Perú

Milagros Leiva entrevistará a madre del adolescente afectado en el Liceo Naval: “Agradezco su nobleza de no solo haberme perdonado”

La periodista volvió a reconocer el error por exponer al estudiante y conversó con la familia sobre las medidas de protección vigentes y la búsqueda de justicia

Madre del adolescente afectado en el Liceo Naval acepto entrevista de Milagros Leiva. Panamericana TV
Madre del adolescente afectado en el Liceo Naval acepto entrevista de Milagros Leiva. Panamericana TV
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Milagros Leiva entrevistó a la madre del adolescente afectado en el caso del Liceo Naval Almirante Guise, semanas después de recibir críticas por haber revelado al aire la identidad del menor. La conductora volvió a ofrecer disculpas a la familia y aseguró que evitaría preguntarle por aspectos del presunto ataque para no profundizar el dolor de la progenitora.

El encuentro se emitió en el programa Esta noche, de Panamericana Televisión. La madre del estudiante aceptó conversar con Leiva luego de que la periodista se comunicara con ella para reconocer el error cometido en emisiones previas.

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La situación había provocado cuestionamientos contra la conductora, debido a que los menores de edad involucrados en casos de violencia deben tener protegida su identidad. Tras la difusión, Leiva expresó públicamente sus disculpas y buscó reunirse con la familia del adolescente.

En esta oportunidad, la presentadora inició la entrevista con un mensaje directo a la madre. “Estoy con la madre del joven, del adolescente agredido. Tengo que agradecerle, primero, y se lo voy a decir públicamente, mirándola a los ojos, por haber aceptado mi pedido de perdón”, manifestó.

Milagros Leiva en un estudio de televisión junto a un comunicado impreso con texto resaltado en color amarillo
La madre del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise descartó denunciar a Milagros Leiva por revelar la identidad de su hijo.

Leiva también agradeció que la mujer hubiera accedido a conversar en televisión a pesar de la exposición mediática del caso. “Lo siento mucho y agradezco su nobleza de corazón de no solo haberme perdonado, sino también de aceptar esta entrevista”, añadió la periodista.

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Milagros Leiva no pedirá detalles del presunto ataque

Durante la conversación, Milagros Leiva precisó que la entrevista no tendría como eje la reconstrucción de los hechos denunciados ni buscaría que la madre reviviera el episodio. La conductora señaló que comprendía que existían límites que no debía cruzar frente a una situación que afecta a un adolescente y a su entorno familiar.

Quiero decirle que obviamente no le voy a preguntar por algún tipo de detalle porque ni siquiera me puedo imaginar el dolor que usted está sintiendo”, expresó Leiva.

La periodista optó por enfocar el diálogo en el pedido de justicia y en la situación actual del menor. Según se informó durante el programa, el estudiante cuenta con medidas de protección y permanece en proceso de recuperación.

Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.
Milagros Leiva rompe su silencio tras polémica por menor del Liceo Naval: “No me van a distraer”. Captura: Panamericana TV.

El adolescente no asiste a clases presenciales mientras avanzan las investigaciones sobre el caso. Las autoridades deberán establecer las responsabilidades que correspondan a los estudiantes investigados, de acuerdo con los elementos recogidos durante las diligencias.

La emisión también abordó el impacto que la denuncia ha tenido en la madre del joven. La mujer sostuvo que su prioridad es acompañar la recuperación de su hijo y que espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido.

Madre busca justicia y no venganza

La progenitora del adolescente explicó que no actúa motivada por el odio hacia los jóvenes investigados. Su pedido, remarcó, está dirigido a que las autoridades determinen lo sucedido y adopten las decisiones que correspondan dentro del proceso.

Mi corazón solo quiere justicia”, afirmó la mujer durante su participación en Esta noche.

La madre también se refirió a la situación de los adolescentes involucrados en el expediente. Indicó que cuatro de ellos se encuentran en libertad bajo comparecencia y que no volverán al colegio mientras se desarrollen las investigaciones.

En ese contexto, sostuvo que su hijo tiene derecho a retornar a las aulas cuando su condición de salud se lo permita. Por ahora, el estudiante continúa fuera de las actividades presenciales y recibe acompañamiento durante su recuperación.

La mujer planteó que la respuesta institucional debe contemplar la protección de la víctima y el respeto de sus tiempos. El caso, señaló, no debería reducirse a la cobertura televisiva ni a las reacciones que genera en redes sociales.

Milagros Leiva lee en su programa 'Sin Rodeos' un comunicado enviado por la madre de la víctima del caso Liceo Naval. En la carta, la madre descarta iniciar acciones legales y, en cambio, pide sumar esfuerzos para encontrar la verdad y la justicia para su hijo. Video: Panamericana TV / Sin rodeos

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