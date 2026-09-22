Perú

Intensas lluvias originaron la inundación de varias calles en Tacna y deslizamiento afecta la Costanera Sur

La acumulación de agua, registrada desde el domingo 20, dejó aniegos en zonas de la ciudad y perjudicó comercios y talleres, mientras el pronóstico prevé que las precipitaciones continúen hasta el martes 22

Se registran lluvias en la sierra sur, afectando principalmente a Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. (Foto: Andina)
Las lluvias intensas inundaron varias calles de Tacna y afectaron la circulación vehicular desde el domingo 20. (Andina)
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Las intensas lluvias originaron la inundación de varias calles en Tacna y un deslizamiento restringió el tránsito en la vía Costanera Sur, que conecta las regiones de Moquegua y la ‘Ciudad Heróica’. Las precipitaciones se registran desde el domingo 20 y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prolongarán hasta este martes 22.

En la ciudad de Tacna, el agua acumulada afectó la circulación vehicular en distintos sectores. Uno de los puntos con mayor aniego fue la avenida Jorge Basadre, una vía principal que comunica el centro de la ciudad con el cono norte.

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Según información recogida por Canal N, el agua que baja desde la parte alta de la ciudad se concentró en esta avenida y formó grandes charcos. La situación impidió el paso normal de los vehículos y también afectó a locales comerciales y talleres mecánicos ubicados en la zona.

La persistente llovizna se mantuvo durante dos días, con mayor presencia desde la tarde hasta las primeras horas de la mañana. Aunque las precipitaciones cesaban por momentos, dejaban aniegos en varias calles de la ciudad, según el reporte televisivo.

Máquina excavadora amarilla sobre terreno arenoso, sección de carretera interrumpida, personas observando, vehículos estacionados, océano y un muelle en el horizonte
Una máquina retroexcavadora trabaja en la creación de una trocha provisional para restablecer la conexión de la carretera Costanera Sur en Moquegua, Perú, tras la interrupción causada por intensas lluvias. (Gobierno Regional de Moquegua)

La avenida Jorge Basadre

La acumulación de agua en la avenida Jorge Basadre dificultó el tránsito en una zona por la que circulan vehículos que se desplazan entre el centro y el cono norte de Tacna. En las imágenes difundidas desde el lugar se observó que varios conductores no podían atravesar el sector con normalidad.

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Los establecimientos mecánicos ubicados cerca de la vía también resultaron afectados por el aniego. El ingreso de vehículos hacia esos negocios quedó limitado debido al agua acumulada en la pista y los alrededores.

Ante los llamados de los vecinos a través de medios locales, una unidad Hidrojet llegó a la zona para extraer el agua. El equipo fue destinado a atender el aniego que se había formado en ese tramo de la avenida.

El reporte señaló que la situación se repetía en otros sectores de la ciudad. Varias calles de Tacna presentaron aniegos a causa de las lluvias y la llovizna que persistieron desde la tarde del domingo 20.

Lluvias intensas provocan desborde del río Sankirhuato y graves daños en poblado del Vraem. (Foto: FB/@Bomberos Voluntarios del Perú)
Lluvias intensas provocan desborde del río Sankirhuato y graves daños en poblado del Vraem. (Foto: FB/@Bomberos Voluntarios del Perú)

Costanera Sur

Mientras las precipitaciones afectaban las calles de Tacna, un huaico de grandes proporciones cayó durante las primeras horas del lunes 21 en la vía Costanera Sur. La emergencia ocurrió a la altura del kilómetro 316+500, dentro de la región Tacna.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el tránsito quedó restringido en ese punto de la carretera. Tras conocerse la emergencia, se realizaron labores de limpieza que permitieron habilitar un carril para el paso de los vehículos.

Maquinaria de Provías Nacional trabaja en el área para recuperar la transitabilidad de la vía. El MTC también indicó que se coordinaba el apoyo del Gobierno Regional de Tacna y del Consorcio Vial Sama.

La entidad recomendó a los usuarios de la carretera circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que está a cargo de los trabajos en la zona afectada.

El domingo 20 también se registró otro deslizamiento en la Costanera Sur. Ese evento interrumpió de forma parcial el tránsito a la altura del kilómetro 68,5, en el sector conocido como Quebrada de Burros, en Tacna.

En ese caso, Provías Nacional utilizó maquinaria para permitir el paso parcial de los vehículos que se encontraban en el lugar. El deslizamiento ocurrió como consecuencia de las lluvias intensas registradas en la zona.

Un huaico destruyó parte de la carretera Costanera Sur y bloqueó el tránsito entre Arequipa, Tacna e Ilo en el sur de Perú.
Un huaico destruyó parte de la carretera Costanera Sur y bloqueó el tránsito entre Arequipa, Tacna e Ilo en el sur de Perú.

10 horas continuas

El Senamhi informó que la costa sur del Perú, desde Arequipa hasta Tacna, soporta un periodo de lluvias de ligera a moderada intensidad desde el domingo 20. La previsión establece que las precipitaciones continuarán hasta el martes 22.

El lunes 21, la ciudad de Tacna acumuló 4,1 milímetros de lluvia por metro cuadrado, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo meteorológico. En Camaná, Arequipa, la precipitación alcanzó 6,6 milímetros por metro cuadrado.

La institución añadió que en Tacna, Moquegua y Arequipa la lluvia se extendió por más de 10 horas continuas. En Camaná, las precipitaciones intensas anegaron varias calles y afectaron algunas viviendas.

De acuerdo con el reporte de Canal N, el temporal que afectó a Tacna está vinculado a la presencia del fenómeno de El Niño costero y debía culminar durante el lunes 21, luego de tres días de intensas lloviznas.

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