“Se desestabilizan solos”, la defensa de Diego Rebagliati tras duras críticas por marcar descontento del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Diego Rebagliati se defendió de críticas por comunicar tenso momento entre el plantel de Universitario con Héctor Cúper.

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La continuidad de Héctor Cúper fue un tema que marcó la pauta de la semana tras la dura goleada que sufrió Universitario de Deportes a manos de Deportivo Garcilaso en Cusco. Muchos rumores empezaron a salir, y uno que remeció el presente de la ‘U’ fue el que informó Diego Rebagliati. El comentarista aseguró que el plantel se habría reunido con la directiva para pedir evaluar la permanencia del DT.

Esa noticia se volvió tendencia y los hinchas apuntaron contra el exdirigente de Sporting Cristal, quien fue acusado de querer desestabilizar al equipo de Ate. Fue punto de duros cuestionamientos y aprovechó su programa para aclarar la información que brindó.

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“Se me acusa de desestabilizar a la ‘U’. Lo mismo decían de Alianza Lima la semana pasada. Los equipos se desestabilizan perdiendo el fin de semana. Y también lo decían hace tres fechas de Cristal, cuando Cristal perdió seguido con Sullana y con Boys. Yo no desestabilizo a nadie; los que se desestabilizan son ellos, perdiendo 4-0 en Cusco, perdiendo el clásico o Cristal perdiendo dos partidos seguidos”, apuntó en el programa ‘Fútbol Satélite’.

El comentarista se refirió a los cuestionamientos que recibió por informar mal momento entre el plantel y el DT. (Fútbol Satélite)

Además, precisó que los clubes han empezado a culpar a los periodistas por los malos momentos, en lugar de hacer mea culpa. Y dejó en claro que su información fue veraz, no lo inventó porque le llegó detalles del mismo club.

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“Más fácil echarle la culpa al mensajero, no al mensaje. Hay dos cosas que son divertidas desde este lado: la victimización. Las cosas de las que uno se entera, que salen de adentro de los clubes, todo lo que nosotros sabemos, acá no inventamos nada. En algún caso podemos especular en base a información; es parte de un juego periodístico, pero no inventamos nada. Y todo lo que podemos decir sale de adentro de los clubes y sale de todos los clubes de adentro; no sale de uno solo”, añadió.

“No hay ninguna campaña en favor o en contra de ningún club”

Diego Rebagliati fue enfático en mencionar que sus comentarios no buscan beneficiar o perjudicar a ningún club, solo informa lo que se entera. También precisó que todo hace indicar que Héctor Cúper seguirá al mando de Universitario de Deportes, pero que un sector del plantel no estaría de acuerdo.

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“Marvin dice: “Diego, habla de Cooper o ya te marchas”. ¿Qué más quieres que diga? Ya hablé el lunes, hablé ayer. Hasta mañana jueves ya no pasa nada. Acá no hay ninguna campaña en favor o en contra de ningún club. Los clubes son noticia por los resultados que tienen el fin de semana, no por lo que nos provoque decir a nosotros. Y la noticia en la U es que entrenan hasta mañana y hasta mañana no van a tomar ninguna decisión y todo apunta a que siga Cúper. Los jugadores se sacaron el problema de encima y le dijeron a la administración: Ustedes han tomado las decisiones, ustedes sacaron a Fossati, ustedes no le renovaron a Ureña, ustedes trajeron a Rabanal, ustedes trajeron a Cúper, ustedes háganse cargo”, disparó el comentarista.

El periodista Gustavo Peralta dio detalles de la postura de Franco Velazco sobre la permanencia del DT argentino, en medio de los rumores de Fabián Bustos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)