Perú

Nic, su aparición en el escenario con Milena Warthon y su nominación al Latin Grammy: “Apoyarnos entre nosotras es importante”

La intérprete peruana afirmó que su reciente candidatura a los Latin Grammy representa a quienes construyen proyectos musicales independientes dentro y fuera del país

La cantante fue invitada al concierto de la intérprete de pop andino, habló de los retos de financiar su carrera y anunció fechas en Perú, México y Argentina
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La cantante Nic fue una de las invitadas en el concierto de Milena Warthon, en el Parque de la Exposicón, y destacó la recepción que tuvo ante el público de la intérprete de pop andino. La artista, quien acaba de recibir una nominación a los Latin Grammy 2026, sostuvo que la colaboración entre músicos peruanos es necesaria, sobre todo para quienes desarrollan sus carreras de forma independiente.

Es la primera vez que Nic comparte escenario con Warthon. Tras el show, la cantante señaló que conocía la comunidad que acompaña a la autora de “Warmisitay”, pero aseguró que la experiencia de sentir esa conexión desde el escenario superó sus expectativas.

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Me llevé una sorpresa muy grande. Yo sé el público que tiene Milena y soy consciente de los seguidores y de la familia que tiene, pero estar ahí en el escenario y sentir la energía de su público ha sido muy hermoso”, afirmó a Infobae Perú.

La invitación de Warthon se produjo en medio de un momento de actividad para Nic, quien prepara una serie de presentaciones en Perú, México y Argentina. La intérprete remarcó que el trabajo de las artistas independientes requiere organización, inversión y una red de respaldo entre colegas.

La compositora valoró la energía de los seguidores de la autora de “Warmisitay” y dejó abierta la posibilidad de grabar una canción con ella
La compositora valoró la energía de los seguidores de la autora de “Warmisitay” y dejó abierta la posibilidad de grabar una canción con ella

Nic abrió la puerta a una colaboración con Milena

La presencia de Nic como artista invitada permitió reunir a dos cantantes peruanas que han construido propuestas propias dentro de la escena musical. Warthon ha llevado el pop andino a escenarios internacionales y acaba de realizar una gira por Europa, mientras Nic combina su trabajo como intérprete con la composición para otros artistas a nivel internacional, ganándose un nombre no solo como solista, sino como autora.

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Al referirse a la anfitriona del concierto, Nic expresó admiración por el camino que ha recorrido. La cantante contó que pudo conversar con Warthon durante la prueba de sonido y que conoció algunos detalles de la exigencia que implica sostener una carrera con proyección fuera del país.

Amo ver a mujeres peruanas haciendo la música que quieren hacer, una música también independiente”, señaló. Para Nic, el recorrido de Warthon representa el esfuerzo de una artista que ha mantenido su identidad musical y ha buscado ampliar su público sin dejar de lado sus referencias locales.

Milena Warthon celebró su concierto Latinchola y tuvo como invitada especial a Nic
Milena Warthon celebró su concierto Latinchola y tuvo como invitada especial a Nic

La intérprete se sintió identificada con los desafíos que enfrenta Warthon, debido a que ambas trabajan bajo un esquema independiente. “Sé lo complejo que es porque también soy una artista independiente. Entonces, apoyarnos entre nosotras es sumamente importante”, comentó.

Nic afirmó que busca aprovechar las oportunidades de colaboración con otros músicos del país. “Cada que tengo la posibilidad de colaborar con artistas de nuestro país, lo voy a hacer”, dijo. En ese sentido, adelantó que le gustaría grabar una canción junto con la cantante de “La nena de los andes”.

“Me encantaría, por supuesto. Soy superfán de Milena, me encanta lo que hace, la admiro mucho y sé todo el trabajo que viene haciendo hace tantos años”, expresó.

La nominación a los Latin Grammy llegó antes de una gira internacional

La participación de Nic en el concierto de Warthon coincidió con una noticia que la cantante calificó como un impulso para su carrera. La artista fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “(Enamorada)” y Mejor Canción Pop por “(favorito)”, reconocimiento que recibió a pocos días de comenzar una gira con fechas en distintos países.

Esta noticia llena el tanque de gasolina para seguir haciendo bien las cosas”, manifestó Nic, destacando el significado que tiene para ella recibir ese reconocimiento en una etapa de expansión profesional.

Nicole Zignago nominada al Grammy 2024 en dos categorías
Nic nominada al Grammy 2026 en dos categorías

Nic explicó que financia buena parte de su carrera con los ingresos que obtiene como compositora. Además de lanzar y defender sus propias canciones, escribe para otros intérpretes, actividad que le permite sostener sus producciones, grabaciones y presentaciones.

“Por el momento soy artista independiente y es súper complejo financiar tu propia carrera”, señaló. “Escribo mucho para otros artistas, soy compositora también. Tengo el regalo de haber comenzado así mi carrera y ese dinero me ayuda a financiar mi propia carrera”.

La artista mencionó que la planificación también ocupa un lugar central en su rutina de trabajo. “Mucha organización y aprender a hacer Exceles”, comentó entre risas, al explicar cómo administra los recursos destinados a sus proyectos.

Para Nic, el reconocimiento en los Latin Grammy trasciende su experiencia individual. La intérprete vinculó la nominación con la necesidad de ampliar las oportunidades para los artistas peruanos que buscan llevar su música a nuevos escenarios.

Cuando a uno le pasa algo, nos pasa a todos”, afirmó. “Esta nominación al Latin Grammy es mía, pero es de todos los artistas peruanos que están intentando también llegar a cualquier otro lado”.

Nic anunció gira en Lima y fuera del país

Nic iniciará su agenda internacional el 7 de octubre con una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, en Ciudad de México. Luego volverá a Perú para actuar el 15 de octubre en el Centro de Convenciones de Barranco (CCB), en Lima, y el 17 de octubre en Arequipa.

La gira continuará el 23 de octubre en Buenos Aires. “Es una gira pequeña, pero igual muy honesta y hecha con muchísimo amor”, indicó. Su participación junto a Milena Warthon y la nominación a los Latin Grammy se suman a una etapa en la que busca consolidar su propuesta y ampliar su presencia fuera del Perú.

Díptico de Nicole Zignago: a la izquierda, posa en una calle al atardecer; a la derecha, un primer plano de su rostro en un interior
Nic resalta los esfuerzos que hacen los artistas independientes en la industria. (Nicole Zignago)

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