Presidenta del PJ rechaza declaraciones de Keiko Fujimori ante la ONU: “No las puedo permitir”

Durante el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho, una magistrada del Poder Judicial del Perú responde con firmeza a declaraciones recientes, defendiendo el papel crucial de los jueces en la derrota del terrorismo y reafirmando el compromiso de la institución con el debido proceso y la independencia de poderes.

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La jueza suprema Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, rechazó este miércoles las declaraciones que la mandataria Keiko Fujimori formuló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, en las que hizo referencia a militares y policías juzgados por hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo. Tello calificó los dichos de “profunda sorpresa” y afirmó que no puede permitirlos desde su cargo.

Como se recuerda, Fujimori afirmó ante la Asamblea General que “vencimos el terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

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Durante el I Congreso Internacional de Familia en Ayacucho, Tello recordó que, además de militares y policías, los jueces también combatieron el terrorismo desde sus funciones. “Para vencer el terrorismo en el país, por supuesto, y lo reconocemos, militares y policías estuvieron al frente. Pero también lo hicimos los jueces”, declaró. Mencionó que hubo magistrados asesinados durante ese período y que otros condenaron a “cuanto terrorista tuvieron bajo su competencia”, con sentencias severas que en algunos casos alcanzaron la cadena perpetua.

Entre los casos que citó, la presidenta del Poder Judicial recordó que Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, murió en prisión tras ser condenado. “Entonces, que no se nos diga que los jueces y juezas estuvimos de espalda a la lucha contra el terrorismo”, afirmó.

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Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la mandataria Keiko Fujimori durante una ceremonia oficial en Perú

La jueza suprema subrayó que las conductas irregulares de jueces, policías o militares, cuando ocurren, corresponden a hechos aislados que deben ser sancionados o investigados de manera individual, sin generalizaciones. “Nadie se adelanta, nadie persigue aquí ni a policías ni a militares”, sostuvo.

Compromiso olvidado

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, recordó que ese mensaje ya se lo había transmitido de manera directa a la mandataria Keiko Fujimori el 4 de agosto, durante la ceremonia en Palacio de Justicia con motivo del Día del Juez y de la Jueza.

Como se recuerda, en esa ocasión y también el 28 de julio, la presidenta se comprometió públicamente a respetar la separación de poderes. “Lo dijo bien claro. Lo dijo el 28 de julio y lo repitió el 4 de agosto. Dijo: voy a respetar separación de poderes y voy a respetar la independencia del poder judicial y de los jueces”, recordó Tello.

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“Pero parece que lo olvidó, porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente y espero que todos los jueces y las juezas respalden”, afirmó Tello.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Respeto a Fuerzas Armadas

La titular del Poder Judicial aclaró que su postura no implica un cuestionamiento a la labor de militares y policías, a quienes dijo respetar por trayectoria familiar y personal. “Nosotros, y en primer lugar yo, respeto el legado de nuestros héroes militares, navales, del ejército, policiales. No por gusto soy hija de un guardia civil y todo mi entorno es uniformado. Sé muy bien el trabajo que ellos realizan”, expresó.

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No obstante, remarcó que cuando existen denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, corresponde al Poder Judicial seguir un debido proceso antes de determinar responsabilidades. “Le toca al Poder Judicial seguir un debido proceso que se sigue y finalmente se decidirá si son o no son responsables. Aquí no estamos haciendo tampoco un adelanto de opinión de nada, porque los hechos son claros. Hay acusaciones que se vienen ventilando y terminará con una sentencia”, afirmó la magistrada, quien precisó que los procesos en curso podrán concluir tanto en sentencias absolutorias como condenatorias.