Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario: “En los últimos 15 años no estuvo en un club grande”

El 'Motorcito' habló de la actualidad de la 'U', del futuro del técnico argentino y de la gestión de Franco Velazco. (Video: Fútbol Satélite)

Guardar

La derrota ante Deportivo Garcilaso en Cusco provocó un remezón en Universitario de Deportes tras perder la punta del Torneo Clausura y abrió el debate sobre la continuidad del técnico Héctor Cúper. Para Rainer Torres, el resultado expuso problemas que el equipo arrastra desde hace varias fechas.

“Es complicado porque la ‘U’ no viene jugando bien. En Matute fue un respiro y para maquillar lo que ha venido pasando. No ha mejorado su juego y podemos mencionar un montón de cosas que pasaron a principio de año, pero actualmente la ‘U’ no juega bien y no se encuentra el equipo con lo que busca Cúper”, declaró en primera instancia en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

PUBLICIDAD

El exfutbolista planteó que el análisis no debe reducirse a buscar un único responsable. “¿El problema es de técnico o de jugadores? Es un conjunto porque en el fútbol una sola cosa no te cambia mucho la situación. Creo que son varios puntos que se han juntado. Ahora si bien la ‘U’ está peleando arriba por jugadores, por alguna individualidad, pero en general hay muchos puntos que se notan por el resultado", precisó.

Universitario se encuentra a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso y tiene 16 goles en contra en el Torneo Clausura. - créditos: Universitario

Rainer Torres sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario

Rainer Torres reconoció que la trayectoria de Héctor Cúper puede generar una primera impresión favorable dentro de una dirigencia. “Si eres directivo de un club y te dicen Cúper, lo primero que dices es ‘qué bien, un técnico de tanta jerarquía’”, expresó.

PUBLICIDAD

Para el exjugador, esa valoración inicial debe complementarse con una revisión de los antecedentes recientes del entrenador. Consideró que los dirigentes tienen la obligación de estudiar lo que ocurrió con el argentino en los últimos 15 años antes de decidir si su contratación representaba un riesgo asumible.

El ‘Motorcito’ puso como referencia el recorrido reciente de Cúper. “No es casualidad que en los últimos 15 años, Cúper no haya estado en un club grande, estuvo en Siria, y debe haber alguna razón por la que pasó eso”, sostuvo.

Pese a sus reparos, Torres no planteó una salida inmediata del entrenador y su posición es que Universitario debe mantener al técnico hasta el final de la temporada, debido al tramo que queda por disputar en el Clausura. “Creo que se tiene que mantener lo de Cúper hasta fin de año”, afirmó, destacando la experiencia del entrenador y considerando que realizar una modificación cuando faltan siete fechas puede resultar complicado.

PUBLICIDAD

Rainer Torres hizo juicioso análisis sobre Héctor Cúper y su continuidad en Universitario.

Eso sí, Rainer Torres dejó abierta una alternativa si la administración de Universitario decide hacer un cambio de mando en la dirección técnica: la pausa por los partidos de la selección peruana puede ofrecer un periodo de trabajo para un eventual reemplazante.

“Si quieres hacer un cambio lo tienes que hacer ahorita porque viene el receso de la selección y le da tiempo al nuevo técnico”, manifestó. Esa posibilidad, de todos modos, dependería de una decisión institucional que todavía no se ha producido.

El periodista Gustavo Peralta dio alcances de la continuidad del técnico argentino en la 'U' luego de perder el liderato del Torneo Clausura. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

La opinión de Rainer Torres sobre la gestión de Franco Velazco en Universitario

Por otro lado, Rainer Torres se refirió a la gestión de Franco Velazco y a la capacidad de la administración para tomar una medida respecto al comando técnico. “Creo que se han equivocado mucho y se siguen equivocando”, expresó. Con esa frase, cuestionó el rumbo de la dirigencia en medio de la discusión por el rendimiento del equipo y la continuidad de Héctor Cúper.

PUBLICIDAD

El exfutbolista consideró que Velazco busca evitar un conflicto mayor con la hinchada. En su opinión, el dirigente presta atención a las reacciones del público y podría orientar sus decisiones hacia la posición que reúna más respaldo entre los aficionados. “Lo que trata de hacer Franco, más allá de todo, es quedar bien con el público; no quiere tener una enemistad más de lo que ya tiene. Lo que la gente hace cuórum, él se va a mover por esa línea”, añadió.