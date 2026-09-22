Se conoció si los jugadores de Universitario le pidieron a la directiva la salida de Héctor Cúper tras goleada sufrida con Deportivo Garcilaso

¿Los jugadores de Universitario se reunieron con directiva para pedir salida de Héctor Cúper?

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La derrota por goleada de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso en Cusco sigue dando de qué hablar. Los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y la continuidad del técnico Héctor Cúper continúa siendo tema de debate.

Durante el receso por la fecha FIFA, el plantel de la ‘U’ buscará ajustar su funcionamiento antes de encarar la etapa final del Torneo Clausura 2026. El resultado también reabrió el debate en torno al futuro del entrenador en medio de especulaciones.

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¿Los jugadores de Universitario se reunieron con la directiva para pedir salida de Héctor Cúper?

La permanencia de Héctor Cúper tornó un ambiente de incertidumbre y salieron algunos rumores apuntaron que los jugadores no estarían contentos con el DT. Sin embargo, se pudo conocer que si los futbolistas se reunieron con la directiva de Universitario de Deportes para pedir la salida del argentino.

“En ese momento, Franco Velasco sale y respalda, porque es su proyecto; él considera que no se debe mover Héctor Cúper. Eso fue sábado, domingo, lunes y no sé si se sostenga hoy martes a partir de las situaciones internamente que están viviendo. Y cuando digo internamente, muchos dirán: “entonces el plantel ha pedido que lo boten”. No es verdad eso. Hasta este momento no hay una reunión pactada, no hay una reunión pedida del plantel para con la administración sobre echar a Cúper o no", informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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Gustavo Peralta dio detalles de la situación del técnico argentino en Ate tras goleada sufrida con Deportivo Garcilaso. (Modo Fútbol)

Eso sí, el periodista deportivo aseguró que la dirigencia tuvo contacto con algunos futbolistas para hablar sobre el estratega: “Lo que entiendo que ha pasado, es que gente de la administración ha consultado con algunos jugadores al respecto y no quiere decir que todos digan: “Se tiene que ir” o “No me gusta esto”. Otros dicen: “Sí, el profe bien”“.

“Se está evaluando la permanencia de Héctor Cúper”

Pese a que Franco Velazco respaldó a Héctor Cúper tras goleada sufrida en Cusco, la continuidad del DT entró en envaluación y se tomará una decisión al respecto en los próximos días.

“El plantel es muy cercano a la administración, se van a juntar a hablar y eso seguramente pase. Pero hasta este momento no ha pasado eso, y lo que sí ha pasado es que ha habido unas conversaciones con varios miembros del equipo, no solamente jugadores. Una serie de cosas que hoy me hacen pensar que, durante el martes, si ya estaban evaluando a Cúper, lo van a evaluar mucho más y veamos si hay algún cambio”, comentó Peralta.

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La actitud del extremo tras el partido, al alejarse del grupo y esperar solo en el bus durante una hora, profundizó aún más la tensión con el cuerpo técnico antes de que trascendiera la reacción del entrenador. (Universitario de Deportes)