Atenea Open 2026: día, hora y canal TV de la presentación oficial de las ‘diosas’ con Perú Sub 19

¿Cuándo será el Atenea Open 2026?

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Atlético Atenea organizará el Atenea Open 2026 con un formato distinto al de ediciones anteriores. El torneo no incluirá a clubes de la Liga Peruana de Vóley y tendrá como rival a la selección peruana sub 19.

El partido se disputará este sábado 26 de septiembre en el Coliseo Carmela Estrella, ubicado en Lurigancho-Chosica. Las ‘diosas’ llegarán al evento tras consolidarse como una de las revelaciones de la temporada 2025/26.

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Programación del Atenea Open 2026

Sábado 26 de septiembre

- Atenea Sub 10 vs Sport Orange (10:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 11 vs Esporte Diamante (11:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 12 vs CSD Ferroviario (12:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 13 vs Yukamu (13:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea Sub 15 vs Esporte Diamante (14:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Presentación oficial del plantel (16:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

- Atenea vs Perú Sub 19 (17:00 horas / Coliseo Carmela Estrella, Lurigancho-Chosica)

Así se jugará el Atenea Open 2026

Canal TV para ver Atenea Open 2026

Se confirmó que la presentación oficial de Atlético Atenea será televisado por Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se verá vía streaming por la página web y aplicativo, ambos totalmente gratis.

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“Presentaremos a 18 deportistas, 8 de ellas juveniles, 2 ya debutaron desde el primer año con nosotros que son Maca y Mafer, y nos van acompañar 6 que van a ser promovidas”, declaró Alexandra Villarán, presidente de Atenea en conversación con Latina TV.

Se conoció que la presentación de las 'diosas' será televisada. (Latina Deportes)

Segunda parada: Atenea jugará amistoso con Regatas Lima

Alexandra Villarán, presidente de Atlético Atenea, anunció que las ‘diosas’ tendrán un segundo amistoso y será frente Regatas Lima el próximo domingo 11 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El plan de Lorena Góngora es que su equipo tenga varios duelos de preparación para llegar de la mejor manera al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, quien tiene a Julieta Lazcano y Nicole Pérez como principales figuras.

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“Creo que Julieta trae la cuota de experiencia y también se convierte en una explosión, porque no lo veían venir. Las jugadoras priorizan mucho la mano del entrenador, y eso lo dicen ellas en cualquier entrevista o conversación cuando toman la decisión: es por la enseñanza que da Lorena y por el crecimiento de cada deportista. ¿Se roban los flashes? Sí, y también ayuda que las jugadoras de renombre sigan con esa cuota de liderazgo y que las más jóvenes aprendan”, declaró la fundadora de las ‘diosas’.

Atlético Atenea jugará segundo amistoso previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 está programado para el 17 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La organización todavía no difundió el fixture de la primera jornada.

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El campeonato reunirá a 11 clubes y a la selección peruana sub 19, que participará como duodécimo equipo únicamente durante la fase inicial. El torneo podría contar con tres etapas, tal como ocurrió en la temporada anterior.

El reglamento reducirá de siete a seis la cantidad de jugadoras extranjeras que cada institución podrá inscribir. Aun así, cada equipo conservará el límite de tres voleibolistas foráneas en cancha.

La modificación apunta a generar más oportunidades para las jugadoras nacionales durante el desarrollo de la competencia.