Magaly Medina cuestionó la broma de Brando Gallesi y Cristorata sobre el caso del Liceo Naval: “Son tan brutos”

Magaly Medina cuestionó la broma de Brando Gallesi y Cristorata.

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La conductora Magaly Medina cuestionó públicamente a Brando Gallesi y Cristorata por una transmisión en la plataforma Kick que usuarios asociaron con el caso de presunta agresión sexual denunciado en el Liceo Naval Almirante Guise. La periodista consideró que ambos creadores de contenido trataron el tema sin la sensibilidad que exige una acusación de esa naturaleza.

Durante la emisión de su programa, Medina expresó su rechazo a la broma que realizaron los tiktokers en una transmisión en vivo. Según señaló, el contenido fue vinculado por el público con una denuncia que involucra a un escolar del centro educativo naval.

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Brando Gallesi pidió disculpas por una frase vinculada al caso Liceo Naval Almirante Guise tras la difusión de un stream en Kick.

“Burlarse en un sketch que estaban haciendo de este acto atroz (...) Asqueroso, asqueroso, con eso no se juega”, afirmó la conductora frente a cámaras.

La figura de espectáculos también cuestionó los criterios que, a su juicio, predominan en parte de las transmisiones realizadas por creadores de contenido en redes sociales. Para Medina, la búsqueda de audiencia no debería justificar referencias humorísticas a hechos que implican una presunta agresión sexual contra un menor de edad.

“Son tan brutos, que con tal de tener seguidores hacen esto, porque lo hacen en vivo”, sostuvo. La periodista remarcó que este tipo de denuncias no debe convertirse en material para bromas o escenas humorísticas.

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Brando Gallesi, Cristorata y Shaggy se burlan de víctima del presunto abuso sexual en bus de Liceo Naval. X

La conductora reclamó la insensibilidad ante el caso

Medina insistió en que la reacción de Gallesi y Cristorata reflejó una falta de consideración frente a la gravedad del asunto. En sus comentarios, planteó que las acusaciones relacionadas con violencia sexual requieren un tratamiento responsable, tanto en espacios televisivos como en plataformas digitales.

“Al reírse de algo que todos debemos censurar. No es para hacer chiste”, manifestó la conductora. Sus expresiones se difundieron luego de que la transmisión generara críticas entre usuarios de redes sociales.

La conductora dirigió parte de sus cuestionamientos a los contenidos que circulan en Kick, plataforma donde se realizó el espacio que provocó la polémica. Medina sostuvo que algunos tiktokers que migraron a ese formato habrían perdido límites al momento de abordar asuntos sensibles.

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Brando Gallesi pidió disculpas por una frase vinculada al caso Liceo Naval Almirante Guise tras la difusión de un stream en Kick.

“Esa mancha de tiktokeros que están en la plataforma Kick, hace tiempo que perdieron el control de lo que hacen y dicen, porque andan en un terreno donde no hay reglas ni principios”, dijo la presentadora.

Brando Gallesi pide disculpas

Después de la ola de cuestionamientos, Brando Gallesi publicó un mensaje para referirse a lo ocurrido durante la emisión en vivo. El creador de contenido reconoció que realizó una broma que recibió críticas y aseguró que no buscó transmitir un mensaje más allá de un comentario improvisado.

“Fue improvisado, sin ninguna intención más profunda que honestamente realizar un chiste rápido, básico y soez”, declaró Gallesi en su descargo. El tiktoker afirmó que esa forma de expresarse no representa su comportamiento habitual fuera de las transmisiones.

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Brando Gallesi publicó un video aclarando lo que sucedió en un stream reciente y las inapropiadas frases que dijo. Asumió su error, explicó el contexto y compartió la importante decisión que ha tomado sobre su futuro como creador de contenido. Video: TikTok Brando Gallesi

Además, señaló que había incorporado ese tipo de lenguaje como una costumbre durante las últimas semanas. “Dialecto que no viene a ser el mío, yo no hablo así, no soy así en mi día a día, sino más bien una mala costumbre que he ido adaptando poco a poco estas últimas semanas”, explicó.

El mensaje de Gallesi llegó luego de que usuarios de redes sociales relacionaran su participación en la transmisión con el caso del Liceo Naval Almirante Guise.

La respuesta de Medina se sumó a las críticas que circularon en redes sociales contra los participantes de la transmisión. La conductora sostuvo que las plataformas digitales deben evitar que denuncias de presunta violencia sexual se conviertan en recursos para obtener visualizaciones o interacción.

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