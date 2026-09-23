Perú

Jorge Luis Salinas recibe elogios en el Milan Fashion Week: influencers y críticos de moda se rinden ante sus diseños

El reconocido diseñador peruano llegó hasta Italia con sus tejedoras para mostrar su nueva colección y los comentarios no tardaron en aparecer

Tres paneles muestran a dos modelos luciendo prendas tejidas en una pasarela y a un diseñador junto a cuatro mujeres saludando al público
El diseñador peruano Jorge Luis Salinas y artesanas locales saludan al público durante la presentación de su colección en la Semana de la Moda de Milán.
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Jorge Luis Salinas presentó su colección Primavera-Verano 2027, “El Retablo”, en el Milan Fashion Week y recibió comentarios favorables de creadores de contenido y especialistas de la moda. El diseñador peruano llevó a la pasarela una propuesta centrada en el tejido hecho a mano, los colores asociados al retablo y el trabajo conjunto con artesanas peruanas.

El desfile se realizó el 22 de septiembre en Milán, dentro de la programación oficial del Milan Fashion Week. Salinas se convirtió en el primer peruano en formar parte del calendario del evento, una instancia que reúne cada temporada a casas de moda, diseñadores emergentes, compradores y medios especializados de distintos países.

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Bajo la firma J.Salinas, el creador presentó “El Retablo”, una colección que tomó como referencia una expresión artística tradicional peruana. La inspiración no se trasladó a las prendas de manera literal. En cambio, apareció a través de la selección de colores, las combinaciones de texturas y ciertos volúmenes que remitieron a las composiciones de los retablos.

El diseñador peruano Jorge Luis Salinas presentó su colección primavera-verano en el Milan Fashion Week. Las prendas expuestas en la pasarela destacan por el uso de tejido a mano, hilos finos y colores inspirados en la artesanía tradicional. Durante la presentación, el creador salió a saludar al público acompañado por un grupo de artesanas vestidas con indumentaria típica. Creadoras de contenido analizan el desfile y las piezas elaboradas para el evento de moda internacional.

La propuesta incluyó pantalones, vestidos, faldas y tops elaborados con técnicas de crochet y tejido a palito. Las prendas combinaron una paleta de tonos intensos con siluetas contemporáneas, en una búsqueda que vinculó el diseño actual con los oficios textiles desarrollados por las artesanas que colaboran con la marca.

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Uno de los elementos que concentró la atención durante la presentación fue un maxi bolso tejido a mano en alpaca. El accesorio acompañó varios de los looks y se integró a una colección que también utilizó algodón y organza. Los materiales permitieron alternar entre superficies de mayor densidad, transparencias y acabados ligeros.

Las imágenes del desfile circularon rápidamente en redes sociales. Creadores de contenido peruanos y de otros países compartieron videos y resúmenes de la presentación, con menciones al uso de tejidos manuales y a la identidad visual de la colección. Las publicaciones destacaron la presencia de una propuesta peruana en el calendario oficial de la semana de la moda italiana.

Capturas de tres videos de redes sociales con personas comentando sobre modelos, vestidos y preparativos de un desfile de moda
Varias publicaciones en redes sociales comentan el desfile del diseñador peruano Jorge Luis Salinas en la Semana de la Moda de Milán.

El reconocimiento en plataformas digitales también puso el foco en el proceso detrás de las prendas. La colección no se limitó a mostrar un resultado de pasarela: cada pieza expuso el trabajo de tejido y confección que forma parte de la identidad de Jorge Luis Salinas desde sus primeras propuestas.

Cuatro artesanas peruanas acompañaron a Jorge Luis Salinas en la pasarela

Uno de los momentos centrales de la presentación ocurrió cuando cuatro artesanas peruanas aparecieron junto al diseñador. Salinas las invitó a viajar a Italia para participar de la exhibición del trabajo que realizaron de manera conjunta para “El Retablo”.

Las tejedoras desfilaron ante los asistentes y recibieron aplausos al final de la presentación. Su participación trasladó a la pasarela un aspecto que suele quedar fuera de escena: la labor de quienes intervienen en la creación de las piezas y sostienen las técnicas artesanales que definen la colección.

La decisión de incluirlas respondió al concepto de “El Retablo”, que buscó abordar la memoria, la tradición y la vigencia del trabajo manual dentro de la moda. Las prendas fueron confeccionadas con técnicas que requieren tiempo y conocimiento especializado, elementos que tuvieron un lugar visible durante el desfile.

En conversación con RPP, Salinas explicó que la colección surgió a partir de su interés por trasladar al vestuario las referencias visuales de los retablos. “Quise contar mi historia a través de un retablo, donde usé mucho color, textura y accesorios que hemos puesto en pasarela”, señaló el diseñador.

Cuatro artesanas peruanas acompañaron a Jorge Luis Salinas en la pasarela del Milan Fashion Week
Cuatro artesanas peruanas acompañaron a Jorge Luis Salinas en la pasarela del Milan Fashion Week

El creador explicó que revisó distintas piezas de arte popular antes de definir la propuesta. “Todo surgió de muchas ideas que encontré luego de ver los retablos que he tenido acceso para poder observar”, afirmó. A partir de ese proceso, construyó una colección que combinó materiales tradicionales con cortes contemporáneos.

Salinas también se refirió al resultado de su nueva entrega. “El resultado ha sido una colección muy moderna y contemporánea”, comentó en declaraciones a RPP. La propuesta mostró esa intención a través de prendas pensadas para distintas ocasiones, con el tejido como elemento conductor.

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