La agenda de Keiko Fujimori en la ONU: reuniones con Finlandia, Antonio Guterres y un evento sobre crimen organizado

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

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La presidenta Keiko Fujimori cumple este miércoles 23 de septiembre una agenda con cinco actividades en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. La jornada incluye reuniones con el presidente de Finlandia, con el secretario general de la ONU y con empresarios iberoamericanos.

La mandataria peruana abrió el día con su participación en los debates de alto nivel de la Asamblea General, donde habló durante 15 minutos. A partir de ahí, su agenda se despliega en al menos cuatro actividades adicionales que se extienden hasta la noche.

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La agenda arranca con un evento sobre sostenibilidad y liderazgo climático

La primera actividad de la mandataria peruana tras su intervención en la Asamblea es un evento organizado por Rain Forest Alliance, la organización internacional dedicada a la protección de la sostenibilidad, la naturaleza y el medio ambiente.

El encuentro se titula “Invirtiendo en el Perú del futuro: sostenibilidad, competitividad y liderazgo climático”. Allí, Fujimori expone las experiencias de las comunidades campesinas e indígenas del país, según detalló RPP.

Reuniones bilaterales con Finlandia y con la ONU

Tras el evento de sostenibilidad, Fujimori sostiene una reunión bilateral con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. El encuentro se suma a la agenda de contactos que la mandataria mantiene con jefes de Estado durante su estadía en la sede de Naciones Unidas.

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Después llega una de las citas más relevantes de la jornada: la reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres. Se trata, según la propia agenda difundida por la Secretaría de Prensa de Palacio, de una de las actividades más importantes del día para la mandataria.

Peru's President Keiko Fujimori reacts as she attends a meeting of the multinational political and security coalition "Shield of the Americas" on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York, US, September 22, 2026. Charly Triballeau/Pool via REUTERS

Un acto organizado por Chile pone el foco en la criminalidad transnacional

La cuarta actividad de la jornada corresponde a un evento convocado por el Gobierno de Chile, dirigido a los jefes de Estado firmantes del Compromiso de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional. El encuentro se enmarca en la agenda que la presidenta peruana busca instalar en la ONU: las acciones que los países de la región toman frente a la criminalidad que opera a través de las fronteras.

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Ese eje conecta con lo ocurrido un día antes, cuando Fujimori participó en la reunión del Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado, a la que Perú se incorporó el 11 de septiembre.

Desde la sede de la ONU en Nueva York, la presidenta Keiko Fujimori se dirige a los líderes mundiales. Su mensaje aborda la lucha histórica del Perú contra el terrorismo, la importancia de la familia y la necesidad de un diálogo internacional que respete las diversas realidades y tradiciones de los pueblos | Canal N

Durante ese encuentro, ante el presidente estadounidense, Donald Trump, la mandataria peruana señaló que su país enfrentó en el pasado a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y que hoy enfrenta un desafío similar con el crimen organizado. “Con esta misma determinación y decisión política es que vamos a enfrentar a estas organizaciones criminales”, declaró Fujimori a RPP.

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La mandataria explicó ante el medio que la adhesión al Escudo de las Américas permitirá a Perú acceder a información de inteligencia compartida y responder con mayor rapidez frente al crimen organizado. El marco de cooperación contempla intercambio de datos, coordinación entre fuerzas policiales y militares, y acciones conjuntas contra las rutas del narcotráfico.

La jornada cierra con un encuentro empresarial iberoamericano

La última actividad de la agenda de este miércoles llega durante la noche. Fujimori preside un encuentro con empresarios iberoamericanos, organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad de Florida junto al Consejo Empresarial de Alianza por Iberoamérica. Con esa actividad culmina la agenda del día para la mandataria peruana.

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No hubo encuentro con la reina Máxima de los Países Bajos

Entre las actividades que la presidenta no pudo concretar figura la reunión bilateral con la reina Máxima de los Países Bajos, prevista para la jornada del martes. El encuentro no se realizó porque la reunión del Escudo de las Américas, con la presencia de Trump, se extendió más de lo previsto.

Hasta el momento, la Secretaría de Prensa de Palacio no informó si esa cita bilateral será reprogramada. Se trata, según pudo constatarse, de la única actividad de la apretada agenda neoyorquina de la mandataria que no logró cumplirse en la fecha originalmente prevista.

La agenda de Fujimori en Nueva York se desarrolla en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, el foro anual donde los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo exponen sus posiciones sobre temas globales y sostienen encuentros bilaterales paralelos a las sesiones plenarias.

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