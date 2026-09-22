Roberto Burneo: JNE aún no fija posición sobre Rafael López Aliaga, pero no permitirá “ninguna presión política”

Desde San Borja, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, responde a la prensa sobre la controversia de los exalcaldes que postulan a regidores, minutos antes del inicio del Debate Municipal de Lima 2026. Video: TV Perú

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el pleno del organismo todavía no ha resuelto en qué momento se pronunciará sobre la situación de los candidatos a primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el cuatrienio pasado, como es el caso de Rafael López Aliaga.

En conferencia de prensa previo al primer debate municipal de Lima, Burneo respondió que lo que se ha definido es “si un candidato que fue alcalde inmediatamente puede postular a primer regidor o teniente alcalde, y hemos dicho que sí”. “Otra decisión no la hemos tomado y no puedo yo, como presidente del jurado, adelantar una información respecto de la oportunidad o el momento en cuanto se van a tomar las decisiones en específico”, agregó.

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En esa línea, Burneo indicó que se deberá respetar la decisión que adopte el Pleno del JNE, sea por unanimidad o mayoría, ya que, dice, son adoptada “en forma objetiva y en forma independiente”.

“No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, ninguna presión política, ninguna presión de ninguna índole en torno a las decisiones que el pleno del jurado pueda tomar en la medida del marco normativo y el marco constitucional e interpretativo que tiene el pleno del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo.

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situación identificada

Roberto Burneo indicó que la controversia sobre si un alcalde saliente puede asumir un nuevo periodo al ser electo como primer regidor, no solo se presenta en Lima, sino también provincias.

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“Nosotros hemos indicado respecto a este tipo de candidaturas que se vienen no solamente desarrollando en el ámbito de Lima metropolitana o de Lima en general, sino en todo el país. No es la primera vez que se presenta esta situación, esto se viene presentando desde la reforma constitucional en el año 2018. Se han presentado diferentes casos”, explicó.

En el actual proceso electoral, precisó que la cifra de candidatos en esta situación asciende a aproximadamente 135 a nivel nacional.

A patadas

Rafael López Aliaga advirtió que ingresará al debate municipal organizado por el JNE sin importar si el ente electoral le niega el permiso formal para participar. “Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, declaró el líder de Renovación Popular durante un acto partidario en el distrito de Independencia.

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El excandidato presidencial reconoció que remitió una carta al JNE para solicitar formalmente su participación en el debate, pero que hasta el momento de sus declaraciones no había recibido respuesta alguna del organismo. “He mandado mi carta y no me han dicho nada, voy pues”, sostuvo, en un tono que dejaba en claro su decisión de acudir al recinto sin aguardar una autorización.

Horas antes del debate municipal, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro archivó de forma definitiva el procedimiento sancionador que había abierto contra Rafael López Aliaga y su partido, Renovación Popular, por presunta propaganda engañosa vinculada a su eventual retorno a la alcaldía de Lima. El colegiado determinó que los hechos denunciados no encajan en ninguna de las conductas tipificadas como falta dentro del Reglamento de Propaganda Electoral.

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