‘Jhonsson Pulpo’ es trasladado en tanqueta blindada para continuar con diligencias por el secuestro y asesinato en Trujillo

Con un impresionante despliegue de seguridad, Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue trasladado desde la sede de la Dircote en Lima. Unidades de la SUAT y un fuerte contingente policial garantizaron el operativo | TV Perú

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Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue trasladado desde la sede de la Dirección de Investigación Criminal contra el Terrorismo (Dircote), en el Cercado de Lima, hasta las instalaciones de la Dirección de Lavado de Activos, en el distrito de La Victoria. El desplazamiento forma parte de las diligencias que se desarrollan en su contra por el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo.

Quiénes son las cuatro víctimas asesinadas en el secuestro del empresario minero en Trujillo| Foto: Difusión

El traslado comenzó aproximadamente a las 7.30 a. m. y estuvo a cargo de agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional del Perú. Cruz Torres fue movilizado en una tanqueta blindada acompañada por patrulleros y motocicletas de la Policía de Tránsito, que despejaron el paso del convoy ante la congestión vehicular registrada en distintos puntos de Lima.

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Al llegar a la sede policial de La Victoria, donde también funciona el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO), ‘Jhonsson Pulpo’ descendió del vehículo blindado rodeado por un amplio contingente policial. Los agentes portaban chalecos antibalas y escudos, y mantuvieron un perímetro de seguridad mientras conducían al detenido al interior de las instalaciones. Las medidas responden a la gravedad de los cargos que afronta Cruz Torres y al nivel de seguridad dispuesto para su custodia.

El traslado de Jhonsson Pulpo desde Juliaca se realizó en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (Crédito: Video captura/ Canal N) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diligencias en curso

En esta sede, el investigado continuará con las actuaciones relacionadas con las pesquisas por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban durante el ataque en Trujillo. Paralelamente, los exteriores de la Prefectura de Lima registraron un despliegue policial inusual: calles cerradas y movimiento de vallas anticipan que el traslado al penal donde Cruz Torres cumplirá su condena preventiva aún no se ha concretado. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es el organismo encargado de definir ese destino. Las sedes mencionadas durante la cobertura del caso incluyen los penales de Ancón I, Ancón II y Challapalca.

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El 20 de septiembre, el juez Eduardo Carlos Medina Carrasco, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos de Trujillo, declaró fundado el pedido del Ministerio Público y dictó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, otro integrante de la organización capturado en Bolivia. El plazo se contabiliza desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 1 de septiembre de 2029, salvo que una resolución judicial posterior modifique la situación de los investigados. Las defensas de ambos no impugnaron la medida, por lo que el magistrado la declaró consentida y ordenó su ejecución inmediata.

Entre las diligencias fiscales pendientes figuran el análisis de información tecnológica nacional e internacional, datos biográficos e interpersonales y la revisión de un video obtenido del teléfono celular de Mendocilla Gómez.

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Alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue trasladado al avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que lo llevará a Lima.

El secuestro del 30 de agosto

El caso se remonta a la madrugada del 30 de agosto, cuando el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado en Trujillo. Los atacantes simularon un operativo policial —ingresaron armados y con escolta— y raptaron al empresario mientras asesinaban a quienes lo acompañaban: Chistopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. Lara Tantaquilla fue liberado al día siguiente, aparentemente tras el pago de parte del rescate, aunque las autoridades peruanas no confirmaron ese extremo. Los secuestradores enviaron fotografías del empresario a sus familiares amenazando con “cortarlo a pedazos” si no se cumplían sus exigencias.

Según la tesis fiscal, Cruz Torres habría coordinado el operativo desde Bolivia, mientras otros integrantes de la organización lo ejecutaban en Trujillo. La investigación busca determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer cómo se organizó el secuestro.

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Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que criminales disfrazados de policías interceptan una camioneta en Trujillo. Tras acribillar a los ocupantes, secuestran a un empresario minero y huyen de la escena. - Latina Noticias

¿Quién es ‘Jhonsson Pulpo’?

Cruz Torres es señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ y registra otros procesos por delitos de secuestro. Tiene 29 años y representa la tercera generación de un clan familiar con origen en El Porvenir, un distrito popular de Trujillo.

Su abuelo, Teófilo Cruz Álvarez, murió en prisión en 2020 mientras cumplía condena por organización criminal. Su padre, Jhon Cruz Arce, fundó junto a sus hermanos ‘Los Pulpos’ a inicios de los años 90 y lideró la banda hasta que, en 2008, fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio. Fue liberado el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus. Fue precisamente esa condena la que, según medios locales, llevó a ‘Jhonsson Pulpo’ a asumir el liderazgo de la organización cuando tenía apenas 17 años.

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En 2014 tomó el control efectivo de la banda y fue clave en su expansión regional. El comandante nacional de la Policía de Bolivia, coronel Adrián Álvarez Arismendi, lo describió como un “blanco de alto valor regional” por la “peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina”. En 2022, un tribunal de Trujillo lo condenó en ausencia a cadena perpetua por robo seguido de muerte.

Para evadir su captura, ‘Pulpo’ llegó a falsificar un acta de defunción en 2020 para simular su propia muerte. Las autoridades bolivianas confirmaron además que se había sometido a cirugías estéticas que modificaron sus orejas, pómulos y cejas. Pese a esas alteraciones, se movía entre Argentina, Chile y Bolivia utilizando su propio documento de identidad, según describieron las autoridades como un patrón de desplazamiento regional para sostener las operaciones de la banda.

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El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia (Policía Nacional del Perú)

La captura en Bolivia

El 1 de septiembre, la Policía de Bolivia detuvo al delincuente en un edificio de departamentos de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz, en el marco del operativo denominado ‘Pulpo Dos’. La operación fue el resultado de un trabajo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú y una delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, planificado desde enero de 2026. Al momento de la intervención intentó darse a la fuga, pero fue capturado de inmediato. No se encontraron armas en su poder; sí se incautaron USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de varios teléfonos celulares y documentos de identidad de distintas identidades.

“Este cabecilla principal ha caído finalmente”, declaró el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, quien agregó que la organización cuenta con al menos un centenar de integrantes. “Este no es el único. Tenemos un mosaico de jefes de bandas criminales y estamos detrás de ellos”, añadió. Por su captura se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos USD 148.000) a quien facilitara información sobre su paradero.

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‘Los Pulpos’ surgió en la década de los 90 en El Porvenir y comenzó con delitos considerados menores antes de especializarse en extorsión, secuestros y sicariato. A la banda se le atribuyen también actividades de tráfico de tierras y minería ilegal, y entre sus prácticas se documentó la mutilación de orejas y dedos de sus víctimas, según consignó el diario El País de España.