Los números no mienten: las empresas que más ganan, son las que apuestan por el trabajo híbrido, según Buk

El estudio de Felicidad Organizacional 2025 de Buk revela que el bienestar y la flexibilidad lideran la satisfacción laboral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de satisfacción laboral en el Perú experimenta una transformación profunda. De acuerdo con el estudio de Felicidad Organizacional 2025, elaborado por Buk, factores como la flexibilidad, el bienestar integral y la claridad en la estrategia de las empresas configuran las prioridades de los trabajadores peruanos, quienes ya no consideran el equilibrio entre vida personal y trabajo como un beneficio adicional, sino como una condición indispensable.

La experiencia laboral va más allá del salario

El análisis de Buk revela que la gestión de personas evoluciona hacia modelos enfocados en la experiencia del trabajador. “El debate sobre qué valoran hoy los trabajadores peruanos deja de centrarse únicamente en el salario”, resalta el informe.

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Entre las prácticas más valoradas se encuentran el liderazgo, la integración de equipos, el voluntariado corporativo y los beneficios flexibles.

El 67% de las empresas peruanas con mayor solidez financiera implementa programas de liderazgo para fortalecer su gestión de recursos humanos.

Según los datos recogidos, el 67% de las compañías financieramente sólidas implementa programas de liderazgo activos, frente a solo 53% de aquellas con menor solidez. Las organizaciones que apuestan por el bienestar y la flexibilidad tienden a tener equipos más comprometidos.

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“Las empresas priorizan esquemas de trabajo híbridos, culturas más horizontales y una gestión basada en datos para entender mejor a sus equipos”, señala Romina Barrantes, Head de Customer Happiness de Buk Perú.

Coherencia y propósito: lo que esperan los trabajadores

La coherencia entre lo que la empresa comunica y lo que se vive en la práctica es clave para la satisfacción. Los trabajadores buscan que los valores y promesas de la organización sean reales y tangibles en el día a día.

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“El desafío sigue siendo la coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se vive en las empresas”, apunta Barrantes.

Además, la claridad estratégica dentro de la organización contribuye a reducir la frustración y mejorar la experiencia en el trabajo. Los colaboradores valoran entornos donde los objetivos están bien definidos y pueden ver cómo su labor impacta en el rumbo de la empresa.

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Los trabajadores valoran culturas organizacionales con liderazgo, propósito y beneficios flexibles más allá del salario, indica Buk.

Claves prácticas para una experiencia laboral satisfactoria

El estudio de Buk propone recomendaciones para adaptarse a la nueva realidad laboral en Perú:

Medir el bienestar laboral, más allá de la remuneración.

Valorar la coherencia organizacional y cómo se vive internamente.

Priorizar entornos con objetivos claros y comunicación transparente.

Apostar por espacios de confianza y culturas con autonomía.

Informarse sobre la gestión de personas antes de asumir un nuevo reto laboral.

“Hoy las personas evalúan su trabajo como una experiencia completa. No basta con ofrecer beneficios si no hay una cultura que los respalde o líderes que los hagan sostenibles en el tiempo”, concluye Romina Barrantes.

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Las empresas que logran alinear sus objetivos de negocio con una gestión de personas centrada en la experiencia y el bienestar fortalecen el sentido de pertenencia y compromiso de sus equipos.

¿Qué es Buk?

Buk es un software integral de recursos humanos (SaaS) que centraliza, automatiza y digitaliza la gestión de personas en una sola plataforma. Permite gestionar todo el ciclo del colaborador, incluyendo nómina (planilla), firma electrónica, control de asistencia, desempeño, capacitación y beneficios, buscando mejorar la experiencia laboral.

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