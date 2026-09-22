Perú

¿Más te quiero, menos te creo? Las relaciones laborales en Perú se deterioran: 86% es feliz en el trabajo, pero confianza va a la baja

El problema con las nuevas generaciones. Los trabajadores más jóvenes fueron quienes mostraron menor nivel de felicidad en sus empleos, con una caída más marcada entre los tres y cinco años de antigüedad, según Buk

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El 86% de los trabajadores en Perú se declaró feliz en su empleo, cuatro puntos por encima del promedio regional.
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El 86% de los trabajadores en Perú afirma sentirse feliz en su empleo, una cifra que supera en cuatro puntos el promedio regional. El dato, sin embargo, convive con una señal opuesta dentro de las organizaciones: la confianza y las relaciones sanas cayeron 11,6 puntos entre 2023 y 2026, según el Estudio de Felicidad Organizacional 2026 de Buk.

La investigación recogió respuestas de 21.385 colaboradores de 225 empresas peruanas. El resultado local se mantuvo alto, aunque sin una tendencia sostenida: fue de 86% en 2023, bajó a 84% en 2024, alcanzó 87% en 2025 y volvió a 86% este año.

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El indicador general muestra una percepción favorable de los trabajadores sobre su experiencia laboral, pero la evolución de algunas dimensiones abre alertas para las empresas. La caída en confianza y relaciones sanas fue el retroceso más pronunciado del período analizado. El apoyo y la colaboración entre equipos también descendieron 3,2 puntos.

“Si bien las fluctuaciones en el indicador para Perú no tienen trayectorias muy cambiantes, nos dice que la felicidad organizacional no es un estado que se alcanza y se mantiene, sino algo que hay que sostener activamente”, señaló Romina Barrantes, Head de Customer Happiness de Buk.

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El Estudio de Felicidad Organizacional 2026 de Buk recogió respuestas de 21.385 colaboradores de 225 empresas peruanas.

Los trabajadores jóvenes registran los menores niveles de felicidad

Las diferencias por edad aparecen como otro de los hallazgos del informe. La Generación Z y los millennials alcanzaron un nivel de felicidad laboral de 84%, por debajo del 89% de la Generación X y del 91% de los baby boomers.

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La brecha se amplía al revisar la permanencia en una misma empresa. Entre los trabajadores de la Generación Z que llevan menos de un año en la organización, el 87% se declara feliz. La proporción cae a 82% en el tramo de uno a tres años y llega a 78% entre quienes tienen de tres a cinco años de antigüedad. Luego se recupera a 86% entre quienes llevan cinco años o más.

En el caso de los millennials, el indicador baja de 87% durante el primer año a 82% entre quienes acumulan entre tres y cinco años en la organización. La Generación X y los baby boomers, en cambio, mantienen resultados superiores en casi todos los tramos de antigüedad.

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La confianza y las relaciones sanas en las empresas peruanas retrocedieron 11,6 puntos entre 2023 y 2026.

El estudio no identifica las causas de esas variaciones. Los datos permiten advertir que las empresas enfrentan mayores dificultades para sostener la experiencia laboral de los grupos más jóvenes durante sus primeros años de permanencia.

Perú también superó el promedio regional en los cinco pilares evaluados por Buk: bienestar, compromiso, valoración, sostenibilidad y liderazgo. Su NHS Global, una escala que resume la evaluación de distintas dimensiones del trabajo, llegó a 76,7 puntos, frente a 71,9 puntos del promedio regional.

La comunicación oportuna fue una de las fortalezas relativas del país, con 67,8 puntos y una diferencia de 9,8 puntos frente a la región. También destacaron la percepción de que la opinión de cada trabajador importa y la existencia de una cultura positiva y optimista.

Buk
Perú superó el promedio regional en bienestar, compromiso, valoración, sostenibilidad y liderazgo, según Buk.

Colombia lidera y Chile registra una caída sostenida

El estudio incluyó a 156.247 colaboradores de 1.211 empresas de Chile, Colombia, Perú y México. En el conjunto de los cuatro países, el 82% de los trabajadores se declaró feliz en su lugar de trabajo, un nivel que se ha mantenido casi sin cambios durante los últimos seis años.

Colombia encabezó la medición con 87% de felicidad laboral en 2026, luego de alcanzar 89% en 2024 y 2025. Chile mostró la trayectoria contraria: pasó de 82% en 2021 a 79%, nivel que mantiene desde 2024. México, incorporado a la medición en 2025, retrocedió de 84% a 80% en un año.

A nivel sectorial, salud registró la mayor recuperación entre 2023 y 2026, al pasar de 78% a 84%. Consultoría y educación fueron los únicos rubros que mostraron descensos durante el mismo período.

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