Menor de 14 años que disparó y dejó grave a mototaxista en SJL amenaza a víctima: “Voy a salir a rematarlo”

En un desgarrador testimonio, la pareja del mototaxista herido de bala narra el calvario que viven mientras él lucha por sobrevivir en UCI. Pide justicia y denuncia que teme por represalias de los delincuentes, quienes ya merodean su vivienda. Latina

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Un mototaxista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Guillermo Almenara luego de recibir cuatro disparos durante un presunto ataque relacionado con extorsión en la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. La familia teme por su seguridad mientras continúa la investigación, debido a que uno de los dos intervenidos sería un adolescente de 14 años y el otro un joven de 20 años.

De acuerdo con el reporte de Latina, ambos fueron intervenidos por la Policía tras el ataque. Al tratarse de un menor de edad, el adolescente permanece retenido bajo las disposiciones del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, mientras que el segundo intervenido, de 20 años, afronta la investigación como adulto.

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La pareja del mototaxista señaló que el ataque ocurrió el domingo y que, desde entonces, permanece pendiente de la evolución de su esposo, quien presenta múltiples lesiones internas y se encuentra en estado crítico.

Mototaxista tiene múltiples lesiones

La mujer explicó que, tras el ingreso de su pareja al hospital, una tomografía permitió identificar la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

“Mi esposo tiene esquirlas en el estómago, la bala ha afectado el pulmón izquierdo”, relató. También indicó que los médicos tuvieron que realizarle un drenaje debido a la acumulación de sangre y que el ataque habría comprometido además el bazo y el intestino.

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Un menor de 14 años permanece bajo investigación por su presunta responsabilidad en la extorsión y el intento de homicidio contra un mototaxista en San Juan de Lurigancho. (Latina)

Actualmente, el paciente permanece con una sonda nasogástrica y una sonda vesical, además de una colostomía. La mujer señaló que todavía espera conversar con el cirujano para conocer con precisión la magnitud de las lesiones y saber si la colostomía será temporal o permanente.

“Su estado es crítico”, afirmó durante la entrevista.

La pareja agregó que, por el momento, los médicos le han indicado que debe esperar la evolución del paciente mientras continúan las evaluaciones para determinar los siguientes procedimientos.

Familia teme represalias tras identificar al autor

Además de la preocupación por la salud del mototaxista, la familia teme que pueda ocurrir un nuevo ataque. La mujer aseguró que después de los disparos comenzó a notar vehículos con lunas polarizadas circulando cerca de su vivienda.

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También afirmó que una motocicleta habría permanecido frente al domicilio tomando fotografías. La situación, dijo, le genera temor porque asegura haber visto a quien habría disparado contra su pareja.

La mujer pidió garantías para ella, su pareja y su hijo de 10 años, especialmente ante la posibilidad de que los intervenidos recuperen su libertad una vez culminadas las diligencias iniciales.

Según su relato, un agente policial le habría comentado que el adolescente de 14 años manifestó durante la intervención: “Yo solo lo he herido, pero yo voy a salir a rematarlo”.

Un mensaje de extorsión en el celular

La pareja del mototaxista también afirmó que el trabajador ya había recibido amenazas vinculadas con un presunto cobro de cupos desde octubre del año pasado.

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Aunque aseguró que no conocía el monto que le exigían, indicó que pudo revisar el celular de su pareja y encontró un mensaje de extorsión.

“Solo que se ponga en regla y que pague, pues, para que no le pueda pasar nada”, relató sobre el contenido del mensaje.

La mujer manifestó que desconoce si otros mototaxistas de la zona continúan recibiendo mensajes similares después del ataque, pues ninguno de ellos se habría comunicado con ella.

Pareja cuestiona falta de información sobre la investigación

La mujer también expresó su preocupación porque, según su versión, no habría recibido información suficiente sobre las diligencias realizadas por la Policía y la Fiscalía.

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Contó que acudió a la dependencia policial para preguntar por los intervenidos, pero que no le brindaron detalles debido a que uno de ellos es menor de edad. Posteriormente, indicó que fue contactada por una fiscal de familia, ante quien pudo brindar su declaración y formalizar su denuncia.

La pareja de la víctima también aseguró que no ha recibido apoyo de alguna autoridad o institución pública y que ha tenido que acudir personalmente a la dependencia policial para conocer los avances del caso.