Keiko Fujimori anuncia aumento de sueldo mínimo a S/1.300 en Mensaje a la Nación 2026

Keiko Fujimori dio su primer mensaje como Presidenta de la República. Esto fue lo que dijo en materia económicas. - Crédito Presidencia

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Keiko Fujimori entró oficialmente a su cargo como presidenta del país para el periodo del 2026-2031, cinco años. Esta es la primera mandataria elegida desde las elecciones del 2021 que dieron a Pedro Castillo como ganador.

Así, en este primer Mensaje a la Nación, como presidenta de la República (tras tres intentos fallidos llegando a la segunda vuelta), ya ha adelantado su enfoque y medidas económicas que se aplicarían o buscarán en su gobierno, que tiene como Ministro de Economía y Finanzas a Elmer Cuba. Dentro de estas, confirma el aumento del sueldo mínimo.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales", anunció.

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Keiko Fujimori ofrece un mensaje a la Nación en la toma de mando presidencial. TV Perú

Sueldo mínimo a S/1.300

Aún no se sabe la fecha exacta, pero sí el monto: S/1.300. Como se sabe, el monto se coloca actualmente en S/1.130, monto en que quedó tras el aumento que aprobó Dina Boluarte en 2024.

El anuncio lo da Fujimori, luego de que Elmer Cuba, su Ministro de Economía y Finanzas (MEF), sugiriera que se venía este anuncio. Así, a pesar de que hace unos años, en 2023, criticara el subir el sueldo mínimo, dado que impactaría en la formalidad, al suponer una carga más para las empresas.

Sin embargo, en el anuncio de Fujimori se hace hincapié en que este aumento vendrá con un ‘parche’ para las micro y pequeñas empresas, justamente a quienes impactaría más esta medida. Se tratará de un bono compensatorio que se dará, pero solo “por única vez”.

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Sueldo mínimo será de S/1.300, pero aún sin fecha de aplicación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Esto tendría el fin de ayudar a incorporar a trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, puntualizó.

CGTP pidió aumento de sueldo mínimo

Ante el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) pidió que se mencionara un aumento de sueldo mínimo y pensiones al gobierno de Keiko Fujimori, algo que sí se cumplió.

“La clase trabajadora demanda al Gobierno decretar el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) frente al alza del costo de vida y la inflación. El mensaje de la nación debe anunciar un aumento de la RMV y las pensiones, haciendo justicia a quienes construyen el país”, se pronunció la CGTP.

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Elmer Cuba ya había adelantado que se venía este anuncio. Ahora quedará en el MEF a ver esta aplicación y el modo en que se definirá. - Crédito Composición Infobae/MEF

Sin embargo, como se recuerda, el monto del sueldo mínimo pedido por la CGTP se coloca en el valor de la canasta básica familiar (equivalente al costo de vida de cuatro personas), según la INEI: el monto actual es de S/1.848, según datos del 2025.

Pensión 65 a S/700

Otro de los grandes anuncios también es que el gobierno de Keiko Fujimori aplicaría un aumento para la Pensión 65, para adultos mayores pobres. Se tratará de un aumento a S/700 de una y luego progresivamente a un monto mayor.

“Aplicaremos progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas”, anunció.

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