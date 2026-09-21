Debate municipal Lima 2026 EN VIVO: 13 candidatos confrontan hoy sus propuestas rumbo a las elecciones del 4 de octubre

La campaña por la Alcaldía Metropolitana de Lima entra este lunes 21 de septiembre en una de sus jornadas centrales. Trece candidatos participarán desde las 8:00 p. m. en el primero de los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el domingo 4 de octubre.
El encuentro se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, y estará moderado por los periodistas Alicia Retto y Omar Mariluz, elegidos por consenso de las organizaciones políticas participantes. Debido al número de listas que compiten por Lima Metropolitana, el JNE dividió el debate en dos fechas: 13 agrupaciones intervendrán este lunes y otras 13 lo harán el martes 22.
A diferencia de una exposición tradicional de planes de gobierno, la dinámica incluirá cruces directos entre candidatos, respuestas a preguntas ciudadanas y un segmento denominado “Sin rodeos”, en el que los postulantes deberán iniciar su intervención con un sí o un no antes de desarrollar su posición. El JNE recibió 4.921 preguntas de vecinos de Lima a través de la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
El debate empieza a las 8:00 p. m.
La primera jornada comenzará a las 20:00 horas y podrá seguirse por la señal de TVPerú y sus plataformas digitales. La televisora estatal anunció además una antesala desde las 7:30 p. m. El encuentro forma parte de la programación electoral organizada por el JNE para que las agrupaciones presenten sus propuestas antes de los comicios municipales.
La sede será la Biblioteca Nacional, en San Borja. Los encargados de conducir ambas jornadas serán Alicia Retto y Omar Mariluz, quienes deberán controlar los tiempos e intervenciones dentro de un formato dividido en cuatro bloques: visión de ciudad, interacción directa, preguntas ciudadanas y mensaje final.
Estos son los 13 candidatos de hoy
La primera jornada reunirá a Samir Quispe, de Batalla Perú; Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; Carlos Bruce, de Somos Perú; Victoria La Cruz, del Partido Morado; Segundo Valdez, del Frepap; Elio Riera, de Alianza para el Progreso; y Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú.
También participarán Flor de María Hurtado, del Partido Demócrata Verde; Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú; Luis Huette, de Pueblo Consciente; Susel Paredes, de Ahora Nación; Daniel Urresti, de Podemos Perú; y Yehude Simon, de Tierra Verde. Cada uno dispondrá inicialmente de un minuto y medio para plantear su visión sobre Lima.
Seguridad, limpieza y corrupción entre los temas
El debate no estará limitado a declaraciones generales sobre el futuro de la capital. Los ejes establecidos abarcan una dimensión social, que incluye pobreza, asistencia social, acceso a servicios básicos y prevención de delitos; una dimensión económica, enfocada entre otros puntos en comercio ambulatorio; y una dimensión territorial y ambiental, con gestión de desastres, limpieza pública, residuos sólidos, zonificación, desarrollo urbano e infraestructura vial.
La agenda también incorpora una dimensión institucional, que comprende asuntos como corrupción, obras paralizadas y ejecución presupuestal. Los temas serán distribuidos dentro de las distintas etapas de la jornada y servirán como base para las intervenciones y cruces entre los participantes.
Los cara a cara de la primera fecha
El segundo bloque introducirá una de las principales diferencias frente a una exposición convencional: los candidatos deberán interactuar directamente en cinco duplas y una terna, con tres minutos asignados a cada grupo para preguntas, respuestas y réplicas.
Los cruces sorteados para esta etapa serán Sandro Caller–Daniel Urresti; Elio Riera–Luis Huette; Yehude Simon–Carlos Bruce; Victoria La Cruz–Ricardo Belmont; y Segundo Valdez–Susel Paredes. La terna estará integrada por Oswaldo Vargas, Flor Hurtado y Samir Quispe.
Casi cinco mil preguntas de vecinos
La participación ciudadana tendrá un bloque propio. El JNE informó que recibió 4.921 consultas mediante su convocatoria dirigida a los vecinos de Lima, de las cuales se seleccionarán las que serán planteadas durante las dos jornadas.
En el primer segmento de esta etapa volverán a formarse duplas y ternas. Entre los cruces previstos figuran Segundo Valdez con Daniel Urresti, Elio Riera con Sandro Caller, Carlos Bruce con Susel Paredes, Ricardo Belmont con Oswaldo Vargas y Luis Huette con Yehude Simon. Flor Hurtado, Samir Quispe y Victoria La Cruz integrarán una terna.
Cómo funcionará el bloque “Sin rodeos”
La segunda parte de las preguntas ciudadanas tendrá una regla adicional. En “Sin rodeos”, cada candidato deberá comenzar respondiendo sí o no y luego explicar su posición dentro del tiempo asignado. El formato busca introducir respuestas directas antes de la argumentación posterior.
En esta etapa se enfrentarán Elio Riera y Victoria La Cruz; Segundo Valdez y Susel Paredes; Ricardo Belmont y Carlos Bruce; Flor Hurtado y Daniel Urresti; y Sandro Caller y Yehude Simon. La terna estará conformada por Luis Huette, Samir Quispe y Oswaldo Vargas.
Cada candidato tendrá un mensaje final
El cuarto y último bloque estará dedicado a las intervenciones de cierre. Cada postulante contará con un minuto y medio para dirigirse a los electores después de completar las rondas de exposición, confrontación y preguntas ciudadanas.
El orden previsto comenzará con Sandro Caller, seguido de Daniel Urresti, Segundo Valdez, Ricardo Belmont, Elio Riera, Samir Quispe, Victoria La Cruz, Flor Hurtado, Oswaldo Vargas, Yehude Simon, Susel Paredes, Carlos Bruce y Luis Huette.
El martes será la segunda jornada
La discusión por la Alcaldía de Lima continuará el martes 22 de septiembre, nuevamente desde las 8:00 p. m. La segunda fecha reunirá al resto de las 26 organizaciones inscritas para competir por el gobierno metropolitano.
Entre las agrupaciones programadas para esa jornada se encuentran el APRA, Avanza País, Acción Popular, Fuerza Popular, Partido Popular Cristiano, Frente de la Esperanza, Progresemos, Visión Perú, Partido del Buen Gobierno, Fuerza Ciudadana y Venceremos.
Renovación Popular y Perú Libre, que no cuentan con candidato titular a alcalde en esta etapa del proceso, estarán representados por sus respectivos primeros regidores, según la programación reportada para el debate.
Lima votará el 4 de octubre
Las dos jornadas se realizan a menos de dos semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, fecha en la que los electores de Lima Metropolitana escogerán a las próximas autoridades de la Municipalidad Metropolitana y a los integrantes del concejo municipal.
Con 26 organizaciones en competencia, el formato de dos noches obliga a dividir tanto las exposiciones como los cruces directos. La cobertura en vivo permitirá seguir las propuestas, respuestas a los vecinos, intercambios entre candidatos y cualquier incidencia que se produzca durante esta primera jornada.