Perú Deportes

Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana: “Hay varios que merecen ser convocados”

El arquero del cuadro cusqueño lamentó no ser considerado en la lista de convocados del Mano Menezes para los duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana.
Patrick Zubczuk pidió oportunidad a los jugadores de Deportivo Garcilaso en la selección peruana.
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Se especuló mucho sobre una posible convocatoria de Patrick Zubczuk a la selección peruana para los duelos con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por la fecha FIFA. Sin embargo, el arquero de Deportivo Garcilaso no fue considerado por el Mano Menezes generando muchas reacciones debido a su buen momento futbolístico.

El DT de la ‘blanquirroja’ decidió llamar a Pedro Gallese, Diego Romero y Matías Córdova. El guardameta se pronunció sobre su ausencia y mostró su deseo de ponerse los guantes del combinado nacional en los próximos encuentros.

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“Me encantaría, es una ilusión que tengo y voy a seguir trabajando para eso. Si no me llamaron esta vez, me llamarán a la próxima, porque esto es consecuencia del trabajo. Así que hay que seguir positivos, hay que seguir trabajando duro, manteniendo el nivel no solo en lo personal, sino también en lo grupal. Hay que seguir trabajando y seguramente será consecuencia del trabajo”, apuntó en conversación con L1 Max.

El arquero de Deportivo Garcilaso lamentó no haber sido considerado por el Mano Menezes y pidió oportunidad para sus compañeros. (L1 Max)

“Me sorprendió no ver a mis compañeros”

Consultado por la ausencia de futbolistas de Deportivo Garcilaso en la nómina de 26 convocados, Patrick Zubczuk señaló que algunos de sus compañeros atraviesan un momento que, a su juicio, podía haberles valido una oportunidad en la selección peruana.

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“La verdad que me sorprendió no ver a mis compañeros. Creo que hay varios que se lo merecen. Y bueno, esto es de gustos, es de momentos también. Así que, así que nada, nosotros estamos muy humildes, nosotros seguiremos por el mismo camino. Los que no fueron convocados, que podrían haber estado convocados, seguirán trabajando de la misma manera; lo han tomado muy bien y ojalá que la próxima puedan estar”, comentó el ‘1′.

Patrick Zubczuk – Deportivo Garcilaso – Liga 1 – Perú deportes – 21 septiembre
Lejos de incomodarlo, Patrick Zubczuk asegura que la presión de una hinchada rival lo ayuda a elevar su concentración y sacar su mejor versión durante los partidos más exigentes. (Deportivo Garcilaso)

Lista de convocados de Perú para amistosos

Arqueros

  • Pedro Gallese (Deportivo Cali)
  • Diego Romero (Universitario de Deportes)
  • Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

  • César Inga (Universitario de Deportes)
  • Erick Noriega (Gremio)
  • Alfonso Barco (HNK Rijeka)
  • Marco Huamán (Alianza Lima)
  • Marcos López (FC Copenhague)
  • Matías Zegarra (Melgar)
  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Oliver Sonne (Burnley)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)

Volantes

  • André Carrillo (Corinthians)
  • Jairo Concha (Universitario de Deportes)
  • Jairo Vélez (Alianza Lima)
  • Jesús Pretell (LDU de Quito)
  • Oslimg Mora (Sport Boys)
  • Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
  • Wilder Cartagena (Orlando City)
  • Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona)
  • Alex Valera (Universitario de Deportes)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente)
  • Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes)
  • Jhonny Vidales (Melgar)
  • Piero Magallanes (Sport Huancayo)
En una conferencia de prensa oficial, el director técnico de la Selección Peruana de Fútbol lee la lista completa de jugadores convocados para los próximos partidos. Se detallan los nombres por posición: arqueros, defensas, volantes y delanteros. - Bicolor

Dónde ver los amistosos de Perú en la fecha FIFA

Por ahora, América TV es la única señal confirmada para transmitir el amistoso entre Perú y Estados Unidos. El partido se emitirá en abierto a través de los canales 4 y 704 HD, y también podrá seguirse en la plataforma digital América tvGO.

Infobae Perú acompañará el encuentro con una cobertura en línea desde la previa hasta el final del partido. El sitio informará en tiempo real sobre los goles, las jugadas destacadas, las declaraciones y las principales incidencias.

La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.
La selección peruana se medirá con Estados Unidos en su primer amistoso de la fecha FIFA 2026.

Programación de los amistosos de Perú por fecha FIFA

  • Perú vs Estados Unidos (sábado 26 de setiembre / 15:30 horas / Interco Stadium / América TV)
  • Perú vs México (martes 29 de setiembre / 20:00 horas / Sports Illustrated Stadium / América TV)
  • Perú vs Canadá (sábado 3 de octubre / 13:00 horas / Saputo Stadium / América TV)
  • Perú vs Colombia (martes 6 de octubre / 18:00 horas / Niu Stadium / América TV)
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.
La programación de los próximos amistosos de la selección peruana.

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