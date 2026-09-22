CGTP pide aumento de sueldo mínimo “de inmediato” y marchará contra la delegación de facultades

Un aumento en dos tramos. Es decir, dos alzas del sueldo mínimo, que se aplicarán este y el siguiente año, hasta subir al monto de S/170. Pero primero, pasará por acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Guardar

Mientras aún no hay acuerdo firme, ni nueva fecha para la nueva sesión del Consejo Nacional de Trabajo, el aumento del sueldo mínimo sigue pendiente.

El gobierno anunció que planea subir la remuneración mínima vital a S/1.300, en dos tramos. Esta fue la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori, quien la anunció en su Mensaje a la Nación por 28 de julio, al asumir el cargo ganado en las elecciones presidenciales de este año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, según el mismo Ejecutivo, los empresarios buscan que se aplace la entrada en vigencia planteada para luego del fenómeno El Niño. Ahora, la Confederación General de Trabajadores del Perú realizará una marcha para pedir que ‘inmediatamente’ se sube el sueldo mínimo, así como mostrar su rechazo a las normas que consideran “antilaborales” del pedido de facultades del Gobierno.

Se firmaron acuerdos iniciales en el Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito MTPE

Sueldo mínimo a S/1.300

El Consejo Nacional de Trabajo, en su primera reunión, ya el pasado 3 de septiembre, habría conseguido acuerdo sobre la necesidad de elevar el sueldo mínimo en Perú. Este monto está actualmente en S/1.130 y pasaría a S/1.300.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en esa sesión se evidenció que había desacuerdo sobre el momento y forma de implementación del aumento de sueldo. Como se sabe, la propuesta del Gobierno es subirlo en dos tramos del siguiente modo:

Un primer tramo: Se subiría la RMV en S/100 para noviembre. Es decir, ese mes ya se percibiría el nuevo sueldo mínimo a S/1.230

Un segundo tramo: Se subiría la RMV en S/70 más en abril, pasado los efectos del fenómeno El Niño, y así llegaría a S/1.300.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Sin embargo, los empresarios buscan que el primer aumento se de luego del fenómeno El Niño, retrasando el plan del gobierno para que inicie en 2027. Mientras, los sindicatos, tal como lo muestran los comunicados de la CGTP, buscan que se apure esta implementación y se apruebe inmediatamente.

Por el lado del Gobierno, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, ya fue claro en que su posición se mantiene en aprobar el primer tramo este año.

PUBLICIDAD

CGTP convoca a marcha

Luego de esto, y a puertas de una segunda sesión de la CNT sobre la cual aún no se conoce a ciencia cierta cuándo tendría lugar, La CGTP ha anunciado una movilización nacional para el jueves 1 de octubre a las 3:00 p. m. en la Plaza Dos de Mayo.

Se realizó la primera sesión para el aumento del sueldo mínimo en Perú el 3 de septiembre. ¿Y la siguiente? - Crédito MTPE

”Nos movilizamos en todo el Perú contra la amenazada de recorte de los derechos laborales, por aumento inmediato de la RMV. ¡No a las facultades antilaborales promovidas por el Gobierno!“, señalan en sus redes sociales oficiales.

Como se sabe, la posición de los sindicatos es que la RMV suba a S/1.300 inmediatamente, sin tener que sea aplica en dos tramos, y sin necesariamente necesitar de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo.

PUBLICIDAD

Ya el pasado jueves 3 de septiembre el Consejo Nacional de Trabajo sesionó para iniciar las rondas de negociaciones para el aumento del sueldo mínimo. Si bien aún no está confirmada la siguiente fecha de la siguiente sesión, según el acta de acuerdos firmada en la primera sesión se ha revelado que se haría en la segunda quincena de septiembre. Este mismo mes. Aún, sin embargo, no hay fecha confirmada.