Perú

Trabajadores y empleadores acuerdan aumentar el sueldo mínimo, pero discrepan sobre cuándo y cómo

La medida impulsada por el Gobierno contempla elevar la RMV en S/ 170 y otorgar un apoyo extraordinario a las MYPE, mientras el CNTPE busca definir un mecanismo técnico que regule futuras actualizaciones

La definición de estos puntos seguirá siendo materia de discusión en el espacio de diálogo tripartito, integrado por representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno.
La definición de estos puntos seguirá siendo materia de discusión en el espacio de diálogo tripartito, integrado por representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Los representantes de los trabajadores y empleadores coincidieron en la necesidad de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV), aunque todavía mantienen posiciones diferentes sobre el momento y el mecanismo que debería utilizarse para concretar el incremento. Así quedó establecido en la sesión extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), realizada este 3 de septiembre.

El consenso se produce semanas después de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara en su Mensaje a la Nación del 28 de julio que el sueldo mínimo pasaría de S/ 1.130 a S/ 1.300. La propuesta contempla un aumento total de S/ 170 y, según lo señalado posteriormente por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se ejecutaría en dos tramos. Sin embargo, la fecha de aplicación aún no ha sido definida.

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CNTPE confirma consenso sobre el aumento

El acuerdo alcanzado por el CNTPE señala expresamente que los sectores trabajador y empleador están de acuerdo con incrementar la RMV. No obstante, ambos mantienen sus posiciones en disenso respecto a la fecha y la forma en que debería realizarse la actualización del piso salarial.

La definición de estos aspectos continuará dentro del espacio de diálogo tripartito, que reúne a representantes de trabajadores, empleadores y Gobierno. El Pleno acordó que los pedidos formulados durante la sesión serán abordados en una próxima reunión, prevista para la segunda quincena de septiembre.

El Pleno determinó que los planteamientos expuestos durante la sesión serán evaluados en una nueva reunión, programada para la segunda mitad de septiembre.
El Pleno determinó que los planteamientos expuestos durante la sesión serán evaluados en una nueva reunión, programada para la segunda mitad de septiembre. Foto: Bus Hop

Propuesta plantea llevar la RMV a S/ 1.300

El incremento anunciado por Fujimori elevaría la RMV en S/ 170, desde los actuales S/ 1.130 hasta S/ 1.300. La presidenta presentó la medida como parte de una estrategia orientada a mejorar los ingresos de los trabajadores y promover, al mismo tiempo, la formalización laboral.

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La propuesta también incluye un bono compensatorio de carácter único dirigido a las MYPE, con el objetivo de ayudar a estos negocios a asumir el mayor costo asociado al aumento de las remuneraciones. Cuba explicó posteriormente que la subida se realizaría en dos etapas: S/ 100 inicialmente, para alcanzar S/ 1.230, y otros S/ 70 hasta completar los S/ 1.300.

Fecha del aumento todavía no está definida

El principal punto pendiente es cuándo comenzará a aplicarse el reajuste. Cuba había estimado que el primer tramo podría implementarse en octubre, mientras que el segundo se concretaría después del periodo de mayor impacto previsto por el Fenómeno el Niño.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó más recientemente que todavía no existe un mes establecido y que la propuesta debe ser discutida en el CNTPE. De esta manera, el cronograma anunciado inicialmente permanece sujeto al diálogo entre los distintos sectores involucrados.

Los acuerdos del pleno.
Los acuerdos del pleno. Foto: cortesía

Preparan mecanismo técnico para futuras revisiones

Además de discutir el incremento actual, el CNTPE acordó encargar a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) la elaboración de una propuesta para institucionalizar el procedimiento y la metodología de ajuste de la Remuneración Mínima Vital.

El objetivo es que este trabajo sirva como base para formular un Decreto Supremo que regule la materia. La comisión deberá elaborar un informe final, cuyo plazo será definido en la próxima sesión del CNTPE, y posteriormente presentarlo ante el Pleno.

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