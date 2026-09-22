Cortes de luz en Lima: cinco distritos sin servicio este miércoles 23 de septiembre

Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios puntos de Lima Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 23 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores incluidos en la programación. También figuran puntos de San Miguel, Ancón, Puente Piedra y Carabayllo. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas para cada horario.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles?

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 a 16:30

A.H. Juan Pablo II, manzanas D1, D2, E9, E10 y E11.

Av. El Muro cuadra 6.

Horario: 08:30 a 18:30

Urb. Canto Rey: Av. El Rosario, manzana D; Av. Las Palmeras, cuadra 8, manzana BL; Av. Los Cocalenos, cuadras 6 y 7.

A.H. Huanta I: manzana Q.

Agrup. Santa Rosa: manzana G.

A.H. Simón Bolívar: Av. Las Palmeras, cuadra 7, manzana T.

A.H. Miguel Grau: Av. Santa Rosa, manzana AL.

Urb. Canto Grande: Av. El Rosario, manzanas F, FL, H, I e IL; Av. El Rosario, cuadra 5, manzanas 1, I e IL; Av. Las Palmeras, manzanas R, R1 y SL; Av. Las Palmeras, cuadra 6; Av. Las Palmeras, cuadra 8, manzana V; Av. Los Ciruelos; Av. Los Ciruelos, cuadra 10, manzanas R y S; Av. Los Cocalenos, cuadra 6, manzanas Q, QL, T, XL, TL y X; Av. Los Pacaes, cuadras 9 y 10, manzanas R, V, T y TL; Av. San Martín de Porres, cuadras 6 y 7, manzanas G, GL, H, I, S, V y VL; Av. San Martín de Porres, manzana U, UL y V.

Calle El Santuario, cuadra 7, manzana HL.

Calle La Capilla, cuadra 8, manzana EL.

Calle La Hermita, cuadra 8, manzanas E y EL.

Calle Las Lianas, cuadra 9, manzana U.

Calle Las Parquinsonias, manzanas D y E.

Pasaje Los Claveles, manzana B.

Pasaje Los Eucaliptos, manzana B.

Pasaje Los Girasoles, manzanas U, UL y A.

Otros puntos comprendidos: manzanas C, G9, I12, MML, RL, U15L, V15 y V2L.

Urb. Canto Grande - 2.ª etapa: manzana D.

Urb. Ciudad Satélite Canto Grande: Av. San Martín de Porres, cuadra 8, manzana C; Av. Santa Rosa, manzana EL; Av. Santa Rosa, cuadra 7; Calle Las Parquinsonias, manzana TL.

Urb. Canto Grande: Av. El Rosario, cuadra 5, manzana IL; Av. Las Palmeras, cuadras 6 y 7, manzanas RL, SL y VL; Av. Los Ciruelos, manzana RL; Av. Los Cocalenos, cuadra 7; Av. Los Pacaes, cuadra 9; Av. San Martín de Porres, manzana VL; Av. San Martín de Porres, cuadra 5, manzanas IL, VL y EL; Calle Las Lianas, manzana UL; Pasaje Los Eucaliptos, manzana BL; manzanas GL, QL, TL y U15L.

A.H. Las Palmeras: Calle Las Lianas, manzana T; manzanas A, A1, AI, B, BL, C, C1, CL, U, U15, V y V1.

A.H. La Hermita: Calle La Hermita, manzana E.

Asociación de Vivienda La Unión: manzanas D y U15.

Agrup. de Vivienda Mi Casa: manzanas V y VL.

San Miguel

Horario: 08:00 a 18:00

Asociación Rinconada de Pando, manzanas A, B, C, D, E, F, R, S y S1.

A.H. Lomas de Pando, manzanas A y B.

Asociación de Vivienda San Marcos, manzana R.

Ancón

Horario: 09:00 a 15:00

Calle Transformadores, manzanas V y Y.

Av. Los Elevadores, manzana W.

Jr. Los Aloes, manzana Y.

Puente Piedra

Horario: 09:30 a 17:30

Coop. Agraria Gallinazos, manzanas A y B.

Asociación Casa Huerta San Pedro, manzana I.

Parcela 74, manzanas B y G.

Asociación Comunidad Agropecuaria Independiente del Norte, manzana E.

Carabayllo

Horario: 10:00 a 16:00

A.H. Su Majestad Hirohito, manzanas A, B, C, D, E, E1, F, G, H e I.

Comité 38 Ampliación Señor de Luren, manzanas 10Q, 11R y 12Ñ.

Agrup. Familiar El Resplandor V, sector El Progreso de Carabayllo, manzanas A y B.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Una familia en Cuba permanece sentada a la mesa ante platos vacíos y a la luz de una vela durante un apagón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu vivienda se encuentra dentro de una de las zonas programadas, puedes tomar algunas medidas para reducir inconvenientes durante la suspensión:

Carga previamente celulares, laptops, baterías externas y otros equipos que puedas necesitar.

Desconecta los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones cuando se restablezca el servicio.

Mantén cerradas la refrigeradora y el congelador para conservar la temperatura interior.

Utiliza linternas en lugar de velas para reducir el riesgo de accidentes.

Si dependes de un equipo médico eléctrico, procura contar con una fuente de respaldo y toma en cuenta la duración prevista del corte.