La tajante opinión del ‘Chorri’ Palacios sobre la mejora de Sporting Cristal en el Torneo Clausura: “Tiene que recuperar el buen juego”

El exfutbolista habló de la actualidad del cuadro 'celeste' en el Torneo Clausura 2026. (Video: Radio Ovación)

Guardar

La reciente victoria en casa ante Atlético Grau levantó a Sporting Cristal en el Torneo Clausura, que quedó a tres puntos del líder Deportivo Garcilaso y reactivó la ilusión por pelear el certamen. La racha de tres triunfos consecutivos cambió los ánimos en La Florida, aunque Roberto Palacios pidió que el equipo recupere su mejor versión futbolística.

“Todavía hay tiempo. Faltan todavía muchas fechas y Cristal lo que tiene que hacer es recuperar el buen juego”, sostuvo en entrevista para Radio Ovación.

PUBLICIDAD

La opinión del ‘Chorri’ parte de una idea central: la mejora en la tabla necesita acompañarse con una evolución en la cancha. “Los resultados se están dando y eso te da mucha confianza. Ellos deben buscar la forma de seguir por esta senda del triunfo, no bajar los brazos porque esto todavía no termina y hay un largo camino por recorrer”, afirmó.

El exfutbolista señaló que todavía no existe un desenlace definido y que el equipo ‘cervecero’ puede crecer si mantiene la concentración en cada jornada. “Es motivante. Si yo estuviera ahí estaría muy motivado de la forma cómo se está dando, ganando tres partidos seguidos están a pocos puntos del puntero. Nada está dicho”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras el cierre de la fecha 10.

El análisis de Roberto Mosquera sobre Sporting Cristal tras el triunfo ante Atlético Grau

El técnico Roberto Mosquera también se mostró conforme con la reacción del plantel después de superar a Atlético Grau. En conferencia de prensa, el entrenador destacó que el grupo atravesó un proceso de adaptación desde su llegada al equipo. “Seguimos dependiendo de otros resultados pero lo importante es ganar”, manifestó.

El técnico peruano explicó que Sporting Cristal avanzó en varios aspectos durante los últimos meses. “Hemos ido conociendo la individualidad, han ido creciendo físicamente, se han unido a la propuesta técnica que es la propuesta histórica de Cristal, de no dar una pelota por vencida y jugar bien al fútbol, ese es el conducto para llegar a los primeros lugares”, acotó.

PUBLICIDAD

Mosquera destacó, además, que cuenta con mayores alternativas dentro del plantel. “Ahora es mirar a los rivales y ver cómo hacemos la formación, porque la mayoría están para jugar; y eso en un partido apretado, haces tres cambios y entran, de repente lo hacen mejor de lo que están jugando. Creo que es una pequeña ventaja”, destacando el aporte de Luis Abram, Gabriel Santana, Juan Manuel Cuesta e Irven Ávila.

De la misma manera, el veterano estratega atribuyó los goles de pelota parada a su asistente Javier Chirinos. Además, rechazó que una victoria deba medirse solo por la cantidad de goles. “Hicimos los goles que teníamos que hacer, jugamos bien”, señaló.

PUBLICIDAD

El DT peruano habló del triunfo de los 'celestes' ante los 'albos' por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

Fixture restante de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Luego del receso por los amistosos de la selección peruana, Sporting Cristal reanudará su campaña como visitante ante UTC. El partido en Cajamarca aparece como el primer examen de una serie que puede definir si el repunte ‘celeste’ se transforma en una candidatura firme.

Después, el conjunto dirigido por Roberto Mosquera recibirá a Comerciantes Unidos y de ahí visitará a Cusco FC, rival que también se aproximó a la parte alta del Torneo Clausura.

La agenda continuará con el choque frente a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo. Ese compromiso puede convertirse en uno de los duelos de mayor atención de la parte final del campeonato, tanto por la rivalidad como por sus consecuencias en la tabla.

PUBLICIDAD

El recorrido cerrará con FC Cajamarca como rival en condición de local. La secuencia muestra que Sporting Cristal tendrá partidos con exigencias distintas y necesitará combinar resultados, juego y profundidad de plantel para llegar con opciones a la definición.

Cabe mencionar, que antes de volver a la Liga 1, los ‘rimenses’ también afrontarán la semifinal de la Copa de la Liga ante ADT. La cercanía entre ambas competencias obligará al comando técnico a administrar cargas y evaluar alternativas, un aspecto que Mosquera considera favorable por la cantidad de jugadores disponibles.