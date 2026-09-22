Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana: “Esto no termina hoy”

El director general de fútbol de la FPF dio detalles de la no presencia del volante nacional en los amistosos de la 'bicolor' en Norteamérica. (Video: Hablamos de MAX)

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La selección peruana se prepara para afrontar su gira en Norteamérica ante rivales mundialistas, aunque uno de los jugadores que sigue dando de qué hablar es Felipe Chávez. El mediocampista no fue incluido en la lista para los amistosos de setiembre y octubre, una decisión que despertó dudas después de su reciente participación con FC Magdeburgo.

La ausencia de ‘Pippo’ en la nómina se explicó inicialmente por molestias físicas que presentó tras el triunfo 3-0 ante Kaiserslautern en la Bundesliga 2. La situación generó desconcierto cuando el joven futbolista sí sumó minutos en el empate 1-1 frente a Greuther Fürth. Justamente, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, pidió evitar interpretaciones sobre la determinación tomada por el comando técnico de Mano Menezes.

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“Se especula mucho y se habla en exceso. Eso le hace mal, no a nosotros, porque al final acá este es un tema netamente de elección, pero sí definitivamente al futbolista le puede afectar, sobre todo cuando todavía no son futbolistas de experiencia”, comentó en el programa Hablemos de MAX.

Felipe Chávez ingresó en el segundo tiempo del Magdeburgo vs Greuther Furth por la Bundesliga 2.

El directivo remarcó que la decisión no implica una exclusión definitiva de Felipe Chávez, sino que forma parte de la planificación deportiva de la ‘blanquirroja’ y puede ser considerado tanto para la categoría absoluta como para una selección juvenil.

“El chico está dentro del universo contemplado de la selección absoluta. Esto no significa de que solamente sea para la selección absoluta, porque además calza dentro de una selección sub 20 por edad. Sí lo tenemos considerado dentro de la selección en general”, precisó.

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Desde la FPF, Jean Ferrari insistió en que la ausencia actual no define el recorrido del jugador con el combinado patrio y mencionó que el calendario ofrecerá nuevas oportunidades para evaluar su posible incorporación.

“En noviembre habrá fecha FIFA y a lo mejor puede ser considerado”, señaló, incluyendo esa alternativa entre las opciones que podrían abrirse tras los compromisos programados en Norteamérica.

Felipe Chávez solo jugó un amistoso con la selección peruana ante Chile en 2025. - créditos: FPF

El responsable del área de fútbol de la FPF también citó la gira prevista para marzo como otra instancia potencial. Según indicó, existe la posibilidad de que la selección peruana viaje a Asia, aunque aclaró que ese escenario todavía no está confirmado. “Hay una posibilidad, y lo digo como posibilidad también para que no se especule, de ir a Asia”, expresó Ferrari. De concretarse esa agenda, el volante de FC Magdeburgo podría volver a entrar en consideración para sumarse al grupo.

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De la misma manera, Jean Ferrari pidió observar la evolución de los jugadores antes de instalar conclusiones sobre su futuro internacional. “Esto no es que se termina hoy”, manifestó. Para el dirigente, la construcción de la selección requiere ampliar de forma constante la cantidad de futbolistas disponibles para el comando técnico.

Jean Ferrari lanzó firme comentario sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre la ausencia de Felipe Chávez en la selección peruana?

Por otro lado, el entrenador Mano Menezes vinculó la no convocatoria de Felipe Chávez con una cuestión física y señaló que también Alejandro Hohberg habría sido considerado para la gira si ambos jugadores hubieran estado disponibles.

“¿Alejandro Hohberg y Felipe Chávez no están por lesión? Sí, los dos estarían con nosotros”, dijo Menezes. El entrenador confesó que mantuvo conversaciones con los futbolistas antes de definir la nómina.

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El técnico brasileño también afirmó que el seguimiento sobre ambos se mantendrá, al igual que ocurre con el resto de los jugadores que están bajo observación. “Infelizmente, sus lesiones temporalmente nos imposibilitaron de traerlos. Pero continuamos observando siempre como hacemos con todos”, acotó.