que no televisará los duelos por fecha FIFA

La selección peruana se alista para afrontar los cotejos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia de cara a las Eliminatorias 2030. La ‘blanquirroja’ asumirá nuevos retos en la era de Mano Menezes

¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?: el contundente motivo por el que no televisará los duelos por fecha FIFA

ExDT de Bryan Reyna lo calificó como un jugador “especial” y le dejó sincero consejo: “El destino lo podría colocar en el partido más importante”

Carlos Silvestri opinó de las explosivas declaraciones del ‘Picante’ en Universitario y aprovechó para enviarle un mensaje para revertir su situación

ExDT de Bryan Reyna lo calificó como un jugador “especial” y le dejó sincero consejo: “El destino lo podría colocar en el partido más importante”

Diego Elías reafirma su dominio y conquista el oro en los Juegos Suramericanos 2026: “Me encanta representar al Perú”

El squashista peruano, actual número 3 del mundo, derrotó 3-0 al colombiano Matías Knudsen en la final individual masculina y consiguió una nueva medalla dorada para la delegación nacional en Santa Fe

Diego Elías reafirma su dominio y conquista el oro en los Juegos Suramericanos 2026: “Me encanta representar al Perú”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

“Si atacas, harás daño a Fuerza Popular”: Revelan advertencia que Rafael López Aliaga envió a Samuel Daza

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

ONPE habilita que Fuerzas Armadas y PNP se reemplacen mutuamente durante las elecciones

La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

Piden excluir a Luis Miguel Llanos tras ser inscrito en el registro de deudores alimentarios

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

Robbie Williams en Perú: setlist, horarios, ingresos y todo sobre sus conciertos en Arena Park 1

Said Palao se arrepiente de exponer cuánto gana al mes en ‘Esto es Guerra’: “Nunca debí mandar nada”

Marina Gold se pronuncia luego de que Michelle Onetto negara hacerle bullying: “Es la misma de hace 7 años”

BTS en Perú: Qué es una tienda POP-UP y por qué causa sensación entre los fanáticos de la banda coreana

Jorge Luis Salinas recibe elogios en el Milan Fashion Week: influencers y críticos de moda se rinden ante sus diseños

DEPORTES

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Ignacio Buse elogió la actuación de Juan Pablo Varillas ante Paraguay en Copa Davis: “Nos dio mucha tranquilidad”

¿Por qué Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú?: el contundente motivo por el que no televisará los duelos por fecha FIFA

ExDT de Bryan Reyna lo calificó como un jugador “especial” y le dejó sincero consejo: “El destino lo podría colocar en el partido más importante”

Diego Elías reafirma su dominio y conquista el oro en los Juegos Suramericanos 2026: “Me encanta representar al Perú”