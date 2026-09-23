Perú

Said Palao se arrepiente de exponer cuánto gana al mes en ‘Esto es Guerra’: “Nunca debí mandar nada”

El integrante del programa de competencia compartió sus ingresos luego de ser tildado de mantenido en su matrimonio con Alejandra Baigorria

Said Palao da declaraciones sobre la difusión de documentos referidos a sus ingresos financieros. El chico reality se arrepiente de haber expuesto su información personal para negar ser mantenido por su esposa
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Said Palao regresó al Perú tras pasar varios días en Japón junto a su esposa, Alejandra Baigorria, pero el viaje quedó opacado por la polémica que generó al mostrar documentos relacionados con sus ingresos. El integrante de Esto es Guerra buscó responder a los comentarios que lo calificaban de “mantenido” dentro de su matrimonio.

Las críticas surgieron después de que el competidor compartiera imágenes de la celebración de cumpleaños de Baigorria y del regalo que le entregó: una cartera Lady Dior. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron el origen del dinero utilizado para comprar el accesorio y pusieron en duda que Palao pudiera costearlo.

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Ante esa situación, el popular “Samurai” decidió enviar a Amor y Fuego una serie de comprobantes para sustentar que cuenta con fuentes de ingresos propias. El material incluyó pagos, transferencias, facturas y documentos vinculados con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Uno de los comprobantes correspondía a su trabajo en Esto es Guerra durante agosto de 2026. El documento detallaba una base imponible de S/ 30 mil, a la que debía añadirse el Impuesto General a las Ventas (IGV).

El participante de 'Esto es guerra' mostró un comprobante por S/ 35.400 por su participación en el programa durante agosto de 2026. Amor y Fuego.
El participante de 'Esto es guerra' mostró un comprobante por S/ 35.400 por su participación en el programa durante agosto de 2026. Amor y Fuego.

Ese monto se aproximaba a las cifras que el propio Palao había mencionado previamente al hablar de su remuneración mensual en el reality. El deportista indicó que recibe alrededor de S/ 35 mil al mes por ser parte del programa de competencia.

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La lista de documentos también contenía acuerdos comerciales con distintas marcas. Uno de los comprobantes registraba un depósito por USD 4.093,22, cifra asociada a una de las campañas publicitarias que realizó.

En el material difundido también se identificó un presupuesto de USD 5.500 por una colaboración comercial. Otro documento consignaba una propuesta por USD 9.600 más IVA, con un monto total de USD 12 mil más IVA.

Said Palao mostró documentos para sostener que él compró la cartera Christian Dior que regaló a Alejandra Baigorria.
Said Palao mostró documentos para sostener que él compró la cartera Christian Dior que regaló a Alejandra Baigorria.

A partir de esos registros, Palao sostuvo que sus ingresos no dependen de una sola actividad. La exhibición de los papeles fue su respuesta ante quienes cuestionaron su participación económica en la relación que mantiene con Alejandra Baigorria.

Said Palao arrepentido de mostrar sus ganancias

Después de regresar de Japón, Said Palao conversó con Amor y Fuego sobre las repercusiones de haber entregado sus comprobantes. Aunque no quiso brindar mayores detalles, admitió que la polémica le dejó consecuencias.

“No puedo declarar, en serio. Ya con lo último el descuento ha sido grande”, manifestó el integrante de Esto es Guerra ante las cámaras del programa. Palao no precisó a qué descuento se refería ni explicó si afectó su pago en el reality.
Un hombre con gorra negra y camiseta blanca habla frente a un micrófono en una toma nocturna para televisión
El personaje de televisión Said Palao ofrece declaraciones durante una transmisión en vivo del programa Amor y Fuego.

El esposo de Alejandra Baigorria había presentado los documentos para responder a los mensajes que circularon en redes sociales. En ese momento, consideró necesario acreditar que tiene ingresos procedentes de la televisión y de otros proyectos.

No obstante, el impacto de las revelaciones cambió su postura. El chico reality reconoció que no previó la atención que iba a despertar la difusión de sus cifras y de los comprobantes entregados al espacio de Willax Televisión.

Nunca debí mandar nada, no sabía que iba a generar tanto revuelo”, dijo Palao al ser consultado por la controversia. La declaración marcó distancia con la decisión que tomó días antes, cuando optó por exponer parte de su información económica.

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