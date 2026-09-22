Magaly Medina recuerda ataques de La China Polo contra ella y su esposo: “Nunca mostró una prueba tangible”

Magaly Medina lamenta el violento asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', pero aclara por qué nunca respondió a las acusaciones que esta le hizo. La conductora expone los antecedentes e investigaciones fiscales que pesaban sobre Polo. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La muerte de Susy Aponte Polo, conocida como La China Polo, ocurrida en Áncash, provocó distintas reacciones en el ámbito público y también llevó a Magaly Medina a recordar el enfrentamiento que mantuvo durante años con la comunicadora.

En la edición del lunes 21 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora explicó que, aunque lamentaba las circunstancias violentas en las que murió, no consideraba que ese desenlace modificara lo que había vivido durante el tiempo en que fue blanco de sus cuestionamientos.

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En esta parte de su pronunciamiento, Medina se concentró especialmente en las acusaciones que, según relató, La China Polo dirigió contra ella y posteriormente contra su esposo. La conductora aseguró que durante todo ese periodo optó por no responder públicamente ni presentar los documentos que, según afirmó, tenía a su disposición.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recordó cómo comenzaron los ataques de La China Polo

Al referirse directamente a su relación con La China Polo, Magaly Medina señaló que la comunicadora había buscado hacerse conocida en los medios realizando investigaciones y denuncias contra distintas autoridades y personajes.

“La China Polo, una comunicadora que trató de hacerse conocida en los medios, eh, lanzando, si bien investigaba a diestra y siniestra, corruptos, policías, fiscales, alcaldes, autoridades, se dedicó con saña a buscarme cosas a mí y tirarme todo el barro que se le ocurrió”, manifestó.

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Medina sostuvo que no consideraba que la muerte de la comunicadora fuera motivo para modificar su relato sobre lo ocurrido entre ambas. “Ella puede hoy estar muerta, pero eso no hace que yo pueda considerar y no decir la verdad”, afirmó.

La conductora insistió en que durante el tiempo en que recibió esos cuestionamientos decidió no salir públicamente a responderlos. “Nunca jamás me defendí”, aseguró.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cuando no pudo conmigo, comenzó con mi esposo”

Uno de los momentos que más enfatizó Magaly Medina durante su relato fue cuando explicó que los cuestionamientos que recibía dejaron de estar dirigidos únicamente hacia ella y alcanzaron también a su esposo. “Cuando no pudo conmigo, comenzó con mi esposo”, afirmó.

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La conductora aseguró que, pese a la gravedad de los señalamientos, La China Polo nunca presentó una prueba tangible que respaldara lo que decía. “Nunca mostró una prueba tangible de lo que decía. Jamás”, sostuvo Medina.

La periodista televisiva explicó que precisamente la presentación de pruebas es uno de los aspectos que considera fundamentales cuando se realizan acusaciones públicas. “Yo soy de las primeras que me gustan ver las pruebas”, señaló. En ese sentido, Medina indicó que, si las pruebas hubieran demostrado que alguna de las acusaciones era cierta, habría tomado decisiones importantes.

“Y si las pruebas a mí me dicen algo, por supuesto, este es el momento en que yo hubiera tomado algunas decisiones muy importantes”, manifestó.

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Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que nunca utilizó información para defenderse

Otro de los aspectos que Medina resaltó fue que, según su versión, durante los años en los que recibió cuestionamientos tuvo acceso a informes, reportes y denuncias relacionados con La China Polo, pero decidió no utilizarlos públicamente para responderle.

“Nosotros hemos tenido todos estos informes, reportes y denuncias, todos la hemos tenido en nuestras manos. Nunca la hemos usado, nunca la usamos. Nunca me defendí”, afirmó. La conductora explicó que su decisión de no utilizar esa información también estuvo relacionada con su manera de afrontar los conflictos públicos.

“¿Le contesté? No, porque yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí”, declaró. “Yo entiendo que mucha gente quiere lograr protagonismo hablando mal de mí e insultándome como le viene en gana”, señaló.

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A continuación, explicó que su experiencia frente a las críticas le ha permitido mantenerse al margen de determinados enfrentamientos. “Pero yo resisto golpe, siempre lo he resistido”, manifestó.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

El esposo de Magaly fue quien acudió a la justicia

En medio de su relato, Magaly Medina hizo una precisión respecto a la reacción que tuvo su esposo frente a los señalamientos de La China Polo.

La conductora afirmó que ella decidió no iniciar acciones legales por las acusaciones que recibió, pero que su esposo sí acudió a la justicia debido a que consideró que los cuestionamientos afectaban directamente su trayectoria profesional. “La única persona que la demandó fue mi esposo”, sostuvo.

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Según explicó Medina, la decisión de su esposo estuvo relacionada con los señalamientos que, desde su perspectiva, podían perjudicar una carrera profesional de más de dos décadas. “Porque vio tocada su trayectoria de más de veinticinco años en el notariado con los insultos y las falsedades que esta señora sacaba”, señaló.

La conductora calificó como “terrible” el ataque que, según su versión, recibió su esposo. “Terrible el ataque y persecución que ella hizo de mi esposo”, afirmó.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

“A mí estoy acostumbrada a recibir golpes”

Magaly Medina también explicó por qué, pese a los cuestionamientos que recibió, decidió no responder públicamente durante esos años. “A mí, yo estoy acostumbrada a recibir golpe”, manifestó.

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La conductora sostuvo que está acostumbrada a enfrentar críticas, ataques y versiones sobre su vida debido a la exposición que tiene desde hace años en televisión. “Todos los golpes y las falacias y las mentiras que se pueden contar sobre mí, yo resisto acá bien parada”, expresó.

En esa línea, insistió en que no consideró necesario responder a cada acusación. Su decisión, según explicó, formaba parte de una postura que ha mantenido frente a los conflictos que surgen alrededor de su trabajo. “¿La enjuicié? No. ¿Le contesté? No”, recordó.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina insiste en la importancia de las pruebas

El recuerdo del enfrentamiento con La China Polo llevó nuevamente a Magaly Medina a hablar sobre la responsabilidad que, desde su perspectiva, tiene una persona cuando realiza acusaciones públicas. La conductora sostuvo que las afirmaciones que puedan afectar la reputación de alguien deben estar sustentadas. Para ella, no basta con lanzar una acusación: es necesario demostrarla.

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Ese planteamiento fue uno de los elementos que utilizó para explicar por qué no consideraba que los cuestionamientos que recibió durante aquellos años hubieran sido suficientes para modificar su posición.

Medina aseguró que siempre ha estado dispuesta a responder cuando existen elementos concretos que demuestren una acusación. “Yo soy de las primeras que me gustan ver las pruebas”, reiteró.

Magaly Medina revela cómo La China Polo pasó de atacarla a cuestionar a su esposo: “Se dedicó con saña”. Captura: Magaly TV La Firme.