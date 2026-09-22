Perú

Niña de 6 años murió en el Callao al caer de la moto que su padre manejaba tras recogerla del colegio

La menor viajaba como pasajera en la motocicleta cuando se produjo el fuerte impacto en la urbanización Melitón Carbajal. El caso se suma a otro accidente mortal ocurrido horas antes en San Juan de Miraflores, en una jornada que refleja la crisis vial que atraviesa Lima

Una niña de tan solo 6 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en el Callao. La menor viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por su padre cuando impactaron violentamente contra una cúster en la avenida Óscar Benavides | Latina TV
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Una niña de seis años cayó de la motocicleta en la que viajaba con su padre y murió en la avenida Óscar R. Benavides, en el Callao, luego de que la unidad perdiera el control al pasar por un rompemuelles y chocara contra un vehículo de transporte público.

El padre, Javier Lozada Zevallos, acababa de recoger a su hija de su centro educativo cuando ocurrió el accidente, según informó América Noticias. Al conocer la muerte de la menor, el hombre quedó en estado de shock.

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El siniestro se suma a otro accidente mortal registrado horas antes en San Juan de Miraflores y refleja una estadística que ya ubica a los siniestros viales como la principal causa de muerte violenta en el Perú: entre enero y el 16 de julio de 2026, los accidentes de tránsito mataron a 1.785 personas en todo el país, más que los 1.362 homicidios del mismo periodo.

Un autobús blanco con placa F9N-078 permanece detenido en una vía pública junto a policías y personal de emergencia
Agentes policiales y personal de auxilio atienden la emergencia tras el choque entre una motocicleta y una cúster en la avenida Colonial del Callao.

La moto perdió el control en un rompemuelles

Según América Noticias, Lozada acababa de recoger a su hija del colegio cuando ocurrió el accidente. Los testigos señalaron que la motocicleta habría perdido estabilidad al pasar por un rompemuelles ubicado en la vía.

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La motocicleta llevaba la placa 6919-FA y la menor viajaba en la parte posterior. Al perder el control, la unidad impactó contra el vehículo de transporte público de placa F9N-078, conducido por Aníbal Huamaní Gutiérrez.

Tras la colisión, la niña cayó al pavimento y sufrió lesiones que le causaron la muerte. Los paramédicos llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los vecinos indicaron al medio que la menor no llevaba casco de seguridad al momento del accidente. Ese detalle forma parte de las circunstancias que deberán evaluar las autoridades en el marco de la investigación.

Una cúster de transporte público y un vehículo policial permanecen en una avenida con alumbrado público al atardecer
Agentes policiales y personas se ubican en la avenida Colonial del Callao tras un choque entre una cúster y una motocicleta que provocó la muerte de una niña.

Lozada resultó con diversas lesiones y recibió atención médica preliminar en la vía pública. Al enterarse de la muerte de su hija, quedó en estado de shock.

La fiscal de Tránsito Yakelin Zapata Palomino acudió al lugar para conducir las primeras diligencias. La representante del Ministerio Público supervisó la recolección de pruebas y dispuso el levantamiento del cuerpo de la menor.

El cadáver fue trasladado a la Morgue Central del Callao, donde se realizarán los exámenes de ley. La investigación deberá establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el siniestro.

La Policía Nacional y el Serenazgo del Callao acordonaron la zona, dispusieron desvíos vehiculares en la avenida Óscar R. Benavides y preservaron el escenario hasta la llegada de los peritos.

Otro fallecido en San Juan de Miraflores

El accidente del Callao no fue el único siniestro mortal del día en Lima. Durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, Jean Pierre César Saavedra Galarza, de 26 años, murió tras una colisión en el cruce de las avenidas San Juan y Guillermo Billinghurst, en el distrito de San Juan de Miraflores.

Saavedra Galarza viajaba en el automóvil de placa AFB-656 junto con dos mujeres cuando la unidad fue impactada por otro vehículo, con matrícula F3V-393, en una intersección regulada por semáforos. La fuerza del choque lo expulsó del automóvil y murió en el lugar por la gravedad de las lesiones.

Un joven de 26 años perdió la vida y otras dos mujeres resultaron heridas tras un aparatoso accidente de tránsito en el cruce de las avenidas San Juan y Billinghurst, en San Juan de Miraflores. El conductor del otro vehículo implicado se dio a la fuga | Latina TV

Las dos acompañantes resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital María Auxiliadora. Al cierre del reporte, no se había difundido información sobre su estado de salud.

El conductor del vehículo F3V-393 abandonó la escena a pie después del impacto. Una pasajera que quedó dentro de esa unidad fue llevada a una comisaría para declarar; su testimonio es clave para identificar al responsable y reconstruir la secuencia del choque.

La Policía Nacional solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del cruce. Las grabaciones permitirán establecer la trayectoria de ambos vehículos, el estado de los semáforos y el momento en que el conductor se dio a la fuga.

Captura de noticiero con la imagen de un autobús en la calle y el retrato de un hombre junto al titular sobre un accidente vehicular
Un reporte de televisión informa sobre un accidente de tránsito en San Juan de Miraflores que causó la muerte de un conductor y dejó a dos personas heridas.

Los accidentes de tránsito ya matan más que los homicidios en el Perú

Los dos siniestros del lunes se inscriben en una tendencia que las propias autoridades califican como crítica. Entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2026, la Policía Nacional del Perú registró 1.785 fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional, una cifra que supera las 1.362 muertes por homicidio del mismo periodo.

Lima encabezó el registro con 294 personas fallecidas y 263 accidentes. La siguieron Juliaca, con 149 muertos, y Arequipa, con 130.

El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, señaló que la imprudencia de los conductores figura entre los principales factores vinculados a los siniestros, junto con el exceso de velocidad.

Pedro Olivares, director de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, indicó que el exceso de velocidad pasó de representar el 26% al 22% de los casos analizados.

La reducción, no obstante, no alcanza para revertir una estadística que ya ubica a los siniestros viales como una de las principales causas de muerte violenta en el país. Las investigaciones sobre los accidentes del Callao y San Juan de Miraflores deberán determinar si la imprudencia o la velocidad tuvieron algún papel en ninguno de los dos hechos.

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