Perú

Placebo anuncia concierto en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para celebrar sus 30 años de carrera

La agrupación británica ofrecerá un espectáculo el próximo año con material de sus álbumes de 1996 y 1998, además de composiciones recuperadas para esta gira

El grupo liderado por Brian Molko actuará en marzo en Arena 1 y los boletos tendrán un descuento de 15% para clientes BBVA durante dos días
El grupo liderado por Brian Molko actuará en marzo en Arena 1 y los boletos tendrán un descuento de 15% para clientes BBVA durante dos días
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Placebo regresará a Lima después de 13 años para ofrecer un concierto el 9 de marzo de 2027 en Arena 1, como parte de su “30th Anniversary Tour”. La banda británica, liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal, anunció un repertorio que recorrerá composiciones de sus primeros años y recuperará canciones que no toca en vivo desde hace más de dos décadas.

El retorno del grupo al Perú coincidirá con la conmemoración de sus 30 años de carrera. El espectáculo tendrá especial atención en Placebo, su álbum debut publicado en 1996, y Without You I’m Nothing, editado en 1998.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa BBVA para el concierto de Placebo en Lima estará habilitada el 24 y 25 de setiembre. Los clientes de la entidad financiera accederán a un descuento de 15%, según informó la producción.

Los precios con el descuento incluido serán de S/ 290 para Campo A y S/ 145 para Campo B. Estas tarifas incluyen la comisión de la ticketera. La venta general comenzará el 26 de setiembre a través de Ticketmaster.

La presentación será producida por Move Concerts y Masterlive. El anuncio confirma una nueva visita de la agrupación a Lima, donde volverá a reunirse con un público que ha seguido su discografía desde la década de 1990.

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El repertorio recuperará material de los álbumes de 1996 y 1998

El “30th Anniversary Tour” plantea un regreso a los discos que marcaron la primera etapa de la banda. Placebo presentó el sonido inicial del grupo, con canciones como “Nancy Boy”, mientras que Without You I’m Nothing amplió su alcance con títulos como “Pure Morning” y “Every You Every Me”.

La producción adelantó que el recital incluirá temas que han estado fuera de las listas de canciones de Placebo durante más de 20 años. Esa decisión busca diferenciar esta gira de otros recorridos recientes del conjunto y poner el foco en el repertorio de sus primeros lanzamientos.

Placebo: Pal Norte; Teatro Metropólitan
Placebo. FOTO: Cuartoscuro

A lo largo de su trayectoria, Brian Molko y Stefan Olsdal consolidaron una identidad vinculada al rock alternativo británico, con influencias del post-punk y letras que abordaron vínculos afectivos, identidad, soledad y conflicto. El grupo también incorporó una estética que cuestionó convenciones de género presentes en la escena rockera de los años 90.

Canciones como “The Bitter End”, “Special K”, “Taste in Men”, “Song to Say Goodbye” y “Infra-Red” ampliaron la presencia de Placebo durante las siguientes etapas de su carrera. Sin embargo, la próxima gira buscará concentrarse en las composiciones que definieron el inicio de su propuesta.

RE:CREATED propone una revisión del álbum debut de Placebo

La visita también se enmarca en el lanzamiento de RE:CREATED, un proyecto que retoma el primer álbum de Placebo. La propuesta parte de las grabaciones originales conservadas en cintas maestras y plantea una nueva versión sonora del material publicado en 1996.

Brian Molko trabajó en la recreación junto con el productor Rob Kirwan, mientras que Adam Noble estuvo a cargo de la mezcla. El proyecto busca revisar el catálogo inicial de la agrupación desde la experiencia acumulada durante sus tres décadas de actividad.

El debut homónimo de Placebo apareció dos años después de la formación de la banda, en 1994. Desde entonces, el grupo atravesó distintos períodos creativos, cambios en su alineación y giras internacionales. Molko y Olsdal se mantuvieron como los integrantes permanentes y figuras centrales del proyecto.

La nueva visita de Placebo a Perú se produce 13 años después de su anterior presentación en el país. El anuncio sitúa a Lima dentro de una gira que celebrará la vigencia de un catálogo construido desde mediados de los años 90 y que marcará el reencuentro de la banda con sus seguidores peruanos.

Placebo regresará al Perú en 2027
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