Debate municipal por Lima: a qué hora inicia la segunda jornada hoy 22 de septiembre y qué candidatos estarán

El Palacio Municipal de Lima ilustra la convocatoria del debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de la capital de Perú para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La segunda y última fecha del debate municipal por la Alcaldía de Lima se realizará este martes 22 de septiembre desde las 20:00. La jornada reunirá a representantes de 13 organizaciones políticas que buscan participar en los comicios del 4 de octubre, bajo una dinámica que contempla exposiciones individuales, cruces entre candidatos, preguntas de vecinos y mensajes finales.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto estarán a cargo de la moderación, como ocurrió en la primera fecha, que se desarrolló el lunes 21 de septiembre.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dividió el debate en dos jornadas debido a la cantidad de agrupaciones que compiten por la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la primera noche, 13 postulantes presentaron propuestas vinculadas con seguridad ciudadana, transporte, acceso al agua, prevención de desastres y gestión municipal. También respondieron preguntas de sus competidores y de los vecinos.

Para este martes, los participantes expondrán sus posiciones sobre visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros asuntos incluidos en la agenda. La programación incorpora preguntas ciudadanas seleccionadas de las 4.921 recibidas a través de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.

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Los 13 representantes que estarán en el debate de este martes

La lista de participantes incluye a candidatos a la Alcaldía de Lima y, en dos casos, a postulantes a la primera regiduría. Por el Frente de la Esperanza 2021 participará Elizabeth León Chinchay, mientras que el Partido Aprista Peruano estará representado por Mónica Yadira Yaya Luyo.

También estarán Yuri Castro, de Perú Libre, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Ambas agrupaciones no presentan candidato a alcalde, sino candidatos a primer regidor.

La Alianza Electoral Venceremos tendrá como representante a Juan Carlos Alvarado Mestanza. Por Fuerza Ciudadana acudirá Rubén Daniel Bonilla Espinoza, y por Progresemos participará Luis Miguel Llanos Carrillo.

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La nómina se completa con Edgardo Renán De Pomar Vizcarra, del Partido Popular Cristiano (PPC); Francis Allison Oyague, de Avanza País; Carlos Alberto Tejada Noriega, de Acción Popular; Santiago Rosendo Abarca León, de Visión Perú; Samuel Marcos Daza Taype, de Fuerza Popular; y Carlos Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno.

La jornada comenzará con una exposición sobre la visión de Lima

El primer bloque estará dedicado a la presentación y a la visión de ciudad de cada representante. Todos los participantes tendrán un minuto y medio para exponer su planteamiento.

El orden de este segmento será el siguiente: Elizabeth León Chinchay, Mónica Yadira Yaya Luyo, Yuri Castro, Rafael López Aliaga, Juan Carlos Alvarado Mestanza, Rubén Daniel Bonilla Espinoza, Luis Miguel Llanos Carrillo, Edgardo Renán De Pomar Vizcarra, Francis Allison Oyague, Carlos Alberto Tejada Noriega, Santiago Rosendo Abarca León, Samuel Marcos Daza Taype y Carlos Gallardo Neyra.

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Luego comenzará el segundo bloque, que estará formado por cinco duplas y una terna. Cada grupo contará con tres minutos para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.

Las duplas serán Mónica Yaya y Francis Allison; Luis Miguel Llanos y Carlos Tejada; Rafael López Aliaga y Samuel Daza; Edgardo de Pomar y Juan Alvarado; y Carlos Gallardo Neyra junto con Santiago Abarca. La terna estará integrada por Rubén Bonilla, Elizabeth León y Yuri Castro.

Las preguntas vecinales y el bloque “Sin rodeos” marcarán la segunda parte

En el tercer bloque, los participantes responderán dos preguntas vecinales que fueron seleccionadas entre las consultas enviadas a la campaña del JNE. Cada candidato tendrá un minuto por cada segmento.

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Para la pregunta ciudadana, las parejas serán Elizabeth León y Rubén Bonilla; Mónica Yaya y Luis Llanos; Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado; Yuri Castro y Carlos Tejada; y Edgardo de Pomar junto con Rafael López Aliaga. Santiago Abarca, Carlos Gallardo y Francis Allison responderán como terna.

El bloque “Sin rodeos” exigirá que los candidatos comiencen sus intervenciones con un “sí” o un “no” antes de explicar su posición. Allí se medirán Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga; Santiago Abarca y Yuri Castro; Rubén Bonilla y Luis Llanos; Carlos Tejada y Mónica Yaya; y Carlos Gallardo junto con Samuel Daza. La última terna estará compuesta por Juan Carlos Alvarado, Elizabeth León y Francis Allison.

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Rafael López Aliaga cerrará el debate con el último mensaje final

El cuarto bloque estará reservado para los mensajes finales. La secuencia prevista comenzará con Francis Allison Oyague y continuará con Juan Carlos Alvarado Mestanza, Samuel Marcos Daza Taype, Luis Miguel Llanos Carrillo, Carlos Gallardo Neyra, Edgardo Renán De Pomar Vizcarra, Carlos Alberto Tejada Noriega y Elizabeth León Chinchay.

Después intervendrán Yuri Castro, Mónica Yadira Yaya Luyo, Rubén Daniel Bonilla Espinoza y Santiago Rosendo Abarca León. Rafael López Aliaga tendrá el último mensaje de la segunda jornada.

La cita de este martes pondrá fin a las dos fechas organizadas para el debate municipal por Lima antes de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

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