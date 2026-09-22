Perú

Cortes de luz en Lima: cinco distritos sin servicio este miércoles 23 de septiembre

La programación contempla interrupciones de distinta duración y comprende calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas específicas de cada jurisdicción.

Tres trabajadores con uniformes azules y cascos blancos operan junto a un camión elevador de Pluz cerca de un poste de luz y un semáforo en rojo en la calle
Trabajadores de la empresa Pluz efectúan tareas de mantenimiento en un poste de tendido eléctrico durante la noche en la calle Pedro Pascual Farfán. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Varios puntos de Lima Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 23 de septiembre. Las interrupciones se realizarán en diferentes horarios y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

San Juan de Lurigancho concentra la mayor cantidad de sectores incluidos en la programación. También figuran puntos de San Miguel, Ancón, Puente Piedra y Carabayllo. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas para cada horario.

PUBLICIDAD

¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles?

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 a 16:30

  • A.H. Juan Pablo II, manzanas D1, D2, E9, E10 y E11.
  • Av. El Muro cuadra 6.

Horario: 08:30 a 18:30

  • Urb. Canto Rey: Av. El Rosario, manzana D; Av. Las Palmeras, cuadra 8, manzana BL; Av. Los Cocalenos, cuadras 6 y 7.
  • A.H. Huanta I: manzana Q.
  • Agrup. Santa Rosa: manzana G.
  • A.H. Simón Bolívar: Av. Las Palmeras, cuadra 7, manzana T.
  • A.H. Miguel Grau: Av. Santa Rosa, manzana AL.
  • Urb. Canto Grande: Av. El Rosario, manzanas F, FL, H, I e IL; Av. El Rosario, cuadra 5, manzanas 1, I e IL; Av. Las Palmeras, manzanas R, R1 y SL; Av. Las Palmeras, cuadra 6; Av. Las Palmeras, cuadra 8, manzana V; Av. Los Ciruelos; Av. Los Ciruelos, cuadra 10, manzanas R y S; Av. Los Cocalenos, cuadra 6, manzanas Q, QL, T, XL, TL y X; Av. Los Pacaes, cuadras 9 y 10, manzanas R, V, T y TL; Av. San Martín de Porres, cuadras 6 y 7, manzanas G, GL, H, I, S, V y VL; Av. San Martín de Porres, manzana U, UL y V.
  • Calle El Santuario, cuadra 7, manzana HL.
  • Calle La Capilla, cuadra 8, manzana EL.
  • Calle La Hermita, cuadra 8, manzanas E y EL.
  • Calle Las Lianas, cuadra 9, manzana U.
  • Calle Las Parquinsonias, manzanas D y E.
  • Pasaje Los Claveles, manzana B.
  • Pasaje Los Eucaliptos, manzana B.
  • Pasaje Los Girasoles, manzanas U, UL y A.
  • Otros puntos comprendidos: manzanas C, G9, I12, MML, RL, U15L, V15 y V2L.
  • Urb. Canto Grande - 2.ª etapa: manzana D.
  • Urb. Ciudad Satélite Canto Grande: Av. San Martín de Porres, cuadra 8, manzana C; Av. Santa Rosa, manzana EL; Av. Santa Rosa, cuadra 7; Calle Las Parquinsonias, manzana TL.
  • Urb. Canto Grande: Av. El Rosario, cuadra 5, manzana IL; Av. Las Palmeras, cuadras 6 y 7, manzanas RL, SL y VL; Av. Los Ciruelos, manzana RL; Av. Los Cocalenos, cuadra 7; Av. Los Pacaes, cuadra 9; Av. San Martín de Porres, manzana VL; Av. San Martín de Porres, cuadra 5, manzanas IL, VL y EL; Calle Las Lianas, manzana UL; Pasaje Los Eucaliptos, manzana BL; manzanas GL, QL, TL y U15L.
  • A.H. Las Palmeras: Calle Las Lianas, manzana T; manzanas A, A1, AI, B, BL, C, C1, CL, U, U15, V y V1.
  • A.H. La Hermita: Calle La Hermita, manzana E.
  • Asociación de Vivienda La Unión: manzanas D y U15.
  • Agrup. de Vivienda Mi Casa: manzanas V y VL.

San Miguel

Horario: 08:00 a 18:00

  • Asociación Rinconada de Pando, manzanas A, B, C, D, E, F, R, S y S1.
  • A.H. Lomas de Pando, manzanas A y B.
  • Asociación de Vivienda San Marcos, manzana R.

Ancón

Horario: 09:00 a 15:00

  • Calle Transformadores, manzanas V y Y.
  • Av. Los Elevadores, manzana W.
  • Jr. Los Aloes, manzana Y.

Puente Piedra

Horario: 09:30 a 17:30

  • Coop. Agraria Gallinazos, manzanas A y B.
  • Asociación Casa Huerta San Pedro, manzana I.
  • Parcela 74, manzanas B y G.
  • Asociación Comunidad Agropecuaria Independiente del Norte, manzana E.

Carabayllo

Horario: 10:00 a 16:00

  • A.H. Su Majestad Hirohito, manzanas A, B, C, D, E, E1, F, G, H e I.
  • Comité 38 Ampliación Señor de Luren, manzanas 10Q, 11R y 12Ñ.
  • Agrup. Familiar El Resplandor V, sector El Progreso de Carabayllo, manzanas A y B.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Ilustración en acuarela de tres personas sentadas a una mesa con platos vacíos y una vela encendida en una cocina oscura.
Una familia en Cuba permanece sentada a la mesa ante platos vacíos y a la luz de una vela durante un apagón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu vivienda se encuentra dentro de una de las zonas programadas, puedes tomar algunas medidas para reducir inconvenientes durante la suspensión:

  • Carga previamente celulares, laptops, baterías externas y otros equipos que puedas necesitar.
  • Desconecta los electrodomésticos y equipos electrónicos para protegerlos ante posibles variaciones cuando se restablezca el servicio.
  • Mantén cerradas la refrigeradora y el congelador para conservar la temperatura interior.
  • Utiliza linternas en lugar de velas para reducir el riesgo de accidentes.
  • Si dependes de un equipo médico eléctrico, procura contar con una fuente de respaldo y toma en cuenta la duración prevista del corte.

Temas Relacionados

cortes de luzLimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luego del alza del sueldo mínimo, las siguientes serían ‘automáticas’: CNT ‘cocina’ el mecanismo

No solo habrá aumento del sueldo mínimo, sino que el MTPE ha confirmado que el Consejo Nacional de Trabajo ya discute el ‘mecanismo’ del alza de la RMV, cuya fórmula tomaría la “productividad y contexto”

Luego del alza del sueldo mínimo, las siguientes serían ‘automáticas’: CNT ‘cocina’ el mecanismo

No se trata solo de vivir más: cómo la nutrición podría ayudar a llegar a la vejez con mayor autonomía

La alimentación es uno de los factores modificables del envejecimiento y puede contribuir a prevenir la pérdida de músculo y la desmineralización de los huesos.

No se trata solo de vivir más: cómo la nutrición podría ayudar a llegar a la vejez con mayor autonomía

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario: “En los últimos 15 años no estuvo en un club grande”

El ‘Motorcito’ habló del presente del cuadro ‘merengue’ en el Torneo Clausura y lanzó una contundente opinión del DT argentino. También se refirió a la gestión de Franco Velazco

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario: “En los últimos 15 años no estuvo en un club grande”

Menor de 14 años que disparó y dejó grave a mototaxista en SJL amenaza a víctima: “Voy a salir a rematarlo”

La pareja del mototaxista denunció que vehículos con lunas polarizadas y una motocicleta habrían rondado su vivienda después del ataque en San Juan de Lurigancho.

Menor de 14 años que disparó y dejó grave a mototaxista en SJL amenaza a víctima: “Voy a salir a rematarlo”

Primer aumento del sueldo mínimo de S/100 se aprobará “a la brevedad posible” por Keiko Fujimori

El primer tramo del alza de la RMV a S/1.230 es inminente. Luego del acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo, el ministro de Trabajo Juan Sheput señala que ya la implementación de la medida queda en manos de la Presidenta

Primer aumento del sueldo mínimo de S/100 se aprobará “a la brevedad posible” por Keiko Fujimori
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sicario de la China Polo llegó a Caraz, se encerró 4 días en un hostal y solo salió para matarla, según Fiscalía

Sicario de la China Polo llegó a Caraz, se encerró 4 días en un hostal y solo salió para matarla, según Fiscalía

Debate municipal por Lima: a qué hora inicia la segunda jornada hoy 22 de septiembre y qué candidatos estarán

Roberto Burneo: JNE aún no fija posición sobre Rafael López Aliaga, pero no permitirá “ninguna presión política”

JEE archiva proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Debate municipal Lima 2026: así fue la primera jornada entre propuestas de seguridad, transporte y cruces de 13 candidatos

ENTRETENIMIENTO

Milagros Leiva entrevistará a madre del adolescente afectado en el Liceo Naval: “Agradezco su nobleza de no solo haberme perdonado”

Milagros Leiva entrevistará a madre del adolescente afectado en el Liceo Naval: “Agradezco su nobleza de no solo haberme perdonado”

Precio de entradas para ver a Christina Aguilera en Perú: fecha del concierto y desde cuándo comprar tus boletos

Quién es Paige Lilian, la bella novia de Pato Quiñones que se hizo viral en conciertos de Manuel Turizo

Ethel Pozo cuestionó la actitud de alumnos investigados por el caso del Liceo Naval: “Se fueron a comer sin sentimiento de culpa”

Magaly Medina expone investigaciones contra ‘La China Polo’ pese a que ella las había negado: organización criminal y pedido de 12 años y 8 meses

DEPORTES

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario: “En los últimos 15 años no estuvo en un club grande”

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario: “En los últimos 15 años no estuvo en un club grande”

Se conoció si los jugadores de Universitario le pidieron a la directiva la salida de Héctor Cúper tras goleada sufrida con Deportivo Garcilaso

Jugador de Cienciano es investigado por Conmebol tras acusar de soborno al presidente de Montevideo City Torque

Atenea Open 2026: día, hora y canal TV de la presentación oficial de las ‘diosas’ con Perú Sub 19

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”