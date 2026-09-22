Perú

FlixBus inicia operaciones al norte de Perú con Pominpro bajo un modelo sin flota propia: ¿Estará el equipaje a salvo?

El acuerdo no constituye una sociedad conjunta. La firma fundada en Múnich en 2013 pondrá a disposición sus canales de venta, sistemas de pago, promociones, seguimiento del viaje y atención al cliente

15/01/2021 Autobús de la flota de Flixbus ECONOMIA FlixBus
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La empresa alemana FlixBus ingresará al mercado peruano mediante un modelo asset-light, una estructura sin buses propios en la que la tecnología, la venta digital y la gestión comercial quedan a cargo de la plataforma, mientras una empresa local asume la operación.

En este caso, Pominpro, compañía del Grupo Polo, operará desde este viernes 25 de septiembre la ruta Lima–Chimbote–Trujillo con sus permisos, unidades y conductores. De acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento, el servicio partirá desde el Terminal Terrestre Plaza Los Olivos, en Lima, y comenzará con dos buses.

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Los pasajes estarán disponibles en el sitio web y la aplicación de FlixBus, con una tarifa promocional desde S/ 5 para compras realizadas hasta el 8 de octubre y viajes hasta el 16 de octubre. Luego, el precio partirá de S/ 30.

Pominpro operará la ruta y FlixBus administrará la plataforma digital

En diálogo con Infobae Perú, Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, explicó que los ingresos por los viajes corresponderán a Pominpro, aunque la compañía alemana recibirá una retribución por los servicios que ofrece dentro de la alianza.

La ruta es de Pominpro y ellos son quienes emiten el billete. Los ingresos son suyos, pero utilizan los canales digitales y los sistemas de pago de FlixBus”, señaló el directivo.

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Centrotrans Eurolines FlixBus cooperant buss is parked in front company headquarter in Sarajevo, April 9, 2020. Bosnia has introduced lockdown to limit the spread of the novel coronavirus and passed legislation to shore up its economy as hundreds of businesses have been shut and thousands of workers laid off. So far the country has reported 857 cases COVID-19 cases and 35 deaths. REUTERS/Dado Ruvic
Centrotrans Eurolines FlixBus cooperant buss is parked in front company headquarter in Sarajevo, April 9, 2020. Bosnia has introduced lockdown to limit the spread of the novel coronavirus and passed legislation to shore up its economy as hundreds of businesses have been shut and thousands of workers laid off. So far the country has reported 857 cases COVID-19 cases and 35 deaths. REUTERS/Dado Ruvic

Pastega indicó que los pasajeros podrán adquirir y modificar sus boletos mediante la plataforma, acceder a información sobre el recorrido y utilizar herramientas como el seguimiento del trayecto y la conexión wifi. La primera fase tendrá dos unidades, aunque las empresas anticiparon una expansión progresiva de la operación.

El vocero no precisó si quedó cerrado el proceso administrativo que FlixBus mantuvo anteriormente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para iniciar operaciones bajo otro esquema. Sí confirmó que la empresa mantiene coordinaciones con las autoridades.

FlixBus está centrado en esta operación junto al Grupo Polo. Queremos colaborar con el MTC y con todas las autoridades para mejorar el transporte interprovincial”, afirmó.

El manejo del equipaje quedará bajo responsabilidad del operador local

La seguridad y la custodia de los equipajes figura entre los puntos que han generado cuestionamientos al modelo de plataformas de transporte. La discusión se concentra en quién responde frente a pérdidas, daños o extravíos cuando una empresa comercializa el pasaje bajo su marca y otra realiza materialmente el traslado.

Consultado por Infobae Perú sobre ese aspecto, Pastega señaló que Pominpro tendrá la responsabilidad operativa sobre los buses, los conductores y los incidentes que ocurran durante el viaje. FlixBus, añadió, pondrá a disposición sus canales de atención al cliente para atender consultas y reclamos.

“Si hay algún problema con el equipaje, por supuesto, ayudaremos a encontrarlo y a resolverlo”, dijo. Luego precisó que el operador local será quien asuma la gestión del servicio, aunque contará con las herramientas de atención de la plataforma.

Consultado sobre si las extorsiones al transporte interprovincial podían desalentar la inversión en Perú, Pastega reconoció que el tamaño del mercado fue determinante en la decisión de la compañía de ingresar al país. “FlixBus ya está presente en México, Chile y Brasil, y confiamos en que nuestra propuesta también encontrará espacio en Perú”, dijo.

FILE PHOTO: Travelers wait in front of a FlixBus bus at Bercy bus station in Paris during a strike by train guards at France's state-owned railway operator SNCF with major disruption for Christmas holidays in France, December 23, 2022. REUTERS/Noemie Olive/File Photo
FILE PHOTO: Travelers wait in front of a FlixBus bus at Bercy bus station in Paris during a strike by train guards at France's state-owned railway operator SNCF with major disruption for Christmas holidays in France, December 23, 2022. REUTERS/Noemie Olive/File Photo

Grupo Polo afirma que ampliará la flota después del lanzamiento

Por su parte, Polo Pérez, presidente de Grupo Polo, afirmó que Pominpro asumirá la totalidad de la operación de la nueva ruta. Eso incluye la administración de los buses, los conductores, el mantenimiento, el equipaje y las incidencias que se registren durante el trayecto.

Pominpro es el responsable de la operación de la ruta: choferes, buses y mecánicos. La operación en sí es de Pominpro”, declaró.

El ejecutivo sostuvo que Grupo Polo cuenta con más de 600 unidades propias y que la empresa tiene experiencia en el traslado privado de trabajadores, entre ellos personal de compañías mineras. Esta será, sin embargo, su primera operación de transporte interprovincial regular para pasajeros.

Pérez indicó que los dos buses anunciados corresponden a la fase inicial y que la compañía ya trabaja en la incorporación de más unidades. No detalló cuántos vehículos entrarán en servicio hacia fin de año, aunque aseguró que la flota superará ampliamente la oferta actual.

Los gremios pidieron definir quién responde ante los pasajeros

La llegada de FlixBus a Perú ocurre después de los cuestionamientos de la Confederación de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros del Perú (Cotrap-Apoip), que solicitó al Congreso evaluar el modelo de la firma alemana y aclarar las obligaciones frente a los usuarios.

El gremio pidió que se determine quién celebra el contrato con el pasajero, qué empresa cuenta con la autorización de la ruta y cuál responde ante accidentes, pérdida de equipaje, retrasos, cancelaciones, devoluciones de dinero y reclamos.

También solicitó al MTC información sobre el procedimiento de autorización aplicable a FlixBus y una opinión técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre la información que debe recibir el consumidor cuando quien vende el viaje no coincide con la empresa que realiza el traslado.

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