Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

Candidatos exponen sus propuestas en el debate municipal para la alcaldía de Lima organizado antes de los comicios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña por la Alcaldía Metropolitana de Lima entra este lunes 21 de septiembre en una de sus jornadas centrales. Trece candidatos participarán desde las 8:00 p. m. en el primero de los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y estará moderado por los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz, elegidos por consenso de las organizaciones políticas participantes. Debido al número de listas que compiten por Lima Metropolitana, el JNE dividió el debate en dos fechas: 13 agrupaciones intervendrán este lunes y otras 13 lo harán el martes 22.

A diferencia de una exposición tradicional de planes de gobierno, la dinámica incluirá cruces directos entre candidatos, respuestas a preguntas ciudadanas y un segmento denominado “Sin rodeos”, en el que los postulantes deberán iniciar su intervención con un sí o un no antes de desarrollar su posición. El JNE recibió 4.921 preguntas de vecinos de Lima a través de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.