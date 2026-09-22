Nelly Rossinelli explota contra socios del club que cuestionaron la marcha del Liceo Naval: “Déjenme de seguir”

Nelly Rossinelli cuestiona la falta de empatía de algunos usuarios respecto a la marcha organizada por la agresión a un alumno del Liceo Naval.

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Nelly Rossinelli protagonizó un tenso intercambio de mensajes con parte de su comunidad en Instagram después de invitar a sus seguidores a sumarse a la marcha de protesta por el caso del Liceo Naval Almirante Guise. La chef compartió capturas de las conversaciones privadas que sostuvo con algunas usuarias, quienes cuestionaron la decisión de realizar la manifestación por afectar las actividades del club deportivo de la institución.

La chef invitó a sus seguidores a la Marcha Blanca y compartió los mensajes que recibió en contra

La convocatoria se dio en el marco de la Marcha Blanca, realizada el domingo 21 de setiembre en distintos puntos de Lima, entre ellos los exteriores del colegio en San Borja, donde más de 200 padres de familia se congregaron vestidos de blanco para exigir justicia por la agresión sexual denunciada contra un estudiante de 16 años. Rossinelli anunció a través de sus historias que se dirigía al centro naval para participar de la protesta e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo.

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Tras la publicación, la chef recibió mensajes privados de usuarias que cuestionaron la pertinencia de la marcha por su cercanía con el club social de la institución. Una de ellas escribió: “¿Y el Centro Naval que tiene que ver? Una cosa es el colegio y otra el club”. Otra usuaria fue más directa en su reclamo sobre el impacto de la manifestación en las actividades recreativas del recinto.

Nelly Rossinelli mostró una serie de capturas de pantalla de la postura de ciertos usuarios que estaban más preocupados por su fin de semana en el club que por apoyar la marcha por la justicia frente al caso del Liceo Naval. Video: Instagram Nelly Rossinelli

“Redes sociales que desinforman y ponen fotos de cualquiera. Los alumnos del Liceo están consternados al igual que todos. Déjenlos en paz. Hagan su marcha en la casa de los culpables. No se ensañen con los que también son víctimas. Por favor Nelly, criterio”, planteó otra de las mujeres que le escribió por interno.

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Rossinelli respondió con indignación y pidió que la dejen de seguir

La influencer reprodujo las capturas de estos mensajes en sus propias historias, acompañadas de comentarios en los que expresó su rechazo a esas posturas. “La gente del Liceo Naval más preocupada que no le incomodes su fin de semana en el club con marchitas, que en pedir justicia por el alumno atacado. El mundo de cabeza”, escribió Rossinelli sobre uno de los mensajes recibidos.

Sobre otro de los reclamos, la chef fue igual de contundente. “Increíble. Con razón casi no fueron padres del cole Liceo Naval. A mí me daría vergüenza que esto pase en el colegio de mis hijos y quedarme en mi casa o irme a la piscina del club en vez de salir a pedir justicia”, sostuvo.

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En su respuesta directa a una de las usuarias que le escribió cuestionando la marcha, Rossinelli fue enfática sobre su postura frente al caso. “Perdóname pero a mí me daría VERGÜENZA que esto haya pasado en el colegio de mi hijo y no salir a marchar porque considere más importante no incomodar al club o a los alumnos cuando violaron a un compañero”, respondió la chef.

La creadora de contenido Nelly Rossinelli publica capturas de pantalla con sus respuestas a usuarios que criticaron la marcha convocada tras una agresión en el Liceo Naval.

Rossinelli agregó una observación sobre la ausencia de familias del colegio en la protesta. “Con razón no había ninguno el colegio en la marcha”, escribió, antes de cerrar el intercambio con un pedido directo. “Y por favor déjame de seguir que no necesito gente así en mi comunidad”, sentenció.

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La chef extendió el mismo mensaje al resto de sus seguidores a través de una nueva historia, en la que pidió a quienes compartieran esas posturas que dejaran de seguir su cuenta. “Por favor gente que piense igual pueden dar Unfollow. No necesito gente sin empatía cerca”, publicó Rossinelli.

La ‘mamá de los pericotitos’ acompañó su respuesta con un video sobre la polémica

Tras el cruce de mensajes, Rossinelli continuó utilizando sus historias de Instagram para referirse a la controversia. La porpular ‘mamá de los pericotitos’ compartió un video en el que aparece un perro caracterizado con un delantal de cocina, mientras el clip incluye el texto “necesito pelear” y el comentario de la influencer: “Siganme escribiendo desde sus privilegios. Aquí los espero”.

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La publicación estuvo acompañada de una segunda imagen con la frase “que el privilegio no te nuble la empatía”, en alusión directa a los cuestionamientos que recibió por promover la participación en la marcha.

La creadora de contenido Nelly Rossinelli difundió una frase sobre empatía y un meme en respuesta a quienes cuestionaron la marcha por el caso del Liceo Naval.

La Marcha Blanca reunió a cientos de padres de familia y figuras públicas en San Borja

La manifestación convocada frente al Liceo Naval Almirante Guise reunió a más de 200 padres de familia vestidos de blanco, quienes exigieron celeridad en las investigaciones y un castigo ejemplar para los seis menores señalados como presuntos responsables de la agresión, actualmente internados de manera preventiva en el centro juvenil Maranguita.

Los manifestantes rodearon el perímetro del colegio y corearon consignas en rechazo a lo ocurrido, además de expresar su indignación por declaraciones previas del padre de uno de los estudiantes intervenidos, quien había minimizado la gravedad del hecho.

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A la protesta se sumó la actriz Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, quien expresó su respaldo a la familia de la víctima. “Yo como madre estoy indignada, siento impotencia, siento asco, y quiero dar mi apoyo a esta joven víctima”, declaró Santana, quien pidió cárcel para los responsables y cambios legislativos frente a este tipo de casos.