El Niño 2026-2027 podría costarle al Perú más de US$45 mil millones en un escenario extraordinario

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa)

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Carreteras interrumpidas, cultivos afectados, problemas en el abastecimiento de agua, daños en infraestructura y cambios en la distribución de especies marinas. Un Fenómeno El Niño de gran magnitud puede extender sus efectos mucho más allá de las lluvias y golpear distintas actividades de la economía peruana.

Perú entra en los últimos meses de 2026 con El Niño Costero bajo alerta y una magnitud extraordinaria como el escenario de mayor probabilidad entre septiembre y enero, según la evaluación oficial del ENFEN. La discusión ya no se limita a cuánto puede calentarse el océano: también empieza a trasladarse hacia los daños que un evento de gran intensidad podría provocar en la economía, la infraestructura y los servicios.

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En un escenario extraordinario, las pérdidas directas e indirectas podrían superar los US$45 mil millones, según la estimación presentada por Patricio Valderrama, ingeniero geólogo, doctor en Ciencias de la Tierra y especialista en riesgos naturales. Si el fenómeno alcanzara una magnitud fuerte, el impacto económico podría ubicarse entre US$15 mil millones y US$25 mil millones.

Los cálculos consideran posibles afectaciones en agricultura, infraestructura, comercio y servicios, además de las consecuencias que las alteraciones del océano pueden tener sobre actividades como la pesca.

La temperatura superficial del mar frente a la costa peruana registró a inicios de septiembre una anomalía promedio de +4,6 °C, según el análisis de Valderrama. (NOAA)

El escenario extraordinario ya aparece en la evaluación del ENFEN

Ese escenario de alta intensidad también aparece en el seguimiento oficial del fenómeno.

En su último comunicado, publicado el 14 de septiembre, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantuvo el estado de Alerta de El Niño Costero y señaló que el evento continuaría, por lo pronto, hasta mediados del otoño de 2027.

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Para el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y enero de 2027, la magnitud extraordinaria presenta actualmente la mayor probabilidad. Entre febrero y marzo, el evento se mantendría entre fuerte y extraordinario antes de iniciar un debilitamiento gradual.

El organismo prevé además temperaturas del aire muy por encima de lo habitual en la costa peruana, incluso con posibilidad de nuevos récords. Para la costa norte espera lluvias superiores a lo normal y posibles episodios de moderada a fuerte intensidad desde noviembre. Durante el verano de 2027, las precipitaciones por encima de los promedios históricos podrían extenderse también hacia la costa central y la sierra noroccidental.

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Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento del mar no está solo en la superficie

Uno de los indicadores sobre los que Valderrama puso especial atención es la temperatura del mar frente a la costa peruana. Según los datos que analizó, a inicios de septiembre la temperatura superficial registraba una anomalía promedio de +4,6 °C, un nivel que, de acuerdo con su comparación, supera el observado durante las primeras etapas de algunos de los episodios más intensos registrados anteriormente.

Pero el seguimiento no se limita a lo que ocurre en la superficie. El especialista llamó también la atención sobre la presencia de aguas cálidas a mayor profundidad frente al litoral peruano, una señal que debe observarse junto con el comportamiento de los vientos y otras variables oceánicas y atmosféricas durante los próximos meses.

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El geólogo Patricio Valderrama expone un mapa de anomalías de temperatura del océano Pacífico durante una presentación sobre los escenarios de El Niño en Perú.

Las condiciones cálidas ya se reflejan además en el comportamiento de los recursos marinos. El ENFEN prevé que la anchoveta de la región norte-centro permanezca profundizada y replegada hacia la zona costera, mientras frente a la costa central continuaría la presencia de especies asociadas a aguas ecuatoriales y oceánicas.

Estas alteraciones son especialmente relevantes para la pesca, porque los cambios en la temperatura y distribución de las masas de agua pueden modificar la ubicación y profundidad de especies comerciales, así como las condiciones habituales para su captura y procesamiento.

Tres pescadores artesanales recogen una red de pesca a bordo de una embarcación en la costa del Perú ante los efectos del fenómeno El Niño en los recursos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del mar a los cultivos, carreteras y servicios

Los efectos de un Niño intenso no terminan en el océano.

En tierra, uno de los principales riesgos aparece con las lluvias intensas, inundaciones y desbordes. Los daños pueden alcanzar cultivos, sistemas de riego y vías utilizadas para transportar productos agrícolas, con consecuencias posteriores sobre el abastecimiento y los costos.

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La infraestructura es otro de los puntos críticos. Carreteras, puentes y redes de servicios quedan expuestos cuando las precipitaciones superan la capacidad de drenaje o cuando se activan quebradas y movimientos en masa.

Valderrama también advirtió sobre el aumento de sedimentos y turbidez en los ríos, condiciones que pueden generar dificultades en los sistemas de captación y tratamiento de agua, además de complicaciones para otras infraestructuras que dependen de los cursos hídricos.

Actualmente, 17 puntos priorizados se encuentran en ejecución para reducir riesgos de inundaciones y desbordes. Difusión

Un impacto económico muy superior al de episodios anteriores

La cifra planteada para un escenario extraordinario permite dimensionar cuánto podría estar en juego.

Como referencia histórica, El Niño de 1997-1998 ocasionó daños estimados en US$3.500 millones, equivalentes entonces al 6,2% del PBI anual, según un análisis del Banco Central de Reserva del Perú. El cálculo incluía tanto daños directos como pérdidas indirectas derivadas de actividades que dejaron de producirse.

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El Niño Costero de 2017, por su parte, dejó pérdidas estimadas en aproximadamente US$3.100 millones, además de extensos daños en viviendas, carreteras, puentes, establecimientos educativos y otras infraestructuras.

El escenario presentado por Valderrama sitúa ahora el impacto potencial en otra escala: más de US$45 mil millones si el episodio 2026-2027 alcanza una magnitud extraordinaria.

El cálculo contempla no solo los daños físicos que pueden producir las lluvias, inundaciones y desbordes, sino también sus efectos indirectos sobre la actividad económica: carreteras interrumpidas, operaciones paralizadas, cultivos que no llegan a los mercados o servicios que dejan de funcionar con normalidad.

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Una agricultora examina una mazorca en un terreno agrietado por la sequía asociada al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención entra en una etapa decisiva

Con el verano todavía por delante, los siguientes meses serán importantes tanto para seguir la evolución del fenómeno como para avanzar con las medidas de reducción del riesgo.

El ENFEN ha recomendado expresamente a los responsables de tomar decisiones utilizar los escenarios de riesgo actualizados para preparar la respuesta frente a El Niño y la temporada de lluvias que se extenderá hasta abril de 2027.

El Ejecutivo declaró además a inicios de septiembre el estado de emergencia en 893 distritos de 22 departamentos y el Callao por peligro inminente ante intensas precipitaciones asociadas al fenómeno. La medida rige durante 60 días y permite a gobiernos regionales y locales ejecutar acciones para reducir el muy alto riesgo identificado.

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El análisis de Valderrama pone precisamente el foco sobre ese periodo previo. Las obras de prevención, el mantenimiento de drenajes, la intervención de puntos vulnerables y la protección de infraestructura crítica requieren tiempo, y el margen se reduce conforme se acerca la temporada de mayores precipitaciones.

El análisis fue presentado en un encuentro sobre El Niño 2026-2027

Las proyecciones fueron expuestas durante “Escenarios para El Niño 2026–2027”, evento organizado por la Asociación de Bebidas y Refrescos Sin Alcohol del Perú (ABRESA), que reunió a representantes de empresas asociadas y medios de comunicación para revisar la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas y los posibles impactos del fenómeno.

Patricio Valderrama expone el informe sobre los impactos del fenómeno El Niño durante un encuentro organizado por ABRESA en Perú.

Para María Luisa Málaga, directora ejecutiva de ABRESA, el escenario exige mantener actualizados los planes de prevención tanto desde el sector público como privado.

“Es importante que el sector privado, las autoridades y los distintos actores involucrados mantengan actualizados sus planes de prevención y gestión del riesgo, tomando como referencia la información técnica disponible y el seguimiento de las condiciones climáticas”, señaló.

Con un Niño extraordinario como el escenario de mayor probabilidad del ENFEN entre septiembre y enero, la estimación económica de Valderrama añade otra dimensión a la discusión: no solo qué tan intenso podría ser el fenómeno, sino cuánto podría costarle al país y cuánto de ese impacto puede reducirse con medidas de preparación tomadas a tiempo.