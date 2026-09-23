Perú

Escudo de las Américas: Perú aplicará sanciones conjuntas a miembros de Sendero Luminoso y otras organizaciones criminales

Acuerdo entre países miembros incluye congelamientos de activos y restricciones migratorias que afectarán a “integrantes, asociados y colaboradores”

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
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Estados Unidos, Perú y otros 13 países miembros del Escudo de las Américas, anunciaron sus primeras decisiones vinculadas con la seguridad del hemisferio. En un comunicado conjunto, los integrantes del grupo expresó su intención de coordinar sanciones contra 24 organizaciones narcoterroristas que tengan operaciones criminales en cualquiera de estos países.

Según el documento difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la coalición mencionó tres potenciales “castigos” no solo para los integrantes de estos grupos criminales, sino también para quienes sean considerados como sus “asociados y colaboradores”: congelamiento de activos, restricciones migratorias y posibles responsabilidades penales.

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La iniciativa busca enfrentar una amenaza que los gobiernos consideran inmediata para la paz, la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental. Según el comunicado, los países plantearon que la cooperación deberá ajustarse a sus respectivas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la derecha, y la presidenta peruana, Keiko Fujimori, se estrechan la mano tras una conferencia de prensa conjunta en el Palacio de Gobierno, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía, foto compartida)

Lista de organizaciones criminales mencionadas por el Escudo de las América

La lista de grupos criminales calificados como “narcoterroristas” según el Escudo de las Américas incluye a 24 organizaciones, de las cuales cinco tienen algún tipo de actividad ilícita desarrollándose en el Perú: Tren de Aragua, Los Choneros, Comando Vermelho, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.

  1. Mara Salvatrucha (MS-13)
  2. Tren de Aragua
  3. Cárteles Unidos
  4. Cártel del Golfo
  5. La Nueva Familia Michoacana
  6. Cártel del Noreste
  7. Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  8. Cártel de Sinaloa
  9. Gran Grif
  10. Viv Ansanm
  11. Los Lobos
  12. Los Choneros
  13. Barrio 18
  14. Cártel de los Soles
  15. Clan del Golfo
  16. Primer Comando de la Capital
  17. Comando Vermelho
  18. Chone Killers
  19. Los Viagras
  20. Cártel de Juárez (La Línea)
  21. Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidos las FARC-Estado Mayor Central, las FARC-Segunda Marquetalia, sus alias, afiliados y grupos sucesores
  22. Ejército de Liberación Nacional (ELN)
  23. Sendero Luminoso
  24. Los Tiguerones

Pedido ante la OEA y el Tratado de Río

Los países participantes planean presentar una solicitud formal al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que convoque una reunión de consulta.

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Keiko Fujimori

El objetivo es decidir la creación de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR o Tratado de Río.

Si se convoca formalmente a ese órgano, los gobiernos prevén participar a nivel ministerial para analizar una resolución que promueva y facilite medidas colectivas contra las organizaciones señaladas. Los Estados del Escudo que no integran actualmente el TIAR respaldaron la iniciativa y expresaron su intención de contribuir dentro de los límites de sus obligaciones legales y de las reglas del mecanismo.

Las medidas que cada país considera aplicar incluyen congelamientos de activos y restricciones de migración y visado para integrantes, asociados y colaboradores de los grupos. También prevén responsabilidad penal para quienes, a sabiendas, proporcionen apoyo material o logístico.

Escudo de las Américas tiene aspectos económicos

La cooperación proyectada abarca más que un intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías y capacidades de seguridad cuando corresponda, capacitación de recursos humanos y difusión de prácticas compartidas. Los participantes también buscan profundizar la coordinación de inversiones, economía y posiciones comunes en foros regionales y multilaterales.

Keiko Fujimori ofrece una declaración pública en una conferencia de prensa junto a Marco Rubio. Ambos se encuentran de pie detrás de podios, flanqueados por las banderas de Perú y Estados Unidos. Fujimori anuncia la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición multilateral. La intervención aborda temas de seguridad, colaboración internacional contra la criminalidad y el fenómeno El Niño. Se discute la necesidad de acciones conjuntas y la gestión previa del fenómeno climático.
“Defendemos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica; explorando mecanismos de control de inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promoviendo regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital, aplicadas sin discriminación. Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable”, indica el comunicado del grupo liderado por Estados Unidos.

Los gobiernos afirmaron que la soberanía económica requiere capital transparente y verificable, además de desarrollo, empleos estables y oportunidades para la población.

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