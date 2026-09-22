Perú

JEE archiva proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por propaganda engañosa

Tribunal electoral afirma que no se puede castigar alguna vulneración al principio de veracidad en una propaganda electoral porque no ha sido tipificada como una falta

JEE inició un proceso sancionador contra el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.
JEE inició un proceso sancionador contra el excandidato presidencial Rafael López Aliaga.
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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro archivó de forma definitiva el procedimiento sancionador que había abierto contra el candidato a primer regidor de Lima, Rafael López Aliaga, y su partido, Renovación Popular, por presunta propaganda engañosa vinculada a su eventual retorno a la alcaldía.

El caso se originó el 9 de septiembre, cuando el fiscalizador electoral distrital adscrito al JEE detectó en el distrito de Breña dos piezas de propaganda vinculadas al partido de López Aliaga. La primera consistía en una pinta en la fachada de un local de campaña con la frase “Porky ¡vuelve! alcalde de Lima”. La segunda era un panel publicitario con las imágenes de López Aliaga y de Luis Isael Rubio Idrogo, junto a los mensajes “Luis Rubio”, “alcalde de Lima” y “¡Porky vuelve!”, además del símbolo partidario.

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El colegiado decidió archivar al determinar que, estrictamente, no se configuraba la falta imputada. Y es que el Reglamento de Propaganda Electoral sanciona específicamente “la destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de la propaganda permitida”, no el contenido con el que una pieza publicitaria fue concebida originalmente.

“En el presente caso, de los registros fotográficos y demás actuados no se advierte que los elementos publicitarios hayan sido objeto de una actuación posterior que los destruya, anule, interfiera, deforme o altere. Por el contrario, las frases, imágenes y símbolos que motivaron la fiscalización formaban parte del contenido original de la pinta y del panel desde su colocación. En consecuencia, los hechos acreditados no guardan correspondencia objetiva con ninguno de los verbos rectores previstos en el numeral 7.1.9 del artículo 7 del Reglamento”, se lee en la resolución.

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Documento oficial con texto impreso en español que detalla tres artículos de una resolución y la lista de tres autoridades firmantes
El Jurado Electoral Especial resuelve archivar el procedimiento sancionador contra el candidato Rafael López Aliaga y el partido Renovación Popular en Lima.

Sumado a ello, el JEE afirma que la sola vulneración al principio de veracidad en una propaganda no puede ser sancionada porque no ha sido tipificada como una falta. “Aun cuando el contenido de la propaganda pudiera ser materia de cuestionamiento desde la perspectiva del artículo 42 de la LOP (que prevé la publicidad engañosa), ello no permite concluir que se haya producido la destrucción, anulación, interferencia, deformación o alteración de propaganda permitida”, sostienen.

“En consecuencia, corresponde declarar que no se ha acreditado la existencia de infracción atribuida a la organización política Renovación Popular y al candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla y, conforme al artículo 16.3 del Reglamento para la Fiscalización y el Procedimiento Sancionador, disponer el archivo definitivo del presente procedimiento sancionador”, resolvió el JEE Lima Centro.

López Aliaga amenaza con irrumpir en el debate

Durante un acto partidario en el distrito de Independencia, López Aliaga anticipó su decisión de acudir al recinto sin esperar una respuesta formal del ente electoral. “Este martes voy a ir a debatir de todas maneras. Voy a entrar de todas maneras. Con permiso o sin permiso, yo entro ahí... que me saquen, pues, que me saquen”, declaró el sábado pasado.

El excandidato presidencial explicó que había remitido una carta al JNE para solicitar su participación, sin obtener respuesta oficial hasta ese momento. “He mandado mi carta y no me han dicho nada, (pero) voy, pues”, sostuvo.

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