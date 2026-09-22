La primavera 2026 comienza esta noche en Perú: así influirá El Niño en el clima, según el Senamhi

Dos imágenes contrapuestas: por un lado un grupo de personas disfruta de un día de playa y sol y por el otro un ciudadano camina con ropa abrigadora. (Andina)

Guardar

A las 19:05 de este martes 22 de septiembre comenzará oficialmente la primavera 2026 en Perú, una estación que estará marcada por la influencia del fenómeno El Niño. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé temperaturas por encima de los valores habituales en el litoral, lluvias en la costa norte y un aumento gradual del calor en Lima Metropolitana.

La capital podría registrar máximas de hasta 30 °C en las primeras semanas de la estación. Hacia diciembre, los termómetros podrían superar los 31 °C e incluso alcanzar los 32 °C en algunos distritos, de acuerdo con el pronóstico del organismo.

PUBLICIDAD

El especialista del Senamhi Yuri Escajadillo señaló que las condiciones cálidas se mantendrán en toda la franja costera. “Vamos a mantener estas condiciones cálidas en toda la franja costera. En Lima Metropolitana, por ejemplo, significa amanecer con 18-19 °C y hacia el día incluso llegar hasta 30 °C. Pero hacia diciembre, incluso, podemos llegar a 31-32 °C”, indicó.

Lima tendrá máximas de hasta 30 °C durante las primeras semanas

Las temperaturas más altas en la capital se concentrarían entre el mediodía y las 15:00 horas. En ese lapso, el incremento del brillo solar elevará también la sensación térmica, según advirtió Escajadillo.

“Y hacia fines de año, en diciembre, no descartemos que superemos los 31 °C o 32 °C en la capital. La sensación térmica también va a aumentar”, afirmó el especialista del Senamhi.

PUBLICIDAD

Los distritos ubicados cerca del litoral, entre ellos Callao, Cercado de Lima, Breña y Jesús María, tendrían registros de entre 19 °C y 30 °C. En las zonas más alejadas del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las temperaturas fluctuarían entre 18 °C y 31 °C.

Para estos últimos distritos, el pronóstico contempla la posibilidad de superar los 32 °C hacia fines de año. La entidad meteorológica vincula este escenario con el comportamiento climático asociado a El Niño en el litoral peruano.

El Niño prolongará las condiciones cálidas en la costa peruana

Escajadillo explicó que el fenómeno ya había dejado temperaturas elevadas durante el invierno que está por terminar. Esa situación influirá en el inicio de la primavera y en los valores térmicos previstos para los siguientes meses.

PUBLICIDAD

“Es un contexto anómalo de la primavera. El Niño ya ha dejado condiciones cálidas en el invierno que ya termina prácticamente mañana”, sostuvo el experto.

El especialista añadió que el comportamiento de las temperaturas presenta similitudes con las condiciones de 1997. No obstante, indicó que algunos sectores de la costa peruana ya registran valores por encima de los observados durante aquel año.

En la costa norte, que incluye Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, así como en la costa central y sur, predominarían condiciones térmicas muy cálidas. El Senamhi anticipó incrementos promedio de hasta 5 °C por encima de lo normal en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

PUBLICIDAD

Las mañanas mantendrán nubosidad y garúas al inicio de la estación

El comienzo de la primavera todavía conservará rasgos propios del invierno en sectores de la costa. Durante las mañanas se prevé cielo cubierto o nublado, con garúas o lloviznas ocasionales, sobre todo en zonas próximas al litoral.

Con el avance de las horas habrá mayor presencia de brillo solar. Este cambio será más notorio hacia el mediodía, cuando también aumentarán los niveles de radiación ultravioleta.

El Senamhi informó que durante la estación se esperan niveles de radiación ultravioleta entre alto y extremadamente alto en todo el país. En la costa, los valores promedio y máximos se ubicarían dentro de ese rango. En las regiones andina y amazónica, los promedios y picos se mantendrían principalmente entre muy alto y extremadamente alto.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, la entidad recomendó a la población revisar los niveles de radiación UV y adoptar medidas de protección frente a la exposición solar.

Piura y Tumbes tendrían lluvias desde los primeros días de primavera

El inicio de la primavera también incluirá precipitaciones de ligera intensidad en Piura y Tumbes entre el 22 y el 25 de septiembre. El Senamhi prevé que las lluvias se intensifiquen desde el 27 de septiembre.

El organismo señaló que este episodio podría representar un inicio adelantado de las lluvias en el norte, sujeto a la evolución de las condiciones atmosféricas y oceánicas relacionadas con El Niño Costero 2026-2027.

Escajadillo advirtió que las precipitaciones pueden aumentar en los últimos meses del año. “Es probable que tengamos lluvias moderadas e, incluso, fuertes hacia diciembre. Hacia noviembre y diciembre es el tiempo donde las lluvias pueden aumentar en su intensidad”, apuntó.

PUBLICIDAD

En Tumbes y Piura existe una probabilidad creciente de lluvias de moderada a fuerte intensidad durante los próximos meses, con un escenario que podría acentuarse entre noviembre y diciembre.

La costa central y sur tendrá lloviznas nocturnas y vientos más fuertes

En la costa central y sur se esperan episodios de llovizna durante la noche y la madrugada. El pronóstico contempla además un incremento de los vientos, de moderada a fuerte intensidad, en localidades cercanas al litoral.

En la región andina, el Senamhi anticipa temperaturas superiores a lo normal durante el día y la noche en sectores occidentales de la cordillera. Las zonas mencionadas comprenden Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna.

PUBLICIDAD

En Huánuco, Pasco, Junín, Apurímac, Cusco y Puno se esperan condiciones térmicas entre normales y superiores a lo habitual. Para las noches, se prevén valores inferiores a los habituales principalmente en Apurímac, Cusco y Puno.

En la Amazonía se proyectan temperaturas entre normales y superiores a sus valores climáticos habituales. A la vez, el Senamhi estima precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual en sectores de la selva y de la sierra suroriental, especialmente en Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.