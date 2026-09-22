Perú

La industria peruana se estremece: creció solo 2,5% desde 2013, pero importaciones alcanzaron niveles récord

Una expansión industrial por debajo del crecimiento económico del país. La participación de la manufactura en el PBI peruano cayó de cerca del 17% en 2007 a alrededor del 12% en 2025

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Las importaciones de bienes de consumo en Perú subieron de USD 3.297 millones a USD 13.867 millones entre 2007 y 2025.
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La industria manufacturera peruana aporta cerca del 12% del producto bruto interno (PBI) y sostiene más de 1,5 millones de empleos. Pese a ese peso en la economía, su producción avanzó apenas 2,5% entre 2013 y 2025, un período en el que las importaciones de bienes de consumo y de capital ampliaron su presencia en el mercado local.

Los datos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) muestran que el índice de producción manufacturera pasó de 100 puntos en 2007 a 134,3 en 2025. El aumento acumulado fue de 34,3% durante esos 18 años.

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El desempeño quedó por debajo de la expansión de la economía peruana en su conjunto. En el mismo período, el índice del PBI total llegó a 189,5 puntos, una diferencia que expone la menor velocidad de crecimiento de la actividad industrial.

La distancia se profundizó desde 2013. A partir de ese año, la producción de manufacturas registró un avance acumulado de solo 2,5% hasta 2025, según el gremio empresarial. La evolución también redujo el peso relativo del sector dentro de la economía nacional.

En 2007, la manufactura representaba alrededor del 17% del PBI. Para 2025, esa participación había descendido a cerca de 12%, una caída de cinco puntos porcentuales en menos de dos décadas.

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La sustitución de producción local por importaciones afecta a proveedores, transportistas y servicios vinculados con las fábricas.

Las compras externas de consumo y capital multiplicaron su valor

Mientras la producción local perdió dinamismo, las importaciones crecieron con fuerza. Las compras de bienes de consumo pasaron de USD 3.297 millones en 2007 a USD 13.867 millones en 2025, lo que equivale a una expansión de 4,2 veces.

Las importaciones de bienes de capital también aumentaron en ese lapso. Subieron desde USD 6.241 millones hasta USD 17.475 millones, casi el triple. Ambas categorías marcaron en 2025 el nivel más alto de la serie analizada.

Para la SNI, el crecimiento de las compras externas plantea un desafío cuando reemplaza producción que podría realizarse dentro del país. El efecto, según la organización, trasciende a las fábricas y alcanza a empresas proveedoras, transportistas, distribuidores, talleres, firmas de mantenimiento y otros servicios asociados a la actividad industrial.

“Cuando una industria reduce su producción, el efecto no termina en la puerta de la fábrica. Se extiende a toda una cadena de empleo, proveedores y servicios”, afirmó Felipe James, presidente de la SNI.

Producción industrial de leche y yogurt. Créditos: SNI
La SNI propuso poner la productividad industrial en el centro de la agenda económica de Perú para impulsar inversión, competencia y empleo.

El empleo industrial creció menos que el empleo total

La diferencia también aparece en el mercado laboral. Entre 2007 y 2025, el índice de empleo manufacturero pasó de 100 a 107,1 puntos. El crecimiento acumulado fue de 7,1% en 18 años.

El empleo total, en cambio, aumentó 27,9% durante el mismo período y alcanzó un índice de 127,9 puntos. La distancia entre ambos indicadores refleja la limitada capacidad de la manufactura para crear puestos de trabajo al ritmo del resto de la economía.

James sostuvo que el objetivo no debe ser restringir el comercio exterior, sino asegurar condiciones de competencia para los productores locales. “No se trata de frenar las importaciones, sino de garantizar que la producción nacional compita sobre la base de eficiencia, innovación y productividad”, señaló.

La SNI pide que la productividad industrial entre en la agenda económica

El gremio remarcó que fortalecer la manufactura permitiría ampliar el empleo formal y preservar conocimientos técnicos que requieren años de formación. A su juicio, el reemplazo de bienes nacionales por importaciones puede sostener parte de la actividad comercial, aunque no asegura el mismo volumen ni la misma calidad de puestos de trabajo dentro del país.

La discusión, según la SNI, debería incorporar medidas que mejoren la productividad, impulsen la inversión y reduzcan las distorsiones que afectan a los productores nacionales. La evolución de la industria será determinante para la capacidad del Perú de generar valor agregado, empleo formal y producción local en los próximos años.

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